с чего всё началось

После возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку президент пообщался с собравшимся неподалеку горожанами. Одна из женщин спросила Путина, как можно прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц.

Путин ответил петербурженке на вопрос о жизни на 10 800 рублей в месяц

Политика Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.

Армия и оружие Стрелков объяснил, зачем Киев провоцирует вооруженные столкновения на Донбассе Попытка прорыва диверсионной группы вооруженных сил Украины в районе линии соприкосновения в Донбассе говорит о том, что Киев хочет проверить готовность Москвы встать на защиту самопровозглашенных республик.

Авто Появились характеристики нового Kia Sorento Стали известны технические характеристики нового Kia Sorento, презентация которого намечена лишь на начало марта.

Космос Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.

Шоу-бизнес Анфиса Чехова похвасталась новой прической Популярная телеведущая Анфиса Чехова обоснованно считается одной из самых эффектных женщин и вызывает неизменный интерес поклонников.

Политика Путин назвал Собчака политиком общенационального масштаба Владимир Путин назвал первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака политиком общенационального масштаба на памятных мероприятия по случаю 20-летия со дня смерти градоначальника.

Политика В Госдуме оценили резолюцию парламента Эстонии о роли СССР в войне Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал RT принятие эстонским парламентом резолюции «Об исторической памяти и фальсификации истории», в которой осуждаются «попытки российских властей переписать историю, отрицая ответственность Советского Союза» за начало Второй мировой войны.

Общество Арбидол вошел в список лекарств от коронавируса В шестой версии предварительного плана КНР по лечению коронавируса COVID-2019 имеется разработанный в СССР препарат "Арбидол".

Наука Лучшей защитой от контузии ученые признали столетнюю каску Адриана Американские ученые с факультета биомедицинской инженерии Университета Дьюка (Department of Biomedical Engineering, Duke University) экспериментальным путем доказали, что используемая во время Первой мировой войны каска Адриана лучше других за все время защищала солдат от контузии.

Общество Мишустина попросят перенести сроки внесения проекта нового КоАП в ГД Участники совещания по проекту нового кодекса об административных правонарушениях попросят главу правительства РФ Михаила Мишустина отложить на два месяца сроки внесения нового КоАП в Госдуму, сообщается на сайте Минюста.

Футбол Руководство «Зенита» не предложит Шатову новый контракт Гендиректор «Зенита» Александр Медведев не предложил хавбеку сине-бело-голубых Олегу Шатову новый контракт, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на агента игрока, главу компании ProSportsManagement Германа Ткаченко.

Общество Депутат назвал россиянина говном за критику властей в соцсетях Депутат горсовета Петрозаводска Александр Анишин в ходе совещания, посвященного созданию в структуре мэрии управления общественных связей, назвал бездельником и говном одного из местных жителей.