Политика

ТВ ЦентрТВ ЦентрПутин озвучил объемы финансовых резервов России

Фонд национального благосостояния превышает 125 миллиардов долларов, а международные резервы составляют 560 миллиардов долларов, передает "ТВ Центр".
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Путин: резервная система гарантирует прочность российской экономики

Экономика сегодня12 февраля в 06:24

Путин гарантировал прочность российской экономики

Мойка7812 февраля в 09:15

Путин рассказал о финансовых резервах России

Lenta.ru12 февраля в 06:44

Путин назвал резервы России в $560 млрд гарантом прочности экономики

SM News12 февраля в 06:26

Путин озвучил объемы финансовых резервов России

ТВ Центр12 февраля в 10:10

Путин рассказал о финансовых резервах России

RT на русском12 февраля в 06:19

Путин: динамика ВВП России увеличилась до 2,3%

REGNUM12 февраля в 06:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 15:16, Ашберн
Происшествия

В Калининграде мужчина застрелил семейную пару

РИА Новости 14:27
Политика

В МИД РФ ответили на обвинения Эрдогана о ЧВК России в Ливии

Замглавы МИД России Михаил Богданов рассказал об этом, отвечая на вопросы журналистов.
Газета.Ru 13:13
Происшествия

В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон

Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Вести.Ru 01:58
Футбол

Гол Мане принес «Ливерпулю» победу над «Норвичем»

Газета.Ru 14:21
Политика

Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции.
Мой Брянск 09:08
Биатлон

Биатлонист Логинов принес России золото чемпионата мира

Вести.Ru 09:49
Политика

В России оценили намерение Зеленского провести выборы в Крыму

Намерение президента Украины Владимира Зеленского провести выборы в Крыму невыполнимо, заявили российские парламентарии.
РИА Новости 10:27
Общество

Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут

Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Известия вчера в 02:04
Происшествия

СМИ сообщили о задержании Павленского в Париже

Известия 13:02
Происшествия

В Самарской области нашли тело младенца в пакете

Тело четырехмесячной девочки нашли в пакете на улице в городе Октябрьское Самарской области, сообщили в субботу, 15 февраля, РЕН ТВ в Следственном комитете России.
Известия 12:17
Политика

Богданов усомнился в необходимости размещения турецких постов в Идлибе

Необходимость существования ряда наблюдательных постов Турции в сирийском Идлибе находится под вопросом, потому что они находятся в тылу сирийской армии, заявил заместитель главы МИД РФ, спецпредставитель российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.
Вести.Ru 14:28
Общество

В Европе зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса

Восьмидесятилетний китайский турист скончался от коронавируса во Франции — это первый случай смерти от заболевания в Европе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
РИА Новости 05:14
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 06:51
Политика

США заявили о срыве проекта «Северный поток-2»

Министр энергетики США Дэн Бруйетт выразил уверенность, что Россия не сможет завершить строительство газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море.
Коммерсантъ 14:24
Шоу-бизнес

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экспресс газета 13 февраля в 14:47
Авто

Кроссовер Toyota C-HR может получить высокопроизводительную версию GR

Кроссовер GR C-HR может стать последней версией для первого поколения одного из самых забавных кроссоверов на рынке, или это может быть стартовая модель для второго поколения, которое дебютирует в 2021 году.
CarsWeek.ru 13 февраля в 00:22
Футбол

«Манчестер Сити» проводит экстренное собрание игроков

«Манчестер Сити» хотел собрать футболистов, чтобы Сориано проинформировал их о ближайших планах команды после решения УЕФА исключить клуб из еврокубков на два сезона за нарушение финансовых правил организации.
Inc-news.ru 11:04
Армия и оружие

В России обвинили Турцию в передаче террористам американских ПЗРК

Российский военно-дипломатический источник обвинил Турцию в передаче террористам в Сирии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) американского производства.
Lenta.ru 08:23
Авто

Компания Cadillac рассказала о новом Escalade для России

Внедорожник Cadillac Escalade пятого поколения появится в России в 2020 или 2021 году. Точная дата начала продаж будет определена позднее.
Автоновости дня 12:40
Шоу-бизнес

Андрей Ургант назвал размер своей пенсии

Советский и российский актер Андрей Ургант рассказал, что его пенсия составляет 17,5 тысячи рублей в месяц.
РИА Новости 14:50
Футбол

РФС одобрил реформу Кубка России

Исполком РФС принял решение освободить команды, которые участвуют в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, от 1/16 Кубка России.
ГЛАС.RU 13 февраля в 06:39
Армия и оружие

Азербайджанский военный погиб в зоне конфликта

Кавказский узел 12:01
Политика

Захарова рассказала о встрече Лаврова с Помпео в Мюнхене

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел краткую встречу со своим американским коллегой Майком Помпео на полях ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.
Газета.Ru вчера в 12:14
Политика

Норвегия ответила отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену

Осло отказалось от предложения главы МИД России Сергея Лаврова провести консультации по Шпицбергену.
РИА Новости 10:25
Общество

Пограничники задержали в Азовском море украинских браконьеров

Известия 05:36
Происшествия

На зеленой ветке московского метро пассажир упал на пути

На южном участке Замоскворецкой линии московского метро пассажир упал на пути. Об этом сообщается на странице метро Москвы в Twitter.
Газета.Ru 13:18
Здоровье

На Украине умерла восьмилетняя девочка от преждевременного старения

Аргументы и Факты 10:32
Общество

В России запустили серийное производство гражданского Ил-114-300

По словам гендиректора корпорации "МиГ" Ильи Тарасенко, в 2019 году в подготовку производства к выполнению программы Ил-114 было инвестировано свыше 400 млн руб. Пассажирский самолет Ил-114-300 — модернизированный вариант турбовинтового самолета Ил-114.
РБК вчера в 05:38
Транспорт

На подходах к Крымскому мосту открылись посты ДПС

Стационарные посты ДПС открыты на подходах к Крымскому мосту по обеим сторонам Керченского пролива со стороны Тамани и Керчи.
Вести.Ru 06:45
Политика

«Нервное» поведение Лукашенко объяснил политолог

Политолог Марат Баширов объяснил в интервью "Вечерней Москве" "нервное" поведение президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Газета.Ru 14:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное