Президент РФ Владимир Путин считает, что тело Ленина выносить из Мавзолея не стоит.

Путин выступил против выноса тела Ленина из Мавзолея

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