Политика
DP.RUПутин ответил на вопрос о выносе тела Ленина из мавзолея
Президент России Владимир Путин заявил в ходе ежегодной пресс-конференции, что тело Владимира Ленина в мавзолее на Красной площади "не нужно трогать".
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Политика
Переговоры России и Украины по газу длятся уже три часа
Переговоры России и Украины по газу в преддверии трехсторонних консультаций с участием Еврокомиссии длятся уже три часа, сообщает РИА Новости.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Общество
«Роснефть» провела кадровые перестановки
Сменились кураторы блоков добычи, геологии и кадров «Роснефть» провела одну из самых масштабных серий кадровых перестановок за последние годы.
Общество
Epic Games Store назвал первую игру в предновогодней бесплатной раздаче
Онлайн-магазин Epic Games Store сегодня, 19 декабря 2019 года, запустил предновогоднюю распродажу и начал бесплатную раздачу игр.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк опубликовали фото преследующих семью журналистов
Как сообщает ToDay News Ufa, в группе поддержки актрисы Анастасии Заворотнюк в Инстаграм был размещен гневный пост с фотографиями журналистов, которые буквально преследуют семью актрисы ради "карьерных амбиций".
Экономика
Россиянам пообещали рост пенсий
Реальный рост пенсий в России в 2020 году составит порядка трех процентов.
Культура
Платформа «Премьер» возобновит показ сериала «Эпидемия»
Авто
На какие марки машин автоугонщики «махнули рукой»
Согласно статистике уходящего года, чаще всего автоворы угоняли такие марки машин, как: Hyundai Tucson, Toyota Camry и KIA Sportage.
Кино
Вышел первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод»
На YouTube-канале WBRussia опубликован первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана "Довод" (Tenet).
Политика
Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы
В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП).
Происшествия
Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Общество
Путин прокомментировал ситуацию с Боткинской больницей в Петербурге
На проходящей в Москве пресс-конференции президента России Владимира Путина журналисты задали главе государства вопрос по ситуации с Боткинской больницей.
Общество
Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова
В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
Общество
Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян
Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
Хоккей
Овечкин вошел в тройку лучших игроков десятилетия в НХЛ
ESPN опубликовал рейтинг 100 лучших игроков десятилетия в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Полный список доступен на сайте издания.
Гаджеты
Microsoft продолжит поддержку Windows 7
Все обладатели Windows 7 с ужасом ждут 14 января, когда Microsoft прекратит поддержку этой версии ОС.
Биатлон
Логинов высказался о провальном мужском спринте
Российский биатлонист Александр Логинов высказался о выступлении в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира.
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Шоу-бизнес
Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике
Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Политика
Путин пошутил об украинских танках на Кубани
В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
Политика
Блокадница оценила слова Путина о сдаче Ленинграда немцам
Ранее в ходе большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что испытывает желание назвать «придурками» тех, кто обсуждает возможность сдачи Ленинграда во время Великой Отечественной войны для спасения советских граждан.
Общество
СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину
Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Происшествия
Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии
Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.