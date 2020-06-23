Повышенные выплаты безработным и выплаты семьям, где родители потеряли работу, сохранятся в июле и августе. Дополнительные выплаты социальным работникам (работники детских интернатов, домов престарелых, педагоги, психологи) и медицинским работникам будут продлены до 15 сентября.

Какие меры поддержки предложил Путин в обращении к гражданам. Главное

Политика Владимир Путин выступит с обращением к россиянам По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин ориентировочно обратится к россиянам 23 июня после 15 часов. 5,4K

Политика Захарова ответила на слова замглавы МИД Украины о долгах России Официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула в безделье заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, который заявил, что Россия задолжала Украине «около 100 миллионов долларов» за базирование флота в Крыму. 2,2K

Здоровье Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости. 63

Экономика Какие меры поддержки для россиян предложил Путин Президент России Владимир Путин обратился к гражданам, поблагодарив россиян за ответственное отношение к своему здоровью, и анонсировал дополнительные меры поддержки. 16

Общество Производство самолета Ил-103 может быть организовано в Венгрии "Денис Мантуров обратил внимание на хорошую динамику в реализации проекта производства самолетов Ил-103 на мощностях венгерской компании Magnus Aircraft Corp. В настоящее время почти завершена работа по подготовке лицензионного соглашения, которое, как рассчитывает министр, стороны смогут подписать в ближайшее время", - говорится в сообщении. 67

Политика Трамп предложил назвать коронавирус «Ухань» или «Кунг-флю» Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова акцентировал внимание на том, что вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае. 9

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Общество Ростуризм рассчитывает на отмену справок на коронавирус в санаториях Ростуризм обсуждает с Роспотребнадзором возможность отмены требования справок об отсутствии коронавирусной инфекции при заезде в санатории, сообщила в эфире программы «Док-ток» на Первом канале глава ведомства Зарина Догузова. 5

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Армия и оружие В Госдепе осудили теракт на северо-востоке Сирии США осуждают теракт на северо-востоке Сирии в селении Телль-Халаф и призывают всех к прекращению огня и соблюдению резолюции Совета Безопасности ООН 2254, принятой в декабре 2015 года поддержку мирного урегулирования конфликта в ближневосточной республике.

Общество В Германии ввели локальный карантин из-за вспышки на мясокомбинате Власти немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия ввели локальный карантин в округе Гютерсло из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате, премьер-министр федеральной земли Армин Лашет объявил во вторник. 10

Общество Опубликованы детские фотографии дочерей Путина Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина. 18