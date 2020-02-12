Политика
ТВ ЦентрПутин озвучил объемы финансовых резервов России
Фонд национального благосостояния превышает 125 миллиардов долларов, а международные резервы составляют 560 миллиардов долларов, передает "ТВ Центр".
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Путин: резервная система гарантирует прочность российской экономики
Экономика сегодня12 февраля в 06:24
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 15:16, Ашберн
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Замглавы МИД России Михаил Богданов рассказал об этом, отвечая на вопросы журналистов.
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Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
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Гол Мане принес «Ливерпулю» победу над «Норвичем»
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции.
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В России оценили намерение Зеленского провести выборы в Крыму
Намерение президента Украины Владимира Зеленского провести выборы в Крыму невыполнимо, заявили российские парламентарии.
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Происшествия
В Самарской области нашли тело младенца в пакете
Тело четырехмесячной девочки нашли в пакете на улице в городе Октябрьское Самарской области, сообщили в субботу, 15 февраля, РЕН ТВ в Следственном комитете России.
Политика
Богданов усомнился в необходимости размещения турецких постов в Идлибе
Необходимость существования ряда наблюдательных постов Турции в сирийском Идлибе находится под вопросом, потому что они находятся в тылу сирийской армии, заявил заместитель главы МИД РФ, спецпредставитель российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.
Общество
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Восьмидесятилетний китайский турист скончался от коронавируса во Франции — это первый случай смерти от заболевания в Европе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
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США заявили о срыве проекта «Северный поток-2»
Министр энергетики США Дэн Бруйетт выразил уверенность, что Россия не сможет завершить строительство газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море.
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Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
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Кроссовер Toyota C-HR может получить высокопроизводительную версию GR
Кроссовер GR C-HR может стать последней версией для первого поколения одного из самых забавных кроссоверов на рынке, или это может быть стартовая модель для второго поколения, которое дебютирует в 2021 году.
Футбол
«Манчестер Сити» проводит экстренное собрание игроков
«Манчестер Сити» хотел собрать футболистов, чтобы Сориано проинформировал их о ближайших планах команды после решения УЕФА исключить клуб из еврокубков на два сезона за нарушение финансовых правил организации.
Армия и оружие
В России обвинили Турцию в передаче террористам американских ПЗРК
Российский военно-дипломатический источник обвинил Турцию в передаче террористам в Сирии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) американского производства.
Авто
Компания Cadillac рассказала о новом Escalade для России
Внедорожник Cadillac Escalade пятого поколения появится в России в 2020 или 2021 году. Точная дата начала продаж будет определена позднее.
Шоу-бизнес
Андрей Ургант назвал размер своей пенсии
Советский и российский актер Андрей Ургант рассказал, что его пенсия составляет 17,5 тысячи рублей в месяц.
Футбол
РФС одобрил реформу Кубка России
Исполком РФС принял решение освободить команды, которые участвуют в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, от 1/16 Кубка России.
Армия и оружие
Азербайджанский военный погиб в зоне конфликта
Политика
Захарова рассказала о встрече Лаврова с Помпео в Мюнхене
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел краткую встречу со своим американским коллегой Майком Помпео на полях ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.
Политика
Норвегия ответила отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену
Осло отказалось от предложения главы МИД России Сергея Лаврова провести консультации по Шпицбергену.
Происшествия
На зеленой ветке московского метро пассажир упал на пути
На южном участке Замоскворецкой линии московского метро пассажир упал на пути. Об этом сообщается на странице метро Москвы в Twitter.
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На Украине умерла восьмилетняя девочка от преждевременного старения
Общество
В России запустили серийное производство гражданского Ил-114-300
По словам гендиректора корпорации "МиГ" Ильи Тарасенко, в 2019 году в подготовку производства к выполнению программы Ил-114 было инвестировано свыше 400 млн руб. Пассажирский самолет Ил-114-300 — модернизированный вариант турбовинтового самолета Ил-114.
Транспорт
На подходах к Крымскому мосту открылись посты ДПС
Стационарные посты ДПС открыты на подходах к Крымскому мосту по обеим сторонам Керченского пролива со стороны Тамани и Керчи.
Политика
«Нервное» поведение Лукашенко объяснил политолог
Политолог Марат Баширов объяснил в интервью "Вечерней Москве" "нервное" поведение президента Белоруссии Александра Лукашенко.