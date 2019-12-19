Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин выступил против выноса тела Ленина из Мавзолея

Президент РФ Владимир Путин считает, что тело Ленина выносить из Мавзолея не стоит.
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Тело Владимира Ленина останется в Мавзолее

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Путин выступил против перезахоронения Ленина

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ТАСС05:42

Зюганов оценил слова Путина про ненадобность перезахоронения Ленина

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Путин ответил на вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея

РБК05:17

Путин считает, что Ленин был революционером, а не государственным деятелем

Комсомольская правда05:14

Путин ответил на вопрос про тело Ленина

Газета.Ru05:12
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В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
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Палата представителей США проголосовала за импичмент президента страны Дональда Трампа.
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"Если статистику посмотреть, число совершенных преступлений в отношении детей родителями увеличивается за последние четыре года на 92%.
РИА Новости 10:02
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Путин сказал, кто был автором украинской идентичности

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал, откуда взялась украинская идентичность.
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В Тбилиси ранили сына экс-президента Грузии Гамсахурдии

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Участницам российской шансон-группы «Воровайки» запретили въезд на Украину.
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