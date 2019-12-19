Политика
iReactorПутин ответил на вопрос об отношении к Зеленскому
Глава РФ Владимир Путин ответил на вопрос о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Путин заявил, что считает некорректным давать характеристики своим коллегам. Мы будем давать характеристики историческим личностям.
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Я всегда уклоняюсь от ответа на вопросы подобного рода. Считаю некорректным для себя отвечать на эти вопросы, давая характеристики своим коллегам. Если вы обратили внимание, я даже ушедшим со своих постов бывшим лидерам соответствующих стран никогда характеристики не даю.
с чего всё началось
19 декабря Владимир Путин во время Большой пресс-конференции прокомментировал вопрос журналиста "Первого канала", что он думает о президенте Владимире Зеленском, информирует Российский Диалог.Российский Диалог05:21
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Политика
Сегодня пройдет большая пресс-конференция Владимира Путина
На пресс-конференцию аккредитовано рекордное количество представителей СМИ — 1895.
Спорт
РУСАДА обжалует решение WADA об отстранении России от спорта
РУСАДА обжалует решение WADA о признании агентства не соответствующим антидопинговому кодексу, заявил журналистам председатель наблюдательного совета Александр Ивлев.
Политика
Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда
Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.
Политика
Путин прокомментировал возможность объявления импичмента Трампу
Российский лидер Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции отметил, что ситуация с импичментом президенту США Дональду Трампу является результатом поражения Демократической партии на президентских выборах.
Политика
Путин оценил перспективы создания Союзного государства с Белоруссией
В 2018 году Путин общался с журналистами 3 часа 43 минуты.
Политика
Путин поделился мнением о наследии Ленина
Решение состоялось, это стало наследием Ленина и Россия теперь с этим разбирается, добавил президент.
Политика
Путин объяснил отставку иркутского губернатора Левченко
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что партийная принадлежность экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко (КПРФ) не повлияла на решение о его отставке.
Происшествия
ОСК опроверг данные о ремонте «Кузнецова» за 95 млрд рублей после ЧП
Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что стоимость ремонта в 95 млрд рублей на российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» после пожара не соответствует действительности.
Футбол
Роналду оценил свой гол с высоты в 2,56 метра
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду оценил свой гол с высоты в 2,56 метра в матче 17-го тура чемпионата Италии против «Сампдории».
Технологии
NVIDIA представила PhysX 5.0
NVIDIA официально анонсировала следующую версию своего кроссплатформенного физического движка под названием PhysX 5.0.
Политика
«Как вам спится?»: журналисты из ДНР схлестнулись с «коллегой» с Украины
Журналисты из ДНР перед началом пресс-конференции президента РФ Владимира Путина схлестнулись с «коллегой» с Украины, скандально известным Романом Цимбалюком.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям поставят детей на лыжи в Новый год
Герцог и герцогиня Кембриджские после Рождества собираются покататься на лыжах вместе с тремя детьми.
Политика
Путин рассказал, как избавиться от свалок в Ленобласти
«У жителей Ленобласти возникает вопрос: почему под моими окнами растут свалки», — заметил журналист издания 47news и спросил, можно ли поторопить Петербург с проведением реформы.
Кино
Перед премьерой «Союза спасения» в Москве появилась Сенатская площадь
Возле кинотеатра "Октябрь" в честь премьеры устроили кинематографическую Сенатскую площадь.
Кино
Фильм «Дылда» попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Армия и оружие
Генштаб РФ отказал иностранным военным кораблям в заходе на Севморпуть
Россия самостоятельно обеспечит безопасность для судов, проходящих по Северному морскому пути, заявил начальник Гештаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает газета «Красная звезда».
Происшествия
В Бразилии мужчина 20 минут боролся с анакондой ради спасения собаки
Общество
В Петербурге готовятся закрыть дамбу под угрозой наводнения
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что днем в среду в Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер 8 − 13 м / с, во второй половине дня местами порывы до 15 − 20 м / с, в конце дня в прибрежных районах порывы до 24 м / с. Это может вызвать нагонную волну в восточной части Финского залива и создать угрозу наводнения.
Экономика
«Ростелеком» не возьмет китайские планшеты для переписи населения
Цифровая перепись обойдется в 33 млрд До этого "Ростелеком" провел конкурс на закупку планшетов на 5,76 млрд руб. Сообщается, что его выиграли две компании, которые готовы поставить планшеты китайского производства.
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
Политика
Россия и Германия обсуждают транзит газа через Украину
Представители «Газпрома» начали консультации в Берлине по вопросам транзита газа через Украину с представителями германской стороны.
Политика
Путин не видит смысла в правовой оценке роли Горбачева в распаде СССР
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит смысла в правовой оценке роли экс-президента Михаила Горбачева в распаде СССР, отметив, что все вопросы территориальной целостности решены.
Наука
В Китае могут создать «искусственное Солнце»
Китайские ученые начали работу над устройством, которое они называют «искусственное Солнце».
Политика
Путин обеспокоен заявлением Зеленского о пересмотре Минских соглашений
Путин добавил, что в Донбассе нет иностранных войск, а есть силы самообороны, состоящие из местных жителей.
Политика
Путин назвал хорошей идею строительства дороги в Грузию через Чечню
В ходе большой пресс-конференции глава государства заявил, что Москва рассматривает возможность строительства высокоскоростной трассы до Грузии через Чечню.
Политика
Путин напомнил о чистках в 1937 году
Президент РФ Владимир Путин считает, что никаких "чисток" нигде, включая правоохранительные органы, лучше не проводить, это уже проходили в 1937 году.
Политика
Учения по «суверенному рунету» перенесены на 23 декабря
Минкомсвязь направила операторам связи и министерствам указания о проведении учений, предусмотренных законом о «суверенном интернете».
Экономика
Эксперт объяснил причину бедности россиян на фоне богатства олигархов
Миллиардеры России становятся богаче только благодаря сверхвысокой монополизации отечественной экономики.