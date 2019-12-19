Экономика

РЕН ТВРЕН ТВПутин заявил, что годовая инфляция замедлилась до 3,25%

Президент России Владимир Путин заявил, что годовая инфляция в России на данный момент замедлилась до 3,25%. Он подчеркнул, что в начале следующего года можно будет увидеть и 3%.
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Путин назвал инфляцию 3,25% «очень хорошим показателем»

РБКвчера в 07:46

Путин: мы не боимся инфляции, но не хотим повышения цен

Комсомольская правдавчера в 06:06

Инфляция может достичь 3% в начале 2020 года в России, предсказал Путин

Газета.Ruвчера в 06:30

Путин: годовая инфляция замедлилась до 3,25%

РИА Новостивчера в 06:15

Инфляция в РФ в начале 2020 года может опуститься до 3%

Российская газетавчера в 06:15

Руководство РФ не боится инфляции, но не хочет повышения цен – Путин

REGNUMвчера в 06:11

Путин заявил, что инфляция в России вполне может достичь 3% в начале 2020 года

ТАССвчера в 06:42
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Происшествия

При стрельбе на Лубянке в Москве пострадал один гражданский

RT на русском вчера в 15:21
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Политика

Путин: многие пункты по договору о Союзном государстве не выполнены

Президент РФ Владимир Путин констатировал, что Москва и Минск за 20 лет с момента подписания договора о Союзном государстве не выполнили многие его пункты, подчеркнув вместе с тем и большие успехи в союзном строительстве.
РИА Новости 05:42
Политика

Путин заявил о стремлении заключить соглашение по газу с Украиной

Россия будет стремиться заключить соглашение по транзиту газа с Украиной, заявил российский лидер Владимир Путин.
RT на русском 04:59
Происшествия

Полиция назвала самые популярные способы угона автомобилей в Москве

В главном управлении МВД по Москве в ответ на запрос РИА Новости рассказали о четырех основных способах угонов автомобилей в столице.
РИА Новости вчера в 19:35
Происшествия

В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
ТАСС 03:42
Происшествия

Соседка стрелка с Лубянки рассказала, что он держал траур по бабушке

Вечерняя Москва 04:14
Политика

Путин рассказал об участии Кадырова в спецоперациях

Lenta.ru вчера в 05:22
Общество

В Госдуме предложили провести перепись всех сим-карт в России

В России требуется провести инвентаризацию всех действующих сим-карт, а также создать федеральную платформу-агрегатор для проверки сведений о количестве сим-карт, которые зарегистрированы на каждого гражданина или компанию.
Известия 05:58
Шоу-бизнес

Нюша рассказала о домогательствах продюсера-педофила

Через какое-то время певица рассказала обо всем отцу, который был поражен тем, что произошло.
РЕН ТВ 04:54
Наука

Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины

Ugpressa.ru вчера в 15:21
Общество

Петербург приготовился к пробкам из-за лидеров СНГ

В Санкт-Петербурге ожидается резкое осложнение дорожной обстановки в связи со встречами лидеров России и ряда стран СНГ, которые пройдут в пятницу, 20 декабря, в Северной столице.
REGNUM 02:51
Технологии

Уходящий под воду ледник в Сибири сняли из космоса

Американские исследователи засняли из космоса погружение ледника Купол Вавилова под воду.
Москва 24 вчера в 03:55
Общество

Арестованного в Италии Коршунова экстрадируют в США

Арестованного в Италии по запросу американских властей топ-менеджера российской Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова, заявил журналистам адвокат россиянина Джандоменико Кайяцца, экстрадируют США.
Газета.Ru 04:55
Экономика

Главный продавец телерекламы назвал достоинства и недостатки ТВ

Телевидение сегодня является самым охватным медиа, причем именно оно запускает продажи товаров, рассказал в интервью РБК Алексей Толстоган, гендиректор Национального рекламного альянса — компании, которая учреждена вещателями и продает рекламу практически на всем российском ТВ.
РБК вчера в 22:01
Политика

На Украине отказались считать земли за пределами Московской области русскими

«Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — заявил он.
Lenta.ru 03:25
Армия и оружие

«Севмаш» в 2020 году сдаст флоту четыре атомные подлодки

Глава "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко подтвердил в интервью ТАСС планы предприятия в 2020 году передать Военно-морскому флоту России четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
ТАСС 01:13
Политика

Путин признал долг «Газпрома» перед Украиной

Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража.
Lenta.ru вчера в 09:22
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ вчера в 09:06
Происшествия

СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи

Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
РИА Новости вчера в 07:02
Общество

Голикова назвала причины разрыва в зарплатах врачей

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, чем объясняется разница зарплат врачей в регионах.
Газета.Ru 05:54
Финансы

Курс евро опустился ниже 69 рублей

Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 06:03
Фигурное катание

Глейхенгауз высказал мнение о четверных прыжках в фигурном катании

RT на русском 05:21
Происшествия

В стрелковом клубе ДОСААФ после ЧП на Лубянке работают силовики

Стрельба у здания ФСБ РФ на Лубянке произошла вечером 19 декабря. В результате ЧП сам нападавший был ликвидирован.
Росбалт 05:36
Шоу-бизнес

19-летняя дочь Ивана Урганта закрутила роман с темнокожим парнем

Известный телеведущий Иван Ургант, который женат на Наталье Кикнадзе, считает старшую дочь супруги от первого брака Эрику – родной.
RuNews24.ru 04:47
Политика

В МИД Украины отреагировали на слова Путина об исконных русских землях

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин напомнил о том, что во время образования СССР Украина получила исконно русские земли.
REGNUM 04:42
Политика

Елизавета II подтвердила выход Великобритании из ЕС

Aobe.ru вчера в 11:56
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева перекрасила свои волосы в розовый цвет

Настя Ивлеева продемонстрировала подписчикам новый цвет волос. Ведущая перекрасилась в розовый, решив изменить имидж.
Дни24 вчера в 08:14
Происшествия

Националиста Демушкина убрали из списка экстремистов

Росфинмониторинг исключил националиста Дмитрия Демушкина из списка экстремистов и террористов.
Lenta.ru 05:01
Общество

Роскачество составило рейтинг российских игристых вин

RT на русском 01:16
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