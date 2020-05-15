с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин дал правительству и региональным властям новые поручения в связи с ситуацией с новым коронавирусом в стране. Глава Российской Федерации также поручил повысить вдвое детские пособия.

Путин озвучил новые поручения по ситуации с коронавирусом в России

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