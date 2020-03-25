Коронавирус

TatCenterTatCenterПутин озвучил меры поддержки для бизнеса

Президент Владимир Путин в ходе обращения к гражданам России в среду 25 марта поручил поддержать малый и средний бизнес, а также микропредприятия. Цель — помочь компаниям продолжить устойчивую работу и сохранить рабочие места.
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Спасти бизнес: как российские предприниматели переживут карантин

ТК Звезда02:42

Путин призвал дать малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам

РИА Новости25 марта в 09:55

В регионах РФ поддержат бизнес и увеличат расходы на помощь населению в связи с COVID-19

ТАСС25 марта в 16:13

В «Опоре России» оценили обращение Путина к россиянам

RT на русском25 марта в 11:29

Президент пообещал помочь малому и среднему бизнесу с налогами и долгами

Уфа1.ру25 марта в 10:25

Путин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам

Известия25 марта в 09:57

Отсрочка по налогам для бизнеса может обойтись России в 400 млрд рублей

News.ruвчера в 09:41
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Происшествия

Ростовчанке грозит наказание за нарушение карантина по коронавирусу

Жительнице Ростова грозит наказание за нарушение карантинных мероприятий после возвращения из-за границы.
РБК Ростов-на-Дону 02:30
Энергетика

WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить.
Российская газета вчера в 23:52
Общество

У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у певца Льва Лещенко подтвердился COVID-19.
РИА Новости 02:21
Экономика

Россияне начали закрывать вклады, сообщили банки

Российские кредитные организации сообщили о росте заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
РИА Новости 03:48
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Происшествия

Задержан виновник взрыва в Магнитогорске

Вести.Ru 02:03
Общество

Россиянам разъяснили условия нерабочей недели

Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.
Lenta.ru вчера в 21:30
Общество

Власти Москвы допустили продление выходных из-за коронавируса

Столичные власти в конце следующей недели примут решение о возможности продление нерабочих дней, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире "России 1" Она отметила, что сейчас все решения приняты на одну неделю.
РИА Новости вчера в 15:04
Политика

Трамп поблагодарил Китай за помощь в борьбе с коронавирусом

Глава США Дональд Трамп во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином поблагодарил Пекин за помощь и активное сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса.
Московский Комсомолец 02:41
Общество

Страны G20 сделали заявления по итогам саммита

Страны-участницы G20 сделали заявления по итогам саммита, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 11:10
Политика

Посольство России направило протест La Stampa в связи с ее публикациями о помощи Италии

Посольство России в Италии назвало некорректными и дезинформирующими публикации в газете La Stampa о российской помощи, направленной на борьбу с эпидемией коронавируса.
ТАСС 03:32
Общество

В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Газета.Ru 01:26
Футбол

«Барселона» объявила о сокращении зарплат из-за коронавируса

«Барселона» объявила о сокращении рабочего времени футболистов и сотрудников клуба и пропорциональном сокращении зарплат.
РБК 03:36
Культура

Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов

Evo-rus.com 02:15
Футбол

Радимов предложил сократить следующий сезон РПЛ до одного круга

Бывший футболист «Зенита», а ныне главный тренер второй команды сине-бело-голубых Владислав Радимов предложил сократить следующий розыгрыш Российской Премьер-Лиги.
Чемпионат 03:03
Общество

Мишустин поручил с 28 марта приостановить работу курортов и общепита

В поручении указывается, что федеральным госорганам с 28 марта по 1 июня 2020 года поручено временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях.
ТАСС вчера в 19:02
Шоу-бизнес

Сыну Анджелины Джоли пришлось вернуться в США из Южной Кореи

18-летний Мэддокс Джоли-Питт отправился на обучение в Южную Корею лишь в начале 2020 года, но теперь ему пришлось вернуться в США.
Дни24 вчера в 10:45
Энергетика

Нефть Brent поднялась выше 30 долларов за баррель

Стоимость нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла выше отметки в тридцать долларов за баррель.
Капитал страны вчера в 01:39
Здоровье

В Севастополе выявили первые пять случаев заражения коронавирусом

Первые пять случаев новой коронавирусной инфекции подтверждено в Севастополе, все заболевшие вернулись из зарубежных поездок, сообщил глава города Михаил Развожаев.
РИА Новости 03:55
Общество

В Ивановской области магазины приостанавливают работу

В Ивановской области с 28 марта по 5 апреля приостанавливают работу предприятия розничной торговли, кроме продуктовых магазинов и аптек.
IvanovoNews 03:48
Общество

Стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Крыму

В Крыму за сутки стало известно о семи новых случаях коронавируса, общее число заразившихся достигло 14 человек.
Lenta.ru 03:11
Экономика

S&P подтвердило рейтинги России на уровне "BBB-"

Долгосрочный рейтинг Российской Федерации был подтвержден международным рейтинговым агентством S&P Global Ratings на инвестиционном уровне "BBB-".
Газета.Ru 01:46
Транспорт

В Петербурге на неделю отменили 120 маршруток

Напомним, на время объявленной нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля в Петербурге прекратят работу рестораны и непродовольственные магазины.
АБН вчера в 12:52
Общество

ФАС выявила признаки картельного сговора продавцов гречки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки картельного сговора на рынке гречневой крупы, заявил глава ведомства Игорь Артемьев, передает «РИА Новости».
РБК 03:15
Происшествия

В Петербурге в детсаду умерла трехлетняя девочка

ТАСС вчера в 08:54
Общество

В Удмуртии подтвердили два новых случая заражения коронавирусом

В Удмуртии выявили и лабораторно подтвердили два новых случая заражения коронавирусом.
Сусанин 02:02
Происшествия

Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина

«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Известия 03:35
Авто

Почему полезно нарушать регламент обслуживания коробки передач автомобиля

Разработчики автоконцернов постоянно заявляют о том, что масло в коробке не должно меняться с самого начала и на протяжении всей эксплуатации.
Car.ru 01:53
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости вчера в 09:54
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
RT на русском вчера в 08:06
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