Экономика
ГТРК ПсковПутин озвучил новые меры поддержки населения
Дополнительные выплаты десять тысяч рублей на ребенка получат российские семьи в июле. Заявил сегодня Владимир Путин во время своего обращения. Глава государства отметил, что помощь получат все, у кого есть дети от трех до шестнадцати лет.
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Все инициативы В. Путина в ходе телеобращения к гражданам России 23 июня 2020 года
Вятка-На-Сетивчера в 00:12
Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки россиян во время пандемии COVID-19
Прецедент-Новосибирск23 июня в 22:36
23 июня Владимир Путин озвучил новые социальные и экономические меры поддержки
Магнитогорский рабочий23 июня в 13:49
Президент озвучил новый пакет мер по поддержке граждан и бизнеса
Государственная Дума РФ23 июня в 11:16
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Российский траулер сел на мель около берега Норвегии
Российский траулер, на борту которого 35 человек, сел на мель у берегов Норвегии в районе острова Арнойя.
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Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео
Ветеран Великой Отечественной войны поддержал Владимира Путина, выступавшего с речью на параде Победы на Красной площади.
РИА Новости вчера в 08:01
Происшествия
Врачам краевой больницы незаконно сократили стимулирующие выплаты
Как выяснили во время проверки сотрудники прокуратуры, в КГБУЗ «Красноярская краевая клиническая больница» при получении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку при оказании медицинской помощи лицам с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» допущены нарушения прав сотрудников.
Среда24 03:51
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Lenta.ru вчера в 22:58
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Lenta.ru 00:08
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Накануне, 24 июня, в Волгограде на Мамаевом кургане прошел концерт, посвященный 75-летию Победы.
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С падением Римской республики связали извержение вулкана на Аляске
Международная команда ученых установила, что падение Римской республики и государства Птолемеев в Египте ускорило извержение вулкана Окмок на Аляске.
МедиаПоток 23 июня в 05:35
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Pravda.Ru 03:55
Общество
Гостиницы и санатории откладывают возобновление работы
Гостиницы и санатории откладывают возобновление работы Рекомендации Роспотребнадзора по массовому тестированию сотрудников, предоставлению дополнительных справок и закупке средств дезинфекции затруднили работу гостиниц и санаториев.
Коммерсантъ вчера в 18:14
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В Севастополе Т-34 чуть не въехал в зрителей на Параде Победы
В Севастополе танк Т-34, отреставрированный специально к Параду Победы, чуть не въехал в толпу зрителей.
Дни24 вчера в 09:23
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На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета
В 2022 и 2023 годах федеральный трансферт бюджету ПФР, как следует из проекта, составит 4,3 трлн руб. ежегодно, а его доля в общих доходах ПФР будет превышать 40%.
РБК вчера в 17:06
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
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Росавиация одобрила почти 10 млрд рублей субсидий для авиакомпаний
Росавиация одобрила предоставление 9,75 млрд рублей в качестве субсидий для авиакомпаний из-за потери пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса.
RT на русском 03:57
Политика
Гаага обвинила президента Косово Хашима Тачи в военных преступлениях
Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово в Гааге предъявила обвинения в преступлениях против человечности в отношении президента республики Косов Хашима Тачи, сообщается в пресс-релизе на сайте прокуратуры.
Московский Комсомолец вчера в 15:01
Армия и оружие
Истребитель F-35A испытали сбросом термоядерной бомбы
Американские военные провели серию испытаний истребителя F-35A Lightning II сбросом массо-габаритного макета перспективной термоядерной бомбы B61-12 с боевой частью изменяемой мощности.
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Общество
За сутки в России зафиксировано 7 113 случаев коронавируса
Количество случаев коронавируса в России выросло до 613 994, за сутки увеличившись на 7 113.
Московский Комсомолец 03:34
Футбол
Фонсека считает Джеко лучшим нападающим, с которым работал
Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека после победы над «Сампдорией» в 27-м туре чемпионата Италии (1:2) отметил игру нападающего Эдина Джеко.
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Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Общество
Рособрнадзор оценил готовность регионов к проведению ЕГЭ
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Общество
Восстановление «Лошарика» после пожара перенесено на 2021 год
Ремонт глубоководного аппарат АС-31 «Лошарик» перенесён на 2021 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.
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Кино
Вышел трейлер нового мультфильма о Супермене
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Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
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Политика
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Сегодня, 25 июня, германская газета Junge Welt опубликовала статью президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне.
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Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
Авто
Opel представил кроссовер Mokka новой генерации
Компания Opel официально представила кроссовер Opel Mokka второго поколения.
Автоновости дня вчера в 05:00