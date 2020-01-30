Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»

"Кто бы сомневался", — отметил с улыбкой президент. В своем выступлении Силуанов призвал выстроить систему управления на уровне регионов и муниципалитетов.
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с чего всё началось

Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»

Владимир Путин иронично ответил на призыв министра финансов Антона Силуанова к бережливости.
РИА Новостивчера в 12:30

Подробнее о событии

Путин ответил «кто бы сомневался» на предложение Силуанова беречь деньги

РБКвчера в 14:41

Путин ответил шуткой на призыв Силуанова «беречь каждый рубль»

Газета.Ruвчера в 13:33

Путин подшутил над Силуановым

Взгляд.рувчера в 13:05

Путин пошутил, отвечая Силуанову про деньги

Московский Комсомолецвчера в 13:13

Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»

РИА Новостивчера в 12:30

Путин иронично прокомментировал призыв Силуанова к муниципалитетам «беречь каждый рубль»

ТАССвчера в 11:57

Путин пошутил над бережливостью Силуанова

REGNUMвчера в 11:55
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Экономика

В Минтруде рассказали о динамике изменения прожиточного минимума

Ранее Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей за IV квартал 2019 года.
RT на русском 29 января в 08:42
Общество

Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам

Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
RT на русском вчера в 08:43
Общество

Нарколог Минздрава объяснил популярность водки у россиян

Популярность водки в России объясняется быстрым эффектом опьянения и экономической выгодой, сообщает РИА Новости, ссылаясь на главного внештатного нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна.
Аргументы и Факты вчера в 21:46
Политика

В США заявили о поддержке транзита российского газа через Украину

В США заявили о поддержке сохранения транзита российского газа через Украину.
RT на русском вчера в 20:58
Футбол

Скоростной Катар: в Дохе стартует футбольный мини-турнир

В ближайшие выходные в Катаре стартует зимний турнир «Кубок Париматч Премьер». В этом году он получил международный формат.
Известия вчера в 16:00
Происшествия

Суд арестовал бывших полицейских по делу Голунова

РБК вчера в 12:45
Шоу-бизнес

Степаненко приготовилась оставить наследство дочери Петросяна

Телеканал 360° вчера в 04:37
Здоровье

ВОЗ признала новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
РБК вчера в 14:56
Хоккей

Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.
Вести.Ru вчера в 00:55
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями в адрес России по Украине и Крыму

В документе содержится ряд претензий к России, в частности, по ситуации на Украине.
РИА Новости вчера в 19:48
Общество

Индекс счастья россиян снизился до минимума

"За два года индекс упал более чем в 2 раза", - уточняет газета.
Газета.Ru 00:23
Культура

Умерла актриса Светлана Агеева, игравшая в фильме про Шурика

Прощание с актрисой пройдет в Москве. Агеева родилась 16 января 1941 года.
РИА Новости вчера в 06:54
Здоровье

Схема лекарственного лечения коронавируса существует — Минздрав Коми

Эксперты заявили, что схемы лечения есть, а нынешний уровень летальности из-за заболевания не катастрофичен.
ИА БНК 29 января в 08:50
Происшествия

В «Домодедово» задержали пассажирку, угрожавшую взорвать самолет

Сотрудники правоохранительных органов задержали неадекватную женщину, прилетевшую из Симферополя в Москву и угрожавшую взорвать самолет рейса S7 2008, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Интерфакс вчера в 07:53
Кино

Марго Робби в эффектном наряде представила в Лондоне «Хищных птиц»

На премьере актриса появилась в эффектном черном наряде от Dries Van Noten, состоящем из длинной пышной юбки и топа-бюстье с перьями.
Газета Metro вчера в 05:26
Энергетика

Белоруссия объявила о повышении тарифа на транзит российской нефти

С 1 февраля тариф на транзит нефти по территории Белоруссии вырастет на 6,6%. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович, передает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:51
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

REGNUM вчера в 10:40
Общество

Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз

На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере 3 тысяч рублей.
REGNUM 00:22
Политика

Глава Чувашии уволен в связи с утратой доверия

ТагилСити.ру 29 января в 10:27
Политика

Глава Керчи подала заявление об отставке из-за ситуации с блокадниками

RT на русском вчера в 15:04
Происшествия

Задержанное из-за коронавируса в Италии судно продолжит плавание

РИА Новости вчера в 22:29
Технологии

Дуров предупредил об опасности WhatsApp

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о том, почему использование мессенджера WhatsApp опасно, в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 14:32
Политика

Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию

Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования.
РБК вчера в 11:26
Экономика

Богатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд

Самый богатый в мире человек — американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд.
REGNUM 00:08
Политика

Депутат бундестага заявил об обмане СССР Североатлантическим альянсом

Как утверждает Ной, НАТО дало обещание Советскому Союзу не расширяться за пределы Германии, если после восстановления единства этой страны та целиком останется в Североатлантическом альянсе.
РБК 00:07
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:43
Шоу-бизнес

Стефания Маликова показала, что подарила отцу на день рождения

Дочь известного певца, композитора и продюсера Дмитрия Маликова тщательно готовилась к юбилею отца. 29 января артисту исполнилось 50 лет.
Летидор вчера в 04:20
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM вчера в 04:02
Политика

Помилованная Путиным Иссахар вернулась в Израиль

Газета.Ru вчера в 13:14
Футбол

Сёмин подтвердил уход Смолова в «Сельту»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что форвард команды Фёдор Смолов в переходит в испанскую «Сельту».
RT на русском вчера в 13:00
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