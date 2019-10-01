Политика
РИА НовостиПутин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване. Так он ответил на вопрос корреспондента грузинского телеканала о том, когда Россия начнет выполнять свои обязательства, взятые в 2008 году.
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с чего всё началось
Когда выйдут войска из оккупированных территорий Грузии?". На это Путин очень спокойно и с улыбкой ответил: "Мы всегда выполняем свои обещания".Sputnik Армения06:38
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Политика
Украина подписала «формулу Штайнмайера» в Минске
Делегация из Украины во время заседания контактной группы в Минске подписала так называемую «формулу Штайнмайера».
Экономика сегодня 12:33
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Стало известно, Мария Миронова стала мамой во второй раз. Пол новорожденного ребенка не разглашается.
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Во время антитабачной кампании в России женщины стали курить больше, а мужчины, напротив, меньше.
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Комсомольская правда 11:17
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Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Общество
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Пользователи соцсетей публикуют кадры урагана "Мортимер" в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 13:35
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Михаил Галустян стал ведущим телеканала СТС
Вокруг ТВ 14:54
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже 59 долларов за баррель
Во вторник на Лондонской бирже цена на нефть марки Brent опустилась ниже $59 за баррель.
Российская газета 13:02
Политика
Зеленский заявил, что никогда не встречался с адвокатом Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что никогда не встречался с адвокатом своего американского коллеги Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.
ТАСС 13:03
Происшествия
Напавший на сотрудника Следственного комитета в Москве задержан
Напавший на сотрудника Следственного комитета с ножом у проходной СК в Москве задержан.
Газета.Ru 05:36
Политика
Лидеры ЕАЭС утвердили новое распределение импортных пошлин
Лидеры Евразийского экономического союза по итогам саммита в Ереване утвердили новый норматив распределения импортных пошлин.
Российская газета 15:01
Авто
Hyundai назвала цены на онлайн-подписку Hyundai Mobility
CarsWeek.ru 09:55
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Приложение WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
Приложение для общения в Сети WhatsApp вскоре перестанет работать на старых версиях ОС различных смартфонов.
7 новостей вчера в 09:58
Наука
Женский оргазм появился в процессе эволюции
К счастью, новые эксперименты над кроликами приоткрыли тайны женского оргазма. Для этого ученым понадобились антидепрессанты.
SciencePop 11:56
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что Турция может внезапно начать операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник о возможности внезапно начать операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии по созданию там зоны безопасности.
ТАСС 10:00
Здоровье
В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак
По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.
Kazanfirst.ru 00:34
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения армии Саудовской Аравии хуситами
Московский Комсомолец вчера в 05:27
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Девочка, пострадавшая в результате падения с девятого этажа дома вместе со своим отцом и братом, умерла в больнице в Саратове.
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Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины
Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.
РБК 11:45
Шоу-бизнес
В ГАИ проведут проверку после парковки Боярского
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Политика
Поливали кровью: журналист пожаловался на подготовку к горячим точкам
По словам Павлова, тренинг обязателен для посещения, на занятиях журналистов избивают, поливают бараньей кровью и заставляют ползать с мешком на голове под автоматные очереди.
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Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Культура
В Москве прощаются с Марком Захаровым
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Петербургский дневник 02:54
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Собчак прокомментировала отсутствие ее программы на Первом канале
Ранее стало известно, что Первый канал удалил промо-ролик с участием Собчак, где говорится, что она будет телеведущей знаменитого ток-шоу "Пусть говорят".
VSE42.RU вчера в 20:13
Футбол
Локомотив — Атлетико 0:0 (1-й тайм)
Матч пройдет в Москве и начнется в 22:00 по московскому времени. В параллельной встрече в Турине (Италия) встретятся Ювентус и Байер.
Советский спорт 03:21
Футбол
Новым тренером «Спартака» может стать Доменико Тедеско
Наиболее часто упоминается имя 34-летнего немецкого специалиста Доменико Тедеско, который в марте этого года покинул пост главного тренера "Манчестер Сити" и с тех пор находится без работы.
Вести.Ru вчера в 14:02