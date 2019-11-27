Это, совершенно очевидно, будет способствовать развитию регионов, по которым трасса проходит, экономика будет лучше развиваться, доступность будет лучше, быстрее. Если машина на скорости идет, значит, экология меньше страдает и так далее.

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии автодороги М-11 "Москва-Санкт-Петербург". Это долгожданное событие - первая автотрасса между мегаполисами, построенная в постсоветской истории с нуля, и первый крупный федеральный инвестиционный дорожный проект.

Общество Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом» Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Футбол КДК оштрафовал «Спартак» за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» за оскорбительные выкрики фанатов в адрес Артёма Дзюбы во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».

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Общество Олег Дерипаска лишился гражданства Кипра Отмечается, что помимо российского миллиардера паспорта Кипра лишились двое его детей, экс-президент «Еврофинанс Моснарбанка» Владимир Столяренко, его супруга и дочь, а также бывший вице-президент этого банка Александр Бондаренко, его супруга и двое детей.

Политика Госдума: Apple признала Крым российским Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".

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Общество В Госдуме предложили сократить новогодние праздники Предложение по сокращению продолжительности новогодних праздников поступило от председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.