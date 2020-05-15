Коронавирус

Экономика сегодняЭкономика сегодняПутин озвучил новые поручения по ситуации с коронавирусом в России

Президент РФ Владимир Путин дал правительству и региональным властям новые поручения в связи с ситуацией с новым коронавирусом в стране. Глава Российской Федерации также поручил повысить вдвое детские пособия.
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«Предусмотреть возможность оформления заявления на получение указанной выплаты через единый портал государственных услуг или через отделение Пенсионного фонда РФ», — говорится в перечне поручений, опубликованном 15 мая на сайте
 Кремля.
Известиявчера в 15:04

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Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом. Помощь регионам и массовое тестирование

URA.Ruвчера в 15:59

Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом в России

Комсомольская правдавчера в 19:40

Путин дал новые поручения по борьбе с COVID-19

Znak.comвчера в 16:01

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

РИА Новостивчера в 21:18

Путин дал новые поручения из-за ситуации с коронавирусом

Москва-Баку.ruвчера в 15:10

Путин поручил Мишустину внести поправки по выплатам на детей

Российская газетавчера в 15:05

Путин поручил до 25 мая разработать варианты помощи гражданам из-за COVID-19

Известиявчера в 15:04
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Происшествия

В загоревшейся квартире на западе Москвы нашли тело убитой женщины

Спасатели при тушении пожара в квартире на западе Москвы обнаружили тело убитой женщины.
РБК 17:39
Футбол

БАТЭ разгромил «Слуцк» и вышел на первое место в чемпионате Белоруссии

Газета.Ru 18:38
Политика

Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России

Агентство Bloomberg изменило название статьи о смертности от коронавируса в России после комментария официального представителя МИД Марии Захаровой.
РИА Новости 16:24
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Политика

Турция разрешила россиянам въезд для лечения

Пересекать границу смогут лишь пациенты с отрицательным результатом теста на коронавирус.
РИА Новости 04:40
5
Общество

Минтранс допустил возобновление международного авиасообщения в июле

Министерство транспорта допустило, что международное авиасообщение возобновится уже в июле 2020 года года.
Вечерняя Москва 08:53
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Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM вчера в 19:59
3,9K
Общество

Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам

Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 11:10
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Политика

Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»

Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
RT на русском вчера в 15:26
1K
Армия и оружие

В РФ создали материал, маскирующий военную технику под сугробы

РЕН ТВ 20:35
Здоровье

Главный онколог Минздрава назвал потерю веса симптомом рака

Главный онколог Минздрава России назвал потерю веса симптомом рака.
Evo-rus.com 14:51
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Фигурное катание

Тарасова рассказала, как не взяла на работу Тутберидзе

Metaratings 12:42
Общество

СКР установил приславших фото нацистов на сайт «Бессмертного полка»

News.ru вчера в 10:19
3,5K
Транспорт

В Приамурье мост через Зею полностью закроют для движения

Благовещенск, 14 мая 2020, 04:44 — REGNUM Мост через Зею в Благовещенске Амурской области будет полностью закрыт для движения транспорта.
REGNUM 13 мая в 21:44
9
Политика

Бывший сенатор от Удмуртии Виктор Шудегов умер из-за коронавируса

Экс-сенатор Совета Федерации от Удмуртии и бывший руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Виктор Шудегов умер в результате заражения коронавирусом.
РБК 16:50
66
Общество

Эксперт обвинил власти США в медлительности в борьбе с коронавирусом

Директор американской общественной Коалиции учреждений долгосрочного ухода Ричард Дж. Моллот заявил о слишком медленной реакции властей США в борьбе с коронавирусом.
News.ru 17:00
5
Здоровье

Глава Минздрава Дагестана заявил о смертях 40 врачей от пневмонии и COVID

Более 40 врачей в Дагестане умерли от пневмонии и коронавирусной инфекции.
РБК 20:38
9
Футбол

Заразившийся коронавирусом Фарфан рассказал о своём самочувствии

Нападающий московского "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан, у которого диагностирован коронавирус, обратился к подписчикам в инстаграме.
Soccer.ru 17:33
Политика

В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова

Страна Пуэрто-Рико, являющаяся свободно ассоциированным государством под управлением США, проведет 3 ноября референдум о статусе острова, соответствующий закон подписала губернатор штата Ванда Васкес.
РИА Новости 19:11
2
Шоу-бизнес

Никас Сафронов рассказал, как от него ушла Ирина Понаровская

News.ru 10:17
Общество

Первые испытания вакцины от коронавируса начнутся в Канаде

«Минздрав Канады одобрил первые в стране испытания потенциальной вакцины от коронавируса», — приводит ТАСС заявление премьер-министра страны Джастина Трюдо.
Телеканал 360° 12:25
1
Шоу-бизнес

Настя Каменских опровергла слух о расставании с Потапом

Певица Настя Каменских заявила, что сообщения о ее расставании с мужем, продюсером Алексеем Потапенко (Потап), не соответствуют действительности.
Вечерняя Москва 18:36
2
Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
359
Экономика

Экономист: деньги надо раздавать не семьям, а бизнесу

В реальной помощи же нуждается бизнес, заявил URA.RU независимый экономист Нарек Авакян.
URA.Ru 12:35
1
Здоровье

Власти решили пока не ослаблять в Алтайском крае режим ограничений

Эпидемиологическая обстановка в Алтайском крае пока не позволяет смягчить режим ограничительных мероприятий, сообщил губернатор региона Виктор Томенко.
Ugpressa.ru вчера в 14:32
29
Экономика

Алишер Усманов поднялся на седьмое место рейтинга самых богатых бизнесменов Великобритании

Российский бизнесмен Алишер Усманов поднялся на одну строчку и занял седьмое место в рейтинге самых богатых бизнесменов в Великобритании.
ТАСС 20:00
Политика

США грозят России новыми санкциями в случае завершения Nord Stream 2

Круз заявил, что в том случае, если Россия решится достроить газопровод «Северный поток — 2», то в отношении госкорпорации «Газпром» автоматически будут введены санкции, которые американские законодатели одобрили ещё в декабре 2019 года.
REGNUM 16:04
732
Общество

Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России

Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM вчера в 01:21
2,6K
Политика

Путин: у России есть оружие, которого нет ни у кого в мире

Президент Владимир Путин заявил, что фундаментальная наука, научные школы и инженерные кадры России способствуют созданию современных видов вооружения, которых "нет ни у одной страны в мире".
Газета.Ru 14:01
3,2K
Футбол

В УЕФА заявили о готовности сократить количество городов Евро-2020

Ранее в УЕФА прокомментировали появление сообщений о новом названии чемпионата Европы по футболу, который должен был пройти в текущем году.
Вечерняя Москва 15:06
Общество

Вирусолог назвал способы избежать заражения коронавирусом в магазинах

Ранее в мае в Российской академии наук заявили, что для дезинфекции продуктов из магазинов лучше всего использовать спиртосодержащие средства.
РБК 20:48
Как работают Яндекс.Новости?
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