Экономика
Невские НовостиПутин ожидает инфляцию ниже 3 % в начале 2020 года
Глава государства ожидает уровень инфляции ниже 3 % уже в начале 2020 года. Президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что Россия не боится инфляции, ее нужно таргетировать и понижать. Рост инфляции, по его словам — это снижение реальных доходов граждан.
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Путин заявил, что инфляция в России вполне может достичь 3% в начале 2020 года
ТАСС19 декабря в 06:42
Путин: инфляция в РФ в начале 2020 г вполне может опуститься до 3%
Интерфакс - Россия19 декабря в 06:00
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Пять человек погибли в ДТП в Алтайском крае
Пять человек стали жертвами ДТП с двумя автомобилями, произошедшего в субботу в Косихинском районе Алтайского края.
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Общество
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Общество
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Политика
Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН
Владимир Ельченко был назначен на пост посла в США несколько дней назад. С 2010 по 2015 год он занимал должность посла Украины в России.
Общество
Новогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей
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Происшествия
СМИ сообщили о стрельбе возле здания ФСБ в центре Москвы
В центре Москвы произошла стрельба возле здания ФСБ. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на Baza.
Политика
В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
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Актриса Кристина Асмус была осведомлена о съемках откровенной сцены перед принятием решения об утверждении ее на роль девушки Нины в фильме «Текст».
Политика
Лавров: Украина предлагает разводить силы на участках «в чистом поле»
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В совете при президенте Польши назвали власти США «болванами»
Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях, в которой резко раскритиковал власти США, назвав их "болванами".
Футбол
Форвард «Спартака» Понсе может переехать в Аргентину
Нападающий московского "Спартака" и олимпийской сборной Аргентины Эсекьель Понсе может стать игроком "Боки Хуниорс".
Футбол
Губерниев ответил на выпад тренера Сёмина о «говорящих попугаях»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на реплику главного тренера московской команды «Локомотив» Юрия Сёмина о «говорящих попугаях», направленную в его адрес.
Политика
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Происшествия
Охранник «Транснефти» попал в перестрелку у нефтепровода в Петербурге
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Общество
В Москве прокомментировали появление Сталина на фасадах зданий
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с корреспондентом РИА Новости назвал размещение проекций портретов Сталина на стенах домов "общей волей" и "инициативой патриотов", которыми являются члены КПРФ и других организаций.
Общество
В раздевалках спортклуба Порошенко нашли видеокамеры
В ходе обыска в киевском спортивном клубе "5 элемент", который СМИ связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, обнаружены линзы видеокамер, вмонтированных в элементы вентиляции и сигнализации в раздевалках.
Армия и оружие
Испытания российского фрегата вызвали радиопомехи в Норвегии
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