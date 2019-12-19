Политика
РИА НовостиПутин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине
Россия не направляла Германии официальный запрос о выдаче убитого позднее в Берлине боевика, так как обсуждение этой темы между спецслужбами двух стран показало, что такой запрос вряд ли будет удовлетворен, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
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Началась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина
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В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.