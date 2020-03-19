Политика
RT на русскомПутин ответил на вопрос о своём статусе после 2024 года
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что его статус после 2024 года будет зависеть от настроения и желания российского общества.
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Общество
Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию
Женщины могут выходить на нее с 55 лет, мужчины - с 60 лет. Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию.
Здоровье
Первый перенесший в России коронавирус поделился опытом
Житель КНР Вань Юньбинь является одним из первых в России, кто перенес коронавирус.
Политика
Мишустин заявил об отсутствии повода для паники из-за коронавируса
Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что на фоне распространения коронавируса повода для паники нет.
Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
Шоу-бизнес
«Будто 35 лет»: Лариса Долина резко помолодела
В течение долгих лет Лариса Александровна следит за своей фигурой, а в Сети то и дело рекламируют диеты, которые Долина якобы эффективно практиковала.
Экономика
Рубль назван второй по волатильности валютой в мире
Российский рубль занял второе место по волатильности мировых валют к американскому доллару, пишет агентство деловой информации Bloomberg.
Политика
Зараженный коронавирусом депутат Рады ответил на обвинения Зеленского
Зараженный коронавирусом депутат Верховной Рады Сергей Шахов ответил на обвинения в «кнопкодавстве» со стороны президента Украины Владимира Зеленского.
Энергетика
Федун назвал цену на нефть катастрофической
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической.
Музыка
Российские синхронистки поддержали группу Little Big
Российские синхронистки Алла Шишкина, Марина Голядкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирёва, Александра Пацкевич и Вероника Калинина поддержали группу Little Big, которая должна была представлять Россию на "Евровидении", исполнив танец из видеоклипа на песню Uno.
Политика
В Бундестаге призвали снять санкции против России на фоне коронавируса
Санкции Европейского союза против России должны быть отменены на фоне распространения коронавируса COVID-19.
Недвижимость
Рухнувший рубль спровоцировал скачок спроса на жилье в Екатеринбурге
По данным Сбербанка, с 1 по 16 марта в Екатеринбурге выдано 506 жилищных кредитов.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Общество
В Кирове с подозрением на коронавирус госпитализированы еще 4 человека
Две семьи ехали на поезде рядом с зараженной кировчанкой В Кирове еще 4 человека госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Общество
«Победе» и S7 дали разрешение на вывоз россиян из Черногории
Финансы
Минфин начал продавать валюту из ФНБ
Министерство финансов перечислило в Фонд национального благосостояния купленную валюту и начало продавать ее для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.
Общество
В России может появиться новый режим занятости
В России может появиться режим неполной дистанционной занятости.
Общество
«Аэрофлот» отменяет рейсы в США, ОАЭ и Португалию
«Аэрофлот» до 30 апреля отменяет рейсы в Вашингтон, Лос-Анджелес, Майами, Дубай и Лиссабон.
Энергетика
Цены на нефть Brent и WTI выросли после обвала накануне
Накануне цены на нефть Brent обновили исторический минимум с 2003 года. Котировки обвалились ниже 27 долларов.
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил правила домашнего карантина
Домашний карантин подразумевает запрет выходить из дома даже в магазин или для того, чтобы выбросить мусор.
Шоу-бизнес
Последний месяц Оксана Самойлова назвала самым худшим в жизни
Вчера, 18 марта, Оксана Самойлова вновь вышла на связь с подписчиками и честно рассказала о том, что сейчас творится в ее семье, и как рушится ее жизнь.
Экономика
Силуанов предупредил о дефиците бюджета в этом году
Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что многие сектора российской экономики сжимаются из-за падения цен на нефть, передает РИА Новости.
Общество
Playboy перестанет выходить в печатной версии
Американская версия журнала Playboy перестанет издаваться на бумаге. Весенний печатный номер станет последним в этом году.
Армия и оружие
В США показали «уничтожение» комплексов «Тополь-М» и С-400
Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin смоделировала уничтожение российских комплексов «Тополь-М» и ЗРК С-400 «Триумф».
Здоровье
Правительство попросили разрешить врачам ставить диагноз в Сети
Фонд развития интернет-инициатив из-за пандемии COVID-19 предложил правительству ускорить принятие законопроекта, разрешающего врачам дистанционно ставить диагнозы и назначать лечение.
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Финансы
Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей
Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.
Происшествия
Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе
Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.