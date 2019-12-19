Политика
Lenta.ruПутин ответил на вопрос об украинских танках на Кубани
В ответ Путин поинтересовался, какие именно машины имеет в виду украинский журналист — Т-72 или Т-34. Представитель УНИАН заявил, что основным боевым танком Украины на данный момент является Т-64, который «произведен в Харькове».
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Футбол
Михаил Кержаков: «Каждый матч в этой части сезона был для меня как проводок от бомбы»
Политика
Сегодня пройдёт большая пресс-конференция Владимира Путина
Сегодня, 19 декабря, президент России Владимир Путин проведёт традиционную итоговую пресс-конференцию для российских и зарубежных журналистов.
Политика
Путин ответил на вопрос о «предстоящей ядерной войне»
Президент России Владимир Путин отреагировал на заданный на большой пресс-конференции вопрос японского журналиста об отношении к возможной ядерной войне.
Политика
Путин дал совет мигрантам в России
На большой пресс-конференции Владимир Путин во время ответа на вопрос о демографии высказался на тему мигрантов и их ассимиляции в России.
Политика
Путин напомнил про «русские земли» в составе Украины
Украине в советское время передали исконно русские земли со странной формулировкой «ради повышения доли пролетариата», рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
Экономика
Российские новостройки подорожали с начала года на 9%
Российские новостройки подорожали с начала года на 9% - в среднем до 59,3 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали специалисты портала "Мир квартир", отслеживающие динамику цен на жилье в 70 крупнейших городах страны с населением более 300 тысяч человек.
Общество
31 декабря в Иркутской области объявлено выходным днем
Позже пресс-служба губернатора и правительства Иркутской области подтвердила, что глава региона Игорь Кобзев подписал указ о переносе выходного дня с 28 декабря на 31 декабря 2019 года.
Политика
Путин прокомментировал закон о домашнем насилии
Силой не заставишь любить, заявил президент России Владимир Путин, комментируя законопроект о домашнем насилии, вопрос о котором ему задали в ходе ежегодной большой пресс-конференции.
Политика
Путин осудил рассуждения про сдачу Ленинграда во время ВОВ
Президент РФ Владимир Путин признался, что ему хочется назвать придурками тех, кто рассуждает о возможности сдать Ленинград во время Великой Отечественной войны.
Политика
Путин раскрыл самые сложные события во время своего президентства
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о самых ярких и тяжелых событиях, которые произошли в период его нахождения во власти.
Происшествия
Путин рассказал о возбуждении уголовных дел после задержания Голунова
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин готов ответить на любые вопросы в ходе большой пресс-конференции, в том числе и по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Политика
Путин рассказал о борьбе с алкоголизмом
Журналист из Уфы задал вопрос о проблемах с алкоголизмом. На пресс-конференции журналист "Башинформ" задал вопрос Владимиру Путину.
Политика
Путин заявил, что Украина признала ЛНР и ДНР
По словам российского лидера, бывший президент Украины Петр Порошенко настаивал на том, чтобы под документом были подписи представителей непризнанных республик, при этом в ЛДНР это делать отказались.
Политика
Палата представителей США объявила Трампу импичмент
Палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту.
Политика
Путин рассказал о решении проблемы с закупкой жизненно важных лекарств
Президент России Владимир Путин заявил, что у властей есть решение проблемы закупок редких лекарств — оно заключается в регистрации новых цен на препараты при проведении аукционов.
Происшествия
Следователи задержали бывшего топ-менеджера банка «Восточный»
В СИЗО в феврале были отправлены основатель Baring Vostok американец Майкл Калви, топ-менеджер компании француз Филипп Дельпаль, партнер в области медиа Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, экс-глава "Восточного" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.
Политика
Путин прокомментировал отставку губернатора Иркутской области Левченко
12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку главы Иркутской области Сергея Левченко, назначив врио губернатора региона Игоря Кобзева.
Происшествия
Воспитательница скончалась во время эвакуации детсада в Биробиджане
Воспитатель детского сада скончалась во время эвакуации детей после сообщения о минировании дошкольных учреждений Еврейской АО.
Фигурное катание
Траньков: в ФФККР не очень хорошо разбираются в соцсетях
Наука
Северный магнитный полюс Земли пересек нулевой меридиан
Авто
АвтоВАЗ запустил серийное производство обновленной Lada 4x4
Волжский автозавод официально объявил о начале серийной сборки модернизированного внедорожника Lada 4x4.
Спорт
РУСАДА не согласилось с санкциями WADA
Политика
Глава МИД Японии передал Лаврову предложения по мирному договору
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги сообщил, что передал российскому коллеге Сергею Лаврову конкретные соображения о том, как продвигаться далее в вопросе заключения мирного договора.
Политика
Путин: РФ не может дотировать Белоруссию, продавая ей газ по цене, как в Смоленске
Белоруссия уже получает газ из России по самой низкой цене в $127 за 1 тыс. куб. м. При этом Россия не может дотировать всю экономику Белоруссии, продавая газ по цене, как в Смоленске.
Происшествия
Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте
Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере цифровых технологий для рынка продуктов питания и транспорта, сообщили компании.
Наука
Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа
Политика
Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".