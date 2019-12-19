Политика

РБКРБКПутин ответил на вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея

Президент России Владимир Путин считает, что не нужно выносить тело Владимира Ленина из Мавзолея на Красной площади. Такое заявление он сделал в ходе большой пресс-конференции. Трансляцию ведет телеканал «Россия 1».
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