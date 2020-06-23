Экономика
URA.RuПутин озвучил новые меры поддержки россиян и бизнеса
С начала пандемии COVID-19 Путин обращался к россиянам уже несколько раз. В предыдущие разы он объявлял о мерах поддержки в период пандемии. В частности, речь шла о допвыплатах для семей, льготных кредитах и налоговых каникулах.
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Дополнительные выплаты и социальная ипотека: главное из обращения Путина к россиянам
iReactorвчера в 13:23
Продление выплат медикам и семьям с детьми: Путин озвучил новые меры соцподдержки россиян
Народные новостивчера в 12:28
Новые выплаты медикам и самозанятые с 16 лет: о чём говорил Владимир Путин в своём обращении
Нижегородская Правдавчера в 11:44
Президент озвучил новый пакет мер по поддержке граждан и бизнеса
Государственная Дума РФвчера в 11:16
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 04:29, Ашберн
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Общество
Семьям с детьми до 16 лет в июле выплатят еще по 10 тысяч рублей
Владимир Путин во время своего обращения к россиянам заявил, что россияне, получившие в июне по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет, смогут воспользоваться этой мерой поддержки и в июле.
Губерния-33 вчера в 10:43
Политика
Путин: мир нуждается в создании общей системы безопасности
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона открыта для сотрудничества по самым актуальным вопросам международной повестки, среди которых создание общей надёжной системы безопасности.
RT на русском 04:00
Шоу-бизнес
Разведенный Прилучный за неделю нашел замену Муцениеце
Источник светского Telegram-канала сообщает, что актер проводил время с Мирославой Карпович еще будучи женатым на Муцениеце.
Народные новости вчера в 04:09
Происшествия
Родные рыбаков, которые пропали на Камчатке, просят о помощи
Родные рыбаков, которые без вести пропали на Камчатке, записали видеообращение — крик о помощи.
Прима 22 июня в 08:30
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК вчера в 10:38
Политика
Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Народные новости вчера в 20:12
Армия и оружие
Огнеметная система ТОС-2 впервые участвует в параде на Красной площади
ТОС-2 придёт на смену огнемётной системе ТОС-1 "Солнцепёк", её опытные образцы уже принимали участие в стратегических учениях.
РИА Новости 04:10
Политика
Захарова оценила заявление Украины о долгах России за флот в Крыму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление замглавы МИД Украины Василия Бондара о том, что Москва задолжала Киеву сотни миллионов долларов за размещение Черноморского флота в Крыму.
RT на русском вчера в 20:35
Армия и оружие
Парад Победы завершился в Москве
На Красной площади в Москве завершился парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
ТВ Центр 04:16
Общество
Голикова назвала повышение МРОТ стратегической задачей
Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что размер МРОТ в России остаётся недостаточным. По её словам, его повышение — стратегическая задача.
News.ru 22 июня в 09:07
Политика
На параде на Красной площади прошли иностранные военные
На параде Победы на Красной площади в Москве прошли иностранные военнослужащие.
РБК 03:43
Энергетика
В Белоруссию поступит нефть из Азербайджана
Напомним, в марте и апреле в Белоруссию было поставлено четыре партии азербайджанской нефти общим объемом порядка 335 тыс. тонн.
ИА Красная Весна 02:36
Политика
Москалькова: возвращение Ярошенко и Бута на родину обсуждается
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в среду, что переговоры о возвращении Виктора Бута и Константина Ярошенко на родину идут в конфиденциальном режиме.
Вести.Ru 03:20
Политика
Шойгу перекрестился перед парадом Победы
Министр обороны России Сергей Шойгу перекрестился перед началом парада Победы на Красной площади в Москве.
Lenta.ru 03:40
Происшествия
Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда
Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru вчера в 06:32
Происшествия
Коллега Соколова рассказал о вечеринке после убийства Ещенко
Знакомый обвиняемого в убийстве студентки Олега Соколова находился в квартире историка спустя время после совершения преступления.
Народные новости 02:35
Политика
Путин напомнил о вкладе СССР в победу над нацизмом
Телеканал 360° 04:12
Происшествия
Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
RT на русском вчера в 03:28
Футбол
СМИ узнали о предложении «Сельты» выкупить трансфер Смолова
«Сельта» предложила московскому «Локомотиву» выкупить права на Федора Смолова, который выступает за испанский клуб на правах аренды.
РБК 03:33
Общество
В России выявлено 7 176 новых заболевших коронавирусом
Всего на сегодня, 24 июня, в России выявлено 606 881 случай коронавируса. Инфицированные есть во всех 85 регионах страны.
TV BRICS 03:52
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
Известия 22 июня в 06:36
Общество
Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 23 июня
К 23 июня число инфицированных в Тульской области увеличилось до 6 137 человек (+81 случай коронавируса).
Тульская пресса вчера в 04:31
Технологии
Стриминговая платформа Mixer будет закрыта
Стало известно, что компания Microsoft решила закрыть свою стриминговую платформу - Mixer из-за низкой посещаемости зрителями.
Vprognoze.ru 22 июня в 15:36
Наука
Обнаружен самый легкий изотоп менделевия
Детектор FIONA для подсчета протонов и нейтронов в тяжелых нуклидах / © Marilyn Sargent, Berkeley Lab Теперь же американские физики получили менделевий с массой 244 а.е. — уже 17-й изотоп этого элемента и самый легкий из всех известных.
Naked Science 02:44
Авто
Segway сворачивает производство электроскутеров
Компания Segway объявила о снятии с производства балансирующих электроскутеров.
Вести.Ru вчера в 16:09
Политика
Парад Победы стартовал в Москве
Военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне стартовал на Красной площади в Москве.
ФАН 03:04
Здоровье
За сутки в Кировской области выявлено 40 случаев коронавируса
За прошедшие сутки в Кировской области выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Вятка Областная 03:22
Экономика
Путин предложил значительно снизить налоги в IT-отрасли
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли.
Газета.Ru вчера в 14:13