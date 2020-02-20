Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин ответил петербурженке на вопрос о жизни на 10 800 рублей в месяц

После возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку президент пообщался с собравшимся неподалеку горожанами. Одна из женщин спросила Путина, как можно прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц.
Читать в источнике
Комментировать3,6K
с чего всё началось
В январе во время послания Федеральному собранию Путин предложил
 закрепить в Конституции, что минимальный размер оплаты труда в России не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения.
Snob.ru09:51

Подробнее о событии

Владимир Путин рассказал, что получает не самую большую зарплату в России

Телеканал Санкт-Петербург08:30

Путин ответил петербурженке на вопрос о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости06:49

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РБК07:47

Путин заявил, что получает не самую большую зарплату в РФ

REGNUM07:16

Владимир Путин рассказал, что у него не самая большая зарплата в России

Петербургский дневник07:13

Путин сказал, что у него не самая большая зарплата, и согласился, что на 10 тысяч прожить «очень трудно»

Фонтанка.Ру07:12

Путин назвал свою зарплату не самой большой в стране

RT на русском07:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 13:59, Ашберн
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сотникова перенесла операцию

Gazeta.SPb вчера в 13:25
Спорт

Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
РИА Новости 07:51
Шоу-бизнес

Алла Пугачева ответила на критику Михаила Муромова

Народная артистка СССР Алла Пугачева в резкой форме ответила певцу Михаилу Муромову на критику в свой адрес, назвав его неудачником.
Газета.Ru вчера в 12:49
Политика

Владимир Путин ответил на 20 вопросов ТАСС в спецпроекте

Спецпроект призван подвести промежуточные итоги двадцатилетнего пребывания Владимира Путина у власти: 26 марта 2000 года прошли выборы президента Российской Федерации, на которых он впервые одержал победу.
ТАСС 11:00
Общество

Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала

РИА Новости 07:10
Кино

Звезда «Игры престолов» сыграет во втором сезоне «Ведьмака»

Культуромания вчера в 04:32
Общество

Меган Маркл и принц Гарри лишились права на бренд Sussex Royal

Королева Великобритании Елизавета II запретила принцу Гарии и его супруге Меган Маркл использовать торговую марку Sussex Royal, а также продавать товары с названием «королевский».
Новый День 08:02
Политика

В США прокомментировали обращение Венесуэлы в Гаагский суд

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс прокомментировал обращение властей Венесуэлы в Гаагский суд.
RT на русском 12:36
Армия и оружие

ВСУ покинули опорный пункт в Донбассе

ВСУ были вынуждены покинуть передовой наблюдательный пункт в Донбассе, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
РИА Новости 13:01
Биатлон

Логинов выступает на чемпионате мира с травмированным коленом

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, что Александра Логинова беспокоят проблемы с коленом.
Metaratings 10:26
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК 04:53
Политика

Майор сообщил о конфликте с Зеленским из-за вопроса о службе в армии

РБК 13:34
Общество

Китай включил арбидол в список препаратов для лечения коронавируса

Противовирусный препарат включен в шестую версию предварительного плана диагностики и лечения заболевания, говорится на сайте национальной комиссии здравоохранения.
Ведомости 12:54
Политика

Комитет Госдумы поддержал поправку о неприкосновенности экс-президента

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал новые поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции.
Российская газета 09:47
Футбол

«Ростов» проиграл «Мольде» в товарищеском матче

В товарищеском матче на сборе в Испании «Ростов» встречался с норвежским клубом «Мольде».
Чемпионат 11:46
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова похвасталась новой прической

Популярная телеведущая Анфиса Чехова обоснованно считается одной из самых эффектных женщин и вызывает неизменный интерес поклонников.
Kleo.ru 02:19
Общество

Синоптики пообещали сохранение аномально теплой погоды до конца недели

Небывало теплая для февраля погода продержится как минимум до начала следующей недели.
Известия 13:06
Общество

Мишустина попросят перенести сроки внесения проекта нового КоАП в ГД

Участники совещания по проекту нового кодекса об административных правонарушениях попросят главу правительства РФ Михаила Мишустина отложить на два месяца сроки внесения нового КоАП в Госдуму, сообщается на сайте Минюста.
РИА Новости 11:55
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова показали новорождённого сына

18 февраля у пары родился долгожданный сын, которого они назвали Давидом. Первым новостью поделился счастливый отец.
Газета Metro 02:02
Футбол

Защитник «Крузейро» Кака Жуниор не перейдет в ЦСКА

ODDS.ru 13:47
Игры

THQ Nordic выпустит полноценный ремейк Gothic

Cyber.sports.ru 04:19
Шоу-бизнес

Кристина Асмус снялась обнаженной в душе и пошутила по поводу «Текста»

Российская актриса Кристина Асмус снялась обнаженной в душе. Она опубликовала черно-белый снимок в своем Instagram-аккаунте.
Lenta.ru 09:24
Происшествия

Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100

В московском аэропорту Внуково совершил посадку самолет Sukhoi Superjet 100, у которого сработал датчик неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
РБК вчера в 14:50
Происшествия

В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke

Американского рэпера Pop Smoke убили в Лос-Анджелесе. Об этом Rolling Stone сообщил представитель местной полиции.
РИА Новости 11:01
Единоборства

Александр Емельяненко рассказал о спарринге с Кадыровым

В своем Instagram спортсмен опубликовал видео, сказав, что идет на спарринг с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым.
Газета.Ru вчера в 15:52
Общество

Якубович назвал размер своей пенсии

Народный артист России, ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович назвал размер своей пенсии.
Моя Москва.онлайн 03:09
Космос

В России создают сверхлегкую ракету для бюджетных запусков

Актуальные Новости 04:35
Происшествия

Дело о подготовке терактов в Керчи поручили спецгруппе СК РФ

Расследование уголовного дела о подготовке терактов в двух учебных заведениях Керчи по указанию и.о. руководителя ГСУ СК РФ поручили специальной следственной группе, сформированной из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов.
Российская газета 03:33
Киберспорт

Похоже, Mount & Blade II появится в раннем доступе 31 марта

Создатели Mount & Blade II: Bannerlord из TaleWorlds, похоже, на правах эксклюзива рассказали журналистам PC Gamer дату выхода проекта в ранний доступ — 31 марта.
Игромания.ру 11:33
Происшествия

Еще одну жительницу Петербурга госпитализируют через суд

Вести.Ru 11:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное