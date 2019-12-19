с чего всё началось

Я всегда уклоняюсь от ответа на вопросы подобного рода. Считаю некорректным для себя отвечать на эти вопросы, давая характеристики своим коллегам. Если вы обратили внимание, я даже ушедшим со своих постов бывшим лидерам соответствующих стран никогда характеристики не даю.

Глава РФ Владимир Путин ответил на вопрос о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Путин заявил, что считает некорректным давать характеристики своим коллегам. Мы будем давать характеристики историческим личностям.

Путин ответил на вопрос об отношении к Зеленскому

Политика Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.

Политика Путин прокомментировал возможность объявления импичмента Трампу Российский лидер Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции отметил, что ситуация с импичментом президенту США Дональду Трампу является результатом поражения Демократической партии на президентских выборах.

Политика Путин объяснил отставку иркутского губернатора Левченко Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что партийная принадлежность экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко (КПРФ) не повлияла на решение о его отставке.

Технологии NVIDIA представила PhysX 5.0 NVIDIA официально анонсировала следующую версию своего кроссплатформенного физического движка под названием PhysX 5.0.

Политика Путин рассказал, как избавиться от свалок в Ленобласти «У жителей Ленобласти возникает вопрос: почему под моими окнами растут свалки», — заметил журналист издания 47news и спросил, можно ли поторопить Петербург с проведением реформы.

Общество В Петербурге готовятся закрыть дамбу под угрозой наводнения ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что днем в среду в Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер 8 − 13 м / с, во второй половине дня местами порывы до 15 − 20 м / с, в конце дня в прибрежных районах порывы до 24 м / с. Это может вызвать нагонную волну в восточной части Финского залива и создать угрозу наводнения.

Экономика «Ростелеком» не возьмет китайские планшеты для переписи населения Цифровая перепись обойдется в 33 млрд До этого "Ростелеком" провел конкурс на закупку планшетов на 5,76 млрд руб. Сообщается, что его выиграли две компании, которые готовы поставить планшеты китайского производства.