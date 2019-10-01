Когда выйдут войска из оккупированных территорий Грузии?". На это Путин очень спокойно и с улыбкой ответил: "Мы всегда выполняем свои обещания".

с чего всё началось

Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване. Так он ответил на вопрос корреспондента грузинского телеканала о том, когда Россия начнет выполнять свои обязательства, взятые в 2008 году.

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

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