Глава государства ожидает уровень инфляции ниже 3 % уже в начале 2020 года. Президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что Россия не боится инфляции, ее нужно таргетировать и понижать. Рост инфляции, по его словам — это снижение реальных доходов граждан.

Путин ожидает инфляцию ниже 3 % в начале 2020 года

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