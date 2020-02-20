Общество
РИА НовостиПутин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
После возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку президент пообщался с собравшимся неподалеку горожанами. Одна из женщин спросила Путина, как можно прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц.
Читать в источнике
Оценить6,8K
с чего всё началось
В январе во время послания Федеральному собранию Путин предложил закрепить в Конституции, что минимальный размер оплаты труда в России не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения.Snob.ru09:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Владимир Путин рассказал, что получает не самую большую зарплату в России
Телеканал Санкт-Петербург08:30
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 17:03, Ашберн
Общество
Перед концертом памяти Собчака журналистам измерили температуру
За час до начала концерта памяти Анатолия Собчака у всех журналистов, которые посетили мероприятие, проверили температуру.
Футбол
Черышев остался в запасе «Валенсии» на первый матч с «Аталантой»
Полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев начнет на скамейке запасных первый матч 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов с итальянской "Аталантой", сообщается на сайте УЕФА.
Футбол
«Лейпциг» на выезде победил «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов
Футболисты немецкого клуба "Лейпциг" оказались сильнее лондонского "Тоттенхэм Хотспур" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который прошел в Лондоне.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила сына Джигану
Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
Авто
Похоже на Ватикан. Автожурналисты рассказали о правилах для владельцев Ferrari
Издание Autoevolution решило приоткрыть завесу над тем, каково это – владеть Ferrari, особенно редкими.
Футбол
ЦСКА обыграл «Картахену» в контрольном матче
Здоровье
Учёные прогнозируют эпидемию коронавируса в России
Первая волна обошла Россию стороной, однако вторая скорее затронет страну уже осенью.
Происшествия
Экс-директора «Адамаса» объявили в международный розыск
Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего исполнительного директора ювелирной компании "Адамас" Максима Вайнберга, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Политика
В Белом доме опровергли предложение Трампа о помиловании Ассанжа
С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции.
Футбол
Аленичев высказался о главном тренере «Спартака» Тедеско
Экс-наставник московского "Спартака" Дмитрий Аленичев поделился мнением о нынешнем тренере красно-белых Доменико Тедеско, передает "Чемпионат.com".
Общество
Дочь Спилберга решила стать порнозвездой
Впервые Микаэла поделилась новостями о желании стать порнозвездой в социальных сетях в начале февраля.
Здоровье
Главный внештатный уролог: онкология «молодеет», пациенты за собой следят плохо
Новый Калининград Жители региона часто обращаются за урологической помощью на запущенных стадиях заболеваний и "плохо следят за собой".
Политика
Власти Китая выдворят из страны трех журналистов WSJ из-за заголовка
Министерство иностранных дел Китая лишило аккредитации троих корреспондентов The Wall Street Journal (WSJ) в Пекине из-за заголовка одной из статей издания, сообщает WSJ.
Авто
Власти предложили увеличить бюджет программы по льготному кредитованию
Представитель Минпромторга подтвердил эту информацию РБК. Программа льготного автокредитования была запущена в начале прошлого года.
Киберспорт
Winstrike распустила состав по Dota 2 и уволила тренера
Российский клуб Winstrike Team принял решение расстаться со всеми игроками состава по дисциплине Dota 2. Все игроки, в том числе Василий AfterLife Шишкин, Илья ALOHADANCE Коробкин и Владимир RodjER Никогосян, стали свободными агентами и могут продолжить карьеру в других клубах.
Общество
В США разработают новую МБР за 13 млрд долларов
Американская компания получит 13 млрд долларов на разработку ракеты на замену МБР Minuteman III, которая стояла на вооружении с 1970 года.
Общество
Самолет с эвакуируемыми украинцами вылетел из Уханя
В ночь на 20 февраля из китайского города Ухань вылетел самолет авиакомпании SkyUp, эвакуирующий украинцев.
Экономика
Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд
По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Футбол
«Манчестер Сити» одержал победу над «Вест Хэмом»
Армия и оружие
ЛНР начала вооруженное наступление в Донбассе
Вооруженные формирования начали операцию вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный.
Экономика
Кудрин назвал сумму неизрасходованных средств федерального бюджета
Расходы федерального бюджета РФ в 2019 году в количестве 1,122 трлн рублей оказались неосвоенными, заявил 19 февраля журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Политика
Премьер Чехии: саммит ЕС не принесет договоренность о новом бюджете
Начинающийся в четверг саммит Евросоюза не принесет договоренность о бюджете на 2021-2027 годы из-за слишком большой разницы во взглядах отдельных стран на ныне предлагаемый проект бюджета, в котором отдается предпочтение интересам богатых государств, заявил в среду журналистам чешский премьер Андрей Бабиш.
ЖКХ
В России могут запретить отключать услуги ЖКХ за долги
Депутат Алексей Куринный, внесший инициативу на рассмотрение нижней палаты, предлагает закрепить в законодательстве случаи запрета отключения в жилых домах горячего и холодного водоснабжения, а также отопления за долги по ЖКХ.
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась выше $59
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше $59 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 19 февраля.
Общество
В транспорте могут запретить слушать музыку без наушников
В транспорте могут запретить слушать музыку без наушников. Эксперты попросили Минтранс изменить правила перевозки пассажиров.
Биатлон
Фуркад выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира
Единоборства
Деонтей Уайлдер: «Чувствую, что Фьюри заметно нервничает»
Чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер считает, что экс-чемпион мира в тяжелом дивизионе Тайсон Фьюри испытывает психологические проблемы накануне матча-реванша.
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.