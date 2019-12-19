Политика

RT на русскомRT на русскомПутин прокомментировал угрозы в адрес журналистов Sputnik в Эстонии

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг сотрудников Sputnik в Эстонии, которые получили от эстонских правоохранительных служб письма с угрозами уголовного преследования.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

Путин возмутился давлением на агентство Sputnik в Эстонии

Lenta.ru08:59

Путин назвал цинизмом давление на Sputnik в Эстонии

ТАСС08:39

Путин ответил про преследование Sputnik в Эстонии

Московский Комсомолец08:15

Поймет ли руководство Эстонии прозрачный намек Путина

Sputnik Эстония10:29

Путин о давлении властей Эстонии на СМИ: они боятся правды, которую вы несете

Комсомольская правда08:25

Путин прокомментировал угрозы в адрес журналистов Sputnik в Эстонии

RT на русском08:17

Путин прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik Эстония

РИА Новости08:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 11:04, Ашберн
Происшествия

Источник сообщил о стрельбе в центре Москвы

RT на русском 10:47
Общество

Суд назначил третью экспертизу по делу «Седьмой студии»

BFM.ru 10:08
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции не подтвердил и не опроверг сообщения о том, что Катерина Тихонова и Мария Воронцова являются его дочерьми.
Коммерсантъ 09:06
Общество

СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину

Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 10:09
Политика

Путин призвал не спешить с внесением поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин призвал не допускать опрометчивых действий, связанных с внесением поправок в российскую Конституцию, и не спешить с этим вопросом.
RT на русском 09:30
Политика

В Чечне оценили заявление Путина о Кадырове и звании Героя России

В Чечне положительно оценили слова российского президента Владимира Путина, который заявил, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ежедневно подвергается смертельной опасности.
Газета.Ru 06:42
Шоу-бизнес

Алибасов рассказал о госпитализации Федосеевой-Шукшиной

Алибасов рассказал, что Федосеева-Шукшина проходит плановое обследование три-четыре раза в год.
Аргументы и Факты 10:24
Происшествия

В Волгограде родители били и морили голодом шестилетнего сына

РИА Новости 07:11
Общество

Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар

Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
ТАСС 10:28
Происшествия

СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи

РИА Новости 07:02
Наука

Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины

Уфимские Заметки вчера в 13:24
Футбол

Леонид Слуцкий возглавил «Рубин»

Коммерсантъ 09:37
Биатлон

Долль победил в спринте на этапе Кубка мира в Анси, Логинов — 11-й

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира во французском Анси, лучший из представителей России Александр Логинов занял 11-е место.
РИА Новости 09:23
Наука

Посмотревшие телевизор люди сочли худых женщин более привлекательными

Группа, возглавляемая учеными Даремского университета, анализировала поведение мужчин и женщин из нескольких деревень в отдаленном районе Никарагуа в Центральной Америке, которые либо регулярно смотрели телевизор, либо практически не имели доступа к нему.
Индикатор 09:00
Политика

Путин пообещал продолжение индексации пенсий

Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что индексация пенсий продолжится и после 2024 года.
RT на русском 08:25
Здоровье

Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Известия вчера в 09:10
Политика

Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным

Президент России Владимир Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным днем, но вряд ли в спешке и накануне Нового года.
ТАСС 07:28
Происшествия

В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве ювелира

"Следователем задержаны два москвича 1966 и 1980 годов рождения, подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого без головы и кистей рук было обнаружено 13 декабря на берегу реки Руза вблизи деревни Шорново Рузского городского округа", - сообщила Врадий.
ТАСС 08:55
Происшествия

В России число убийств детей родителями увеличилось на 50%

За четыре года количество убийств детей родителями в России увеличилось на 50%.
Известия 10:35
Шоу-бизнес

Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Аргументы недели вчера в 03:54
Политика

Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа

Палата представителей США проголосовала за импичмент президента страны Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 20:47
Политика

Елизавета II подтвердила выход Великобритании из ЕС до 31 января

Королева Великобритании Елизавета II подтвердила, что Великобритания должна покинуть Европейский союз (ЕС) до 31 января 2020 года.
Известия 08:41
Космос

Пресс-конференция о прорывных результатах работы космической астрофизической обсерватории «Спектр-РГ»

Научная Россия 06:52
Энергетика

Бензин подорожает: опередят ли цены инфляцию

Российские власти всячески пытаются придумать различные способы сдерживания роста цен на бензин в пределах инфляции.
Российская газета 17 декабря в 23:00
Политика

Путин пошутил в ответ на вопрос об украинских танках на Кубани

В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
РИА Новости 07:39
Здоровье

Перечислены ошибки россиян в лечении гриппа и ОРВИ

Россияне зачастую совершают ошибки, когда пытаются самостоятельно вылечить грипп и ОРВИ без посещения врача.
Наша версия вчера в 07:24
Общество

Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян

Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
РИА Новости 07:39
Экономика

Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

Российские новостройки подорожали с начала года на 9% - в среднем до 59,3 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали специалисты портала "Мир квартир", отслеживающие динамику цен на жилье в 70 крупнейших городах страны с населением более 300 тысяч человек.
РИА Новости вчера в 03:44
Общество

Путин пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья

Российского президента Владимира Путина спросили о том, какие меры поддержки будут проводиться в Зауралье, чтобы снизить поток уезжающих жителей.
Газета.Ru 05:14
Политика

Путин ответил на вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея

Президент России Владимир Путин считает, что не нужно выносить тело Владимира Ленина из Мавзолея на Красной площади.
РБК 05:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное