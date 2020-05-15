Коронавирус

Экономика сегодняЭкономика сегодняПутин озвучил новые поручения по ситуации с коронавирусом в России

Президент РФ Владимир Путин дал правительству и региональным властям новые поручения в связи с ситуацией с новым коронавирусом в стране. Глава Российской Федерации также поручил повысить вдвое детские пособия.
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с чего всё началось
«Предусмотреть возможность оформления заявления на получение указанной выплаты через единый портал государственных услуг или через отделение Пенсионного фонда РФ», — говорится в перечне поручений, опубликованном 15 мая на сайте
 Кремля.
Известиявчера в 15:04

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Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

РИА Новостивчера в 21:18

Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом в России

Комсомольская правдавчера в 19:40

Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом. Помощь регионам и массовое тестирование

URA.Ruвчера в 15:59

Путин дал новые поручения по борьбе с COVID-19

Znak.comвчера в 16:01

Путин дал новые поручения из-за ситуации с коронавирусом

Москва-Баку.ruвчера в 15:10

Путин поручил Мишустину внести поправки по выплатам на детей

Российская газетавчера в 15:05

Путин поручил до 25 мая разработать варианты помощи гражданам из-за COVID-19

Известиявчера в 15:04
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Космос

99 лет назад на Земле произошла мощнейшая магнитная буря

Мощнейший выброс энергии устремился к нашей планете. 3 суток магнитное поле Земли буквально «сотрясалось» от этой внезапной атаки.
Первый Тульский 19:15
Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru вчера в 08:59
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Общество

В Приморье резко выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Приморском крае за последние сутки увеличилось на 87 человек.
ТАСС вчера в 23:22
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Политика

На Украине ввели санкции против Эрмитажа и МГУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в отношении российских учреждений культуры и науки применяются санкции сроком на три года.
Деловое.ТВ вчера в 15:49
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Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM вчера в 19:59
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Армия и оружие

В России создали материал, маскирующий военную технику под сугробы

РИА Новости 20:04
Экономика

Названо условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем

Венчурный инвестор Оскар Стаховяк назвал условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru 21:21
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Фигурное катание

Тарасова жестко оскорбила Роднину

Газета.Ru 08:54
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Здоровье

Выяснилось, почему медикам не выплачивают обещанные Путиным деньги

За невыплату «президентских» стимулирующих доплат медикам глава Следственного комитета Александр Бастрыкин велел немедленно возбуждать уголовные дела.
Московский Комсомолец 11:55
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Общество

Вирусолог назвал способы не заразиться коронавирусом в магазине

После отмены карантина в магазинах по всей России появится еще больше людей, а шанс подхватить коронавирус от других посетителей или кассиров будет гораздо выше, чем от товаров, считает вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев.
Известия 20:38
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Политика

В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова

Страна Пуэрто-Рико, являющаяся свободно ассоциированным государством под управлением США, проведет 3 ноября референдум о статусе острова, соответствующий закон подписала губернатор штата Ванда Васкес.
РИА Новости 19:11
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Общество

Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи масок

Чиновник пояснил, что при любой бесплатной раздаче возникает некий тёмный рынок, и это «не выход из положения».
Говорит Москва 06:00
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Здоровье

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ 21:45
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Политика

Поклонская высказалась насчет прогнозов о распаде Украины

Российской стороне стоит отказаться от прогнозов по поводу возможного распада Украины и политических сложностей для нынешних киевских властей.
Lenta.ru 13:25
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Общество

ВОЗ назвала условие для окончательной оценки смертности от COVID-19

Оценка показателей смертности является сложной задачей в отношении многих заболеваний, и коронавирусная инфекция COVID-19 — в данном случае не исключение, заявили РБК в представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России.
РБК 20:00
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Происшествия

В Лос-Анджелесе 10 пожарных тяжело пострадали при тушении огня

ТАСС 22:37
Армия и оружие

Военнослужащий ЛНР погиб при обстреле со стороны ВСУ

Военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) погиб при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины.
Российская газета 20:15
Армия и оружие

Черноморский флот укрепят новыми кораблями

Известно, что в 2020 году в боевой состав ЧФ войдут 16 новых кораблей и судов обеспечения, в том числе корвет «Ретивый», вооруженный ракетным комплексом «Уран».
Форпост Севастополь 14 мая в 06:00
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Политика

Лавров призвал восстановить памятник маршалу Коневу в Чехии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге обязательно должен быть восстановлен.
Профиль вчера в 08:26
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Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
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Политика

Украина представит контактной группе «своих» представителей Донбасса

Киев, 16 мая 2020, 17:19 — REGNUM Украина намерена подключить к заседаниям контактной группы по Донбассу своих представителей из «отдельных районов Донецкой и Луганской областей», сообщили 16 мая в пресс-службе офиса украинского президента.
REGNUM 10:19
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Шоу-бизнес

Мэрилин Керро расстается с мужем

Керро отметила, что супруг Марк Хансен полностью поддержал ее решение. По словам эстонской ведьмы, они расстаются на теплой ноте.
StarHit.ru 07:00
Игры

Игроки в DOOM Eternal пожаловались на вылеты после выпуска обновления

Пользователи шутера DOOM Eternal на PC сообщили о сбоях в работе игры после выпуска крупного обновления.
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Происшествия

Генпрокуратура: 35 медучреждений занизили выплаты владимирским медикам

Проверки установили, что в 35 учреждениях региона стимулирующие доплаты медицинским сотрудникам и лицам из групп риска заражения коронавирусной инфекцией производились с нарушениями требований федерального законодательства.
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Политика

Путин объяснил наличие уникальных видов оружия у России

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Армия и оружие

Подлодка «Князь Владимир» начала подводные испытания в Белом море

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» перед передачей в боевой состав Северного флота приступил к подводным испытаниям в Белом море.
Известия 07:32
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Здоровье

В Бурятии прибавилось количество заболевших коронавирусом

По данным на 15 мая, в Бурятии прибавилось количество заболевших коронавирусом на 41 человек.
Наш Север вчера в 01:18
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Общество

75 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Иркутской области

На утро 17 мая количество зараженных в Иркутской области увеличилось на 75 человек. Общее число заболевших в регионе — 601.
Твой Иркутск 22:41
Музыка

«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме

Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс 17:20
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Происшествия

Власти Петербурга заявили о плановой поставке немецких аппаратов ИВЛ

Поставка аппаратов ИВЛ из Германии в петербургскую больницу Святого Георгия, где 12 мая загорелся отечественный прибор и погибли пять пациентов, носила плановый характер.
РБК 21:21
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Как работают Яндекс.Новости?
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