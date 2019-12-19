Политика

DP.RUDP.RUПутин ответил на вопрос о выносе тела Ленина из мавзолея

Президент России Владимир Путин заявил в ходе ежегодной пресс-конференции, что тело Владимира Ленина в мавзолее на Красной площади "не нужно трогать".
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