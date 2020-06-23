Экономика
URA.RuПутин озвучил новые меры поддержки россиян и бизнеса
С начала пандемии COVID-19 Путин обращался к россиянам уже несколько раз. В предыдущие разы он объявлял о мерах поддержки в период пандемии. В частности, речь шла о допвыплатах для семей, льготных кредитах и налоговых каникулах.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Президент озвучил новый пакет мер по поддержке граждан и бизнеса
Государственная Дума РФвчера в 11:16
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 14:03, Ашберн
Происшествия
В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей
Вести.Ru вчера в 09:13
Футбол
Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед 2:0 (2-й тайм)
24 июня в матче 31 тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» примет «Шеффилд Юнайтед».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 09:40
Политика
Роджер Уотерс: Важно помнить, что именно русские разгромили нацистов
Легендарный британский музыкант Роджер Уотерс, сооснователь и экс-лидер группы Pink Floyd, напомнил соотечественникам о необходимости помнить уроки Второй мировой войны.
Российская газета 12:21
Футбол
«Урал» победил «Шинник» и стал последним полуфиналистом Кубка России
Футболисты екатеринбургского "Урала" обыграли на выезде ярославский "Шинник" в матче ¼ финала Кубка России и стали последними полуфиналистами турнира.
РИА Новости 12:02
Политика
Лукашенко после парада Победы отправился в Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко по завершении парада в честь 75-летия Победы отправился в Минск.
ТАСС 08:33
Здоровье
В России при выписке из больниц поменяют схему назначения лекарств
Парламентарии отметили, что зачастую в стационаре пациентов лечат одними медикаментами, а при выписке назначают аналоги.
Цензуры.Нет вчера в 08:55
Общество
В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде
В Калининграде поощрят девушку, которая потеряла туфлю, но продолжила маршировать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет портал Klops.
Газета.Ru 09:29
Политика
Стало известно о нежелании Европы открывать границы для россиян
В середине июня в Ассоциации туроператоров России предсказали, что с большой вероятностью Россия не попадет в перечень стран, с которыми ЕС откроет границы с 1 июля.
Lenta.ru вчера в 14:49
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
Игры
Epic Games Store достиг 61 млн активных пользователей в месяц
Генеральный директор Epic Games Store Стив Эллисон сообщил, что цифровой магазин достиг 61 млн активных пользователей в месяц и 13 млн одновременных игроков.
Игромания.ру 02:56
Происшествия
В крушении Airbus A320 обвинили экипаж и авиадиспетчеров
Airbus А320 "Пакистанских международных авиалиний" рухнул на жилой район города Карачи 22 мая, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту.
Вести.Ru 12:05
Политика
В США заявили о продвижении диалога по вооружениям с Россией
Спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что переговоры в Вене позволили Москве и Вашингтону продвинуться вперёд в понимании вопросов в сфере ядерного разоружения.
RT на русском 13:29
Авто
Новый Opel Mokka оснастили электрическим двигателем
Автомобиль получил кардинальные отличия от предыдущей версии. Новый Mokka построен на платформе CMP, которая является разработкой PSA Group.
CarsWeek.ru 02:40
Политика
На парад Победы в Москве прибыли лидеры иностранных государств
Ряд лидеров иностранных государств уже прибыл в Москву в преддверии парада Победы на Красной площади, который пройдет 24 июня.
ИА Красная Весна вчера в 16:45
Политика
В ООН призвали Израиль отказаться от планов по аннексии территорий
Тель-Авив, Израиль, 24 июня 2020, 20:14 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал Израиль отказаться от планов по аннексии оккупированных территорий Западного берега реки Иордан.
REGNUM 13:14
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
REGNUM вчера в 06:44
Политика
Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
Политика
Лукашенко во время Парада назвал Москву столицей родины
На реплику ответил Лукашенко: «В столицу родины приехали!». Пройдя несколько шагов, он обернулся и сказал: «Победим, выстоим!».
Профиль 08:05
Политика
Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским
Глава бюро международных отношений партии Vatan Семих Корай отметил, что главная цель Черноморско-средиземноморского плана мира и дружбы – оставить США в одиночестве в регионе, реализовать целостную стратегию на основе Евразийского сотрудничества и Западноазиатского союза.
РИА Новости 10:27
Общество
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости 08:29
Наука
Представлена нанолинза, способная сжимать свет
ToDay News Ufa 05:22
Происшествия
Четвероногие клиенты «Аэрофлота» серьезно пострадали во время полетов
Вести.Ru вчера в 18:37
Общество
В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета вчера в 10:40
Кино
На НТВ стартовал сериал «Алекс Лютый»
На экраны вышел сериал «Алекс Лютый», который расскажет историю полицая Александра Юхновского (впоследствии Мироненко), обманом вступившего в ряды Советской армии и скрывавшего свое прошлое более 30 лет.
Культуромания вчера в 11:07
Энергетика
Европе предсказали дефицит нефти
Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru вчера в 23:00
Экономика
МВФ прогнозирует падение российского ВВП
Что касается мировой экономики, то МВФ уверен в падении ВВП 4,9 процента в 2020 году.
Вести.Ru 11:19
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09