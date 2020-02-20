с чего всё началось

После возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку президент пообщался с собравшимся неподалеку горожанами. Одна из женщин спросила Путина, как можно прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц.

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

Происшествия Экс-директора «Адамаса» объявили в международный розыск Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего исполнительного директора ювелирной компании "Адамас" Максима Вайнберга, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Политика В Белом доме опровергли предложение Трампа о помиловании Ассанжа С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции.

Общество Дочь Спилберга решила стать порнозвездой Впервые Микаэла поделилась новостями о желании стать порнозвездой в социальных сетях в начале февраля.

Киберспорт Winstrike распустила состав по Dota 2 и уволила тренера Российский клуб Winstrike Team принял решение расстаться со всеми игроками состава по дисциплине Dota 2. Все игроки, в том числе Василий AfterLife Шишкин, Илья ALOHADANCE Коробкин и Владимир RodjER Никогосян, стали свободными агентами и могут продолжить карьеру в других клубах.

Общество В США разработают новую МБР за 13 млрд долларов Американская компания получит 13 млрд долларов на разработку ракеты на замену МБР Minuteman III, которая стояла на вооружении с 1970 года.

Экономика Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.

Экономика Кудрин назвал сумму неизрасходованных средств федерального бюджета Расходы федерального бюджета РФ в 2019 году в количестве 1,122 трлн рублей оказались неосвоенными, заявил 19 февраля журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Политика Премьер Чехии: саммит ЕС не принесет договоренность о новом бюджете Начинающийся в четверг саммит Евросоюза не принесет договоренность о бюджете на 2021-2027 годы из-за слишком большой разницы во взглядах отдельных стран на ныне предлагаемый проект бюджета, в котором отдается предпочтение интересам богатых государств, заявил в среду журналистам чешский премьер Андрей Бабиш.

ЖКХ В России могут запретить отключать услуги ЖКХ за долги Депутат Алексей Куринный, внесший инициативу на рассмотрение нижней палаты, предлагает закрепить в законодательстве случаи запрета отключения в жилых домах горячего и холодного водоснабжения, а также отопления за долги по ЖКХ.

Энергетика Цена на нефть Brent поднялась выше $59 Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше $59 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 19 февраля.

Единоборства Деонтей Уайлдер: «Чувствую, что Фьюри заметно нервничает» Чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер считает, что экс-чемпион мира в тяжелом дивизионе Тайсон Фьюри испытывает психологические проблемы накануне матча-реванша.