Транспорт

Российская газетаРоссийская газетаПутин открыл скоростную трассу М-11

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии автодороги М-11 "Москва-Санкт-Петербург". Это долгожданное событие - первая автотрасса между мегаполисами, построенная в постсоветской истории с нуля, и первый крупный федеральный инвестиционный дорожный проект.
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Владимир Путин
Это, совершенно очевидно, будет способствовать развитию регионов, по которым трасса проходит, экономика будет лучше развиваться, доступность будет лучше, быстрее. Если машина на скорости идет, значит, экология меньше страдает и так далее.
— Владимир ПутинТелеканал 360° 06:17

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