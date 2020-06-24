Дополнительные выплаты десять тысяч рублей на ребенка получат российские семьи в июле. Заявил сегодня Владимир Путин во время своего обращения. Глава государства отметил, что помощь получат все, у кого есть дети от трех до шестнадцати лет.

Происшествия Врачам краевой больницы незаконно сократили стимулирующие выплаты Как выяснили во время проверки сотрудники прокуратуры, в КГБУЗ «Красноярская краевая клиническая больница» при получении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку при оказании медицинской помощи лицам с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» допущены нарушения прав сотрудников.

Наука С падением Римской республики связали извержение вулкана на Аляске Международная команда ученых установила, что падение Римской республики и государства Птолемеев в Египте ускорило извержение вулкана Окмок на Аляске. 18

Фигурное катание Плющенко показал видео тренировки Трусовой под дождём Олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram опубликовал видео тренировки своей группы. 2

Общество Гостиницы и санатории откладывают возобновление работы Гостиницы и санатории откладывают возобновление работы Рекомендации Роспотребнадзора по массовому тестированию сотрудников, предоставлению дополнительных справок и закупке средств дезинфекции затруднили работу гостиниц и санаториев. 1

Экономика На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета В 2022 и 2023 годах федеральный трансферт бюджету ПФР, как следует из проекта, составит 4,3 трлн руб. ежегодно, а его доля в общих доходах ПФР будет превышать 40%. 46

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 7K

Общество Росавиация одобрила почти 10 млрд рублей субсидий для авиакомпаний Росавиация одобрила предоставление 9,75 млрд рублей в качестве субсидий для авиакомпаний из-за потери пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса.

Политика Гаага обвинила президента Косово Хашима Тачи в военных преступлениях Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово в Гааге предъявила обвинения в преступлениях против человечности в отношении президента республики Косов Хашима Тачи, сообщается в пресс-релизе на сайте прокуратуры. 57

Армия и оружие Истребитель F-35A испытали сбросом термоядерной бомбы Американские военные провели серию испытаний истребителя F-35A Lightning II сбросом массо-габаритного макета перспективной термоядерной бомбы B61-12 с боевой частью изменяемой мощности.

Футбол Фонсека считает Джеко лучшим нападающим, с которым работал Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека после победы над «Сампдорией» в 27-м туре чемпионата Италии (1:2) отметил игру нападающего Эдина Джеко.

Общество Рособрнадзор оценил готовность регионов к проведению ЕГЭ Почти все российские регионы готовы к проведению кампании по сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

Общество В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru. 3,1K

Политика Германская Junge Welt перепечатала статью Владимира Путина Сегодня, 25 июня, германская газета Junge Welt опубликовала статью президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне. 3