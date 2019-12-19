Политика
Lenta.ruПутин ответил на вопрос об убийстве соратника Басаева в Германии
В ответ Россия приняла зеркальные меры и сообщила о высылке двух немецких дипломатов. Российский президент Владимир Путин напомнил, что Германии неоднократно поступал вопрос о выдаче Хангошвили, однако результатов это не принесло. Зелимхан Хангошвили был убит выстрелом в голову 23 августа в Берлине.
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Политика
Путин ответил термином из дзюдо японскому журналисту о ядерной войне
Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции выразил обеспокоенность размещением американского оружия на территории Японии, а также ответил журналисту из Токио, опасающемуся ядерной войны.
Политика
Началась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина
Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина началась в 12:00 в четверг, 19 декабря.
Политика
Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы
В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП).
Общество
Михаил Горбачев попал в больницу с воспалением легких
Бывший президент СССР Михаил Горбачев попал в больницу. Свою госпитализацию он подтвердил Агентству городских новостей "Москва".
Шоу-бизнес
Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике
Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Происшествия
Адвокат Голунова рассказал, когда возбудили дело против полицейских
Следователь подтвердил защите Ивана Голунова, что возбудил уголовное дело против задержавших журналиста полицейских, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Сергей Бадамшин.
Общество
Первые учения по «изоляции» Рунета пройдут 23 декабря
Ранее в телеграм-канале "ЗаТелеком" было опубликована копия письма Минкомсвязи за подписью главы ведомства Константина Носкова в адрес операторов связи о проведении учений в рамках закона об устойчивом рунете, которые были назначены на 19 декабря, а также телеграмма об их перенесении на 23 число.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые снялись с сыном для журнала
Вместе с годовалым сыном Мишей, которого родители называют Майклом, звёздная пара снялась для известного журнала.
Политика
Кадыров поблагодарил Путина за слова о его отце
Гаджеты
Vivo начала распродажу смартфонов и установила скидки до 50%
Новогодняя акция от китайского производителя смартфонов позволит жителям России приобрести два телефона марки Vivo по цене одного.
Политика
Елизавета II: Великобритания выходит из ЕС
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Происшествия
Следователи задержали бывшего топ-менеджера банка «Восточный»
Бывший директор по инвестициям банка "Восточный" Александр Цакунов задержан по делу Baring Vostok, сообщил РИА Новости источник, близкий к расследованию.
Авто
АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4x4
Тольяттинский автогигант официально объявил о старте сборки серийной версии обновленной "Нивы", которая получила модернизированный салон и ряд нового оборудования.
Общество
Кадастровая палата разрешила строить дома в Красном Слоне и Негодяйке
В Кадастровой палате в 2019 году определили границы почти 9 тыс. населенных пунктов в России, что позволяет строить там новые жилые дома и коммунально-бытовые объекты.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк опубликовали фото преследующих семью журналистов
Родные Анастасии Заворотнюк опубликовали несколько фотографий журналистов из тех, кто круглосуточно преследует семью, надеясь на сенсацию.
Футбол
Криштиану Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом
Политика
ЕС продлил санкции против России
Евросоюз продлил 19 декабря санкции против России еще на полгода. Об этом сказано в сообщении Совета ЕС.
Политика
Путин ответил на вопрос об отношении к Зеленскому
Глава РФ Владимир Путин ответил на вопрос о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Политика
Bloomberg: США признали беспомощность перед «Северным потоком — 2»
Американские власти признают, что уже не могут помешать реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в администрации президента США.
Футбол
Слуцкий стал главным тренером «Рубина»
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с полицейской машиной в Алтайском крае
Столкновение служебного автомобиля полиции ВАЗ-21074 и Toyota Corolla Fielder привело к гибели пяти человек в Алейском районе, сообщили Amic.ru в ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Здоровье
Диетолог рассказала, кому категорически нельзя есть сливочное масло
Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями не должны есть сливочное масло, им это категорически запрещено, заявила «Вечерней Москве» врач-диетолог Елена Соломатина.
Финансы
Официальный курс евро на пятницу снизился до 69,59 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 10,48 копейки - до 69,5877 рубля, курс доллара - на 5,48 копейки - до 62,5283 рубля, следует из данных Банка России.
Происшествия
СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи
Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
Общество
Угроза наводнения в Петербурге миновала
Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге открыты, сообщает дирекция КЗС.
Общество
В России ожидается резкое сокращение производства шампанского
Как уточняется, в первую очередь изменение скажется в первую очередь на производстве игристых вин, поскольку в России недостаточно собственного виноматериала.