Политика

iReactoriReactorПутин ответил на вопрос об отношении к Зеленскому

Глава РФ Владимир Путин ответил на вопрос о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Путин заявил, что считает некорректным давать характеристики своим коллегам. Мы будем давать характеристики историческим личностям.
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Владимир Путин
Я всегда уклоняюсь от ответа на вопросы подобного рода. Считаю некорректным для себя отвечать на эти вопросы, давая характеристики своим коллегам. Если вы обратили внимание, я даже ушедшим со своих постов бывшим лидерам соответствующих стран никогда характеристики не даю.
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с чего всё началось
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