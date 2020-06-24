Экономика

ГТРК ПсковГТРК ПсковПутин озвучил новые меры поддержки населения

Дополнительные выплаты десять тысяч рублей на ребенка получат российские семьи в июле. Заявил сегодня Владимир Путин во время своего обращения. Глава государства отметил, что помощь получат все, у кого есть дети от трех до шестнадцати лет.
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Главное-благополучие граждан: Депутат Госдумы о новых мерах поддержки, озвученных Путиным

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