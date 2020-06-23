Экономика
СОВАВладимир Путин озвучил новые меры поддержки населения
Еще больше мер поддержки для граждан и предпринимателей анонсировал в своем обращении Президент Владимир Путин. Так, стимулирующие выплаты для медицинских и социальных работников сохранятся в июле и августе. Они будут учитываться при расчете отпускных.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
23 июня Владимир Путин озвучил новые социальные и экономические меры поддержки
Магнитогорский рабочий23 июня в 13:49
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 03:43, Ашберн
Политика
Медведев считает необходимым оставить президентскую республику
Как ранее сообщило ИА REGNUM, Дмитрий Медведев проголосовал по изменениям в Конституцию РФ на одном из избирательных участков в Москве.
REGNUM 02:39
Футбол
Бывший футболист «Халла» Битти совершил каминг-аут
Воспитанник английского футбольного клуба «Халл Сити» Томас Битти признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.
RT на русском 03:32
Происшествия
Погибшую на Бали блогера Тропицель кремируют в Индонезии
Тело погибшей на Бали блогера Насти Тропицель (Зубриной) кремируют в Индонезии в четверг, 25 июня, без присутствия родственников.
Известия вчера в 20:34
Политика
Медведев одним из первых очно проголосовал по поправкам в конституцию
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев одним из первых принял участие в очном голосовании по поправкам к конституции.
ТАСС 02:22
Общество
В Саратовской облдуме произошла массовая драка депутатов
Накануне.Ru вчера в 06:40
Путешествия
На популярном российском курорте начали заканчиваться места
На популярном среди российских туристов курорте начали заканчиваться места — в объектах размещения Анапы наметился дефицит на ближайшие месяцы.
Lenta.ru 03:26
Политика
Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ru вчера в 11:06
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Общество
Во Владимирской области выявили 53 случая заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки возросло на 53, до 4109, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:11
Общество
Раскрыты перспективы сгоревшего российского «Лошарика»
О перспективах изделия ТАСС сообщили два источника.
Lenta.ru 03:27
Общество
Собчак пригрозила судом изданию Business Insider
Москва, 25 июня 2020, 10:00 — REGNUM Телеведущая Ксения Собчак намерена подать иск против немецкого аналитического портала Business Insider, выпустившего материал о её реакции на протесты в США.
REGNUM 03:00
Происшествия
На Среднем Урале изъяли два килограмма синтетического наркотика
Вечерние Ведомости 01:46
Политика
Путин поздравил жителей Татарии со 100-летием образования республики
Москва, 25 июня 2020, 10:23 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил жителей Татарии со столетием образования республики.
REGNUM 03:23
Общество
В Москве началось электронное голосование по Конституции
Только что жители Москвы получили возможность проголосовать по поправкам в Конституцию в электронной форме.
Российская газета 03:00
Общество
В России выявили 7113 новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в РФ выросло на 7 113 за сутки, до 613 994, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:32
Общество
В России за сутки подтверждено 7176 случаев коронавируса
В России в течение суток подтвердили 7176 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 03:48
Политика
Украина направила РФ ноту протеста из-за парада Победы в Крыму
REGNUM вчера в 22:08
Происшествия
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
Lenta.ru 00:08
Шоу-бизнес
Разведенный Прилучный за неделю нашел замену Муцениеце
После официального расторжения брака Прилучный стал чаще появляться на людях со звездой ситкома "Папины дочки" Мирославой Карпович.
Народные новости 23 июня в 04:09
Общество
В Росавиации планируют возобновить международные полёты
Москва, 25 июня 2020, 06:27 — REGNUM Заместитель министра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько направил Роспотребнадзору и правительству страны проект поэтапного возобновления международных полётов.
REGNUM вчера в 23:27
Экономика
Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний
Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
RT на русском 23 июня в 11:05
Общество
В Крыму выявили семь новых случаев коронавируса
Всего в Республике Крым зарегистрировано 638 случаев коронавируса.
Вести.Севастополь 03:06
Технологии
Компания Sony заплатит 3,5 млн рублей за взлом PS4
Компания Sony за взлом популярной консоли PS4 пообещала заплатить 3,5 миллиона рублей.
Актуальные Новости 03:08
Здоровье
192 человека заболели коронавирусом в Свердловской области за сутки
Уральский меридиан 03:33
Общество
На каждого ребенка до 16 лет в июле снова выплатят по 10 000 рублей
О дополнительной выплате детям заявил президент России во время обращения к россиянам 23 июня.
ТИА 23 июня в 10:29
Происшествия
Среди матерей младенцев «на продажу» оказалась россиянка, пишет СМИ
РИА Новости вчера в 17:42
Энергетика
Цены на нефть Brent упали ниже 40 долларов за баррель
Отмечается, что по состоянию на 8:25 мск цена августовских фьючерсов нефти марки Brent опустилась до 39,98 доллара за баррель.
Моя Москва.онлайн 02:39
Общество
Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах.
РИА Новости вчера в 20:44
Общество
В США рванули вверх темпы распространения коронавируса
В США неожиданно для властей и медицинского сообщества рванули вверх темпы распространения коронавируса.
Ридус 00:56