Коронавирус
Экономика сегодняПутин озвучил новые поручения по ситуации с коронавирусом в России
Президент РФ Владимир Путин дал правительству и региональным властям новые поручения в связи с ситуацией с новым коронавирусом в стране. Глава Российской Федерации также поручил повысить вдвое детские пособия.
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с чего всё началось
«Предусмотреть возможность оформления заявления на получение указанной выплаты через единый портал государственных услуг или через отделение Пенсионного фонда РФ», — говорится в перечне поручений, опубликованном 15 мая на сайте Кремля.Известиявчера в 15:04
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Происшествия
В загоревшейся квартире на западе Москвы нашли тело убитой женщины
Спасатели при тушении пожара в квартире на западе Москвы обнаружили тело убитой женщины.
РБК 17:39
Политика
Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России
Агентство Bloomberg изменило название статьи о смертности от коронавируса в России после комментария официального представителя МИД Марии Захаровой.
РИА Новости 16:24
Политика
Турция разрешила россиянам въезд для лечения
Пересекать границу смогут лишь пациенты с отрицательным результатом теста на коронавирус.
РИА Новости 04:40
Общество
Минтранс допустил возобновление международного авиасообщения в июле
Министерство транспорта допустило, что международное авиасообщение возобновится уже в июле 2020 года года.
Вечерняя Москва 08:53
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM вчера в 19:59
Общество
Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам
Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 11:10
Политика
Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
RT на русском вчера в 15:26
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал потерю веса симптомом рака
Главный онколог Минздрава России назвал потерю веса симптомом рака.
Evo-rus.com 14:51
Общество
СКР установил приславших фото нацистов на сайт «Бессмертного полка»
News.ru вчера в 10:19
Транспорт
В Приамурье мост через Зею полностью закроют для движения
Благовещенск, 14 мая 2020, 04:44 — REGNUM Мост через Зею в Благовещенске Амурской области будет полностью закрыт для движения транспорта.
REGNUM 13 мая в 21:44
Политика
Бывший сенатор от Удмуртии Виктор Шудегов умер из-за коронавируса
Экс-сенатор Совета Федерации от Удмуртии и бывший руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Виктор Шудегов умер в результате заражения коронавирусом.
РБК 16:50
Общество
Эксперт обвинил власти США в медлительности в борьбе с коронавирусом
Директор американской общественной Коалиции учреждений долгосрочного ухода Ричард Дж. Моллот заявил о слишком медленной реакции властей США в борьбе с коронавирусом.
News.ru 17:00
Здоровье
Глава Минздрава Дагестана заявил о смертях 40 врачей от пневмонии и COVID
Более 40 врачей в Дагестане умерли от пневмонии и коронавирусной инфекции.
РБК 20:38
Футбол
Заразившийся коронавирусом Фарфан рассказал о своём самочувствии
Нападающий московского "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан, у которого диагностирован коронавирус, обратился к подписчикам в инстаграме.
Soccer.ru 17:33
Политика
В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова
Страна Пуэрто-Рико, являющаяся свободно ассоциированным государством под управлением США, проведет 3 ноября референдум о статусе острова, соответствующий закон подписала губернатор штата Ванда Васкес.
РИА Новости 19:11
Общество
Первые испытания вакцины от коронавируса начнутся в Канаде
«Минздрав Канады одобрил первые в стране испытания потенциальной вакцины от коронавируса», — приводит ТАСС заявление премьер-министра страны Джастина Трюдо.
Телеканал 360° 12:25
Шоу-бизнес
Настя Каменских опровергла слух о расставании с Потапом
Певица Настя Каменских заявила, что сообщения о ее расставании с мужем, продюсером Алексеем Потапенко (Потап), не соответствуют действительности.
Вечерняя Москва 18:36
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
Экономика
Экономист: деньги надо раздавать не семьям, а бизнесу
В реальной помощи же нуждается бизнес, заявил URA.RU независимый экономист Нарек Авакян.
URA.Ru 12:35
Здоровье
Власти решили пока не ослаблять в Алтайском крае режим ограничений
Эпидемиологическая обстановка в Алтайском крае пока не позволяет смягчить режим ограничительных мероприятий, сообщил губернатор региона Виктор Томенко.
Ugpressa.ru вчера в 14:32
Экономика
Алишер Усманов поднялся на седьмое место рейтинга самых богатых бизнесменов Великобритании
Российский бизнесмен Алишер Усманов поднялся на одну строчку и занял седьмое место в рейтинге самых богатых бизнесменов в Великобритании.
ТАСС 20:00
Политика
США грозят России новыми санкциями в случае завершения Nord Stream 2
Круз заявил, что в том случае, если Россия решится достроить газопровод «Северный поток — 2», то в отношении госкорпорации «Газпром» автоматически будут введены санкции, которые американские законодатели одобрили ещё в декабре 2019 года.
REGNUM 16:04
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM вчера в 01:21
Политика
Путин: у России есть оружие, которого нет ни у кого в мире
Президент Владимир Путин заявил, что фундаментальная наука, научные школы и инженерные кадры России способствуют созданию современных видов вооружения, которых "нет ни у одной страны в мире".
Газета.Ru 14:01
Футбол
В УЕФА заявили о готовности сократить количество городов Евро-2020
Ранее в УЕФА прокомментировали появление сообщений о новом названии чемпионата Европы по футболу, который должен был пройти в текущем году.
Вечерняя Москва 15:06
Общество
Вирусолог назвал способы избежать заражения коронавирусом в магазинах
Ранее в мае в Российской академии наук заявили, что для дезинфекции продуктов из магазинов лучше всего использовать спиртосодержащие средства.
РБК 20:48