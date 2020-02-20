Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

После возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку президент пообщался с собравшимся неподалеку горожанами. Одна из женщин спросила Путина, как можно прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц.
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с чего всё началось
В январе во время послания Федеральному собранию Путин предложил
 закрепить в Конституции, что минимальный размер оплаты труда в России не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения.
Snob.ru09:51

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Где учится собеседница Путина

МР7.ру11:19

Путин сказал, что у него не самая большая зарплата, и согласился, что на 10 тысяч прожить «очень трудно»

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Владимир Путин рассказал, что получает не самую большую зарплату в России

Телеканал Санкт-Петербург08:30

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости06:49
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Путин заявил Беглову, что денег на арт-парк «для Питера не жалко»

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