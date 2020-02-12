Политика

ТВ ЦентрТВ ЦентрПутин озвучил объемы финансовых резервов России

Фонд национального благосостояния превышает 125 миллиардов долларов, а международные резервы составляют 560 миллиардов долларов, передает "ТВ Центр".
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Путин рассказал о финансовых резервах России

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Путин рассказал о финансовых резервах России

Lenta.ru12 февраля в 06:44
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 12:03, Ашберн
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Финансовые ограничительные меры США в отношении других стран могут со временем стать полностью неэффективными.
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В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию

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Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции

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