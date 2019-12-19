Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин ответил на вопрос об убийстве соратника Басаева в Германии

В ответ Россия приняла зеркальные меры и сообщила о высылке двух немецких дипломатов. Российский президент Владимир Путин напомнил, что Германии неоднократно поступал вопрос о выдаче Хангошвили, однако результатов это не принесло. Зелимхан Хангошвили был убит выстрелом в голову 23 августа в Берлине.
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