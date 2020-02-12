Политика
ТВ ЦентрПутин озвучил объемы финансовых резервов России
Фонд национального благосостояния превышает 125 миллиардов долларов, а международные резервы составляют 560 миллиардов долларов, передает "ТВ Центр".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин: резервная система гарантирует прочность российской экономики
Экономика сегодня12 февраля в 06:24
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 12:03, Ашберн
Политика
Пушков оценил реакцию британцев на слова Путина
Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя реакцию Министерства иностранных дел Великобритании на слова президента РФ Владимира Путина о приверженности понятиям "мама" и "папа", заявил, что пафос заявления ведомства не вполне понятен.
Футбол
Футболист «Бернли» забил эффектный гол прямым ударом с углового
Хавбек "Бернли" Эшли Вествуд открыл счет в матче английской премьер-лиги против "Саутгемптона" прямым ударом с углового.
Политика
Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Здоровье
Из поликлиник в России исчезнут стоматологи и психологи
С 15 февраля в России начнут действовать утвержденные Минздравом поправки в Положение об организации первичной медико-санитарной помощи, согласно которым в структуре российских поликлиник появятся терапевтические, процедурные и диагностические отделения, но исчезнут кабинеты стоматологии.
Политика
МИД Норвегии ответил отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену
Осло отказалось от предложения главы МИД России Сергея Лаврова провести консультации по Шпицбергену.
Общество
ФСБ задержала судно с украинцами в Азовском море
Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым задержало в западной части Азовского моря судно с четырьмя украинцами.
Политика
В США опасаются утраты эффективности санкций
Финансовые ограничительные меры США в отношении других стран могут со временем стать полностью неэффективными.
Политика
Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
Биатлон
Дмитрий Губерниев: «Устюгов может лишиться и золотой медали ОИ-2010»
По Устюгову может быть еще одно разбирательство по итогам масс-старта в Ванкувере, нужно эту чашу испить до дна! — заявил Губерниев в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».
Спорт
Швед Дюплантис побил свой же мировой рекорд в прыжках с шестом
Наука
Обнаружили бактериофаги, связующие бактерии и вирусы
Хоккей
Буллит Панарина был засчитан правильно
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин не нарушал правил при исполнении буллита, и его попытка засчитана правильно.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Политика
Зеленский ответил на обвинения в предательстве из-за беседы с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения в предательстве из-за прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Армия и оружие
В России обвинили Турцию в передаче террористам американских ПЗРК
Российский военно-дипломатический источник обвинил Турцию в передаче террористам в Сирии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) американского производства.
Происшествия
Названа возможная причина гибели машиниста «Ласточки» во Владимире
Общество
Власти Москвы согласовали марш памяти Немцова
Шоу-бизнес
Алиса Фрейндлих сообщила, что довольна своей пенсией
Футбол
ЦСКА разобрался с «Сириусом» в товарищеском матче
Московский ЦСКА провел очередной товарищеский матч на сборе в Испании. Соперником команды Виктора Гончаренко выступил шведский «Сириус».
Авто
Автомобиль с раздельными кабинами продадут на аукционе
Особенность автомобиля — две раздельные кабины, части которых являются съемными.
Происшествия
Путин помиловал трех граждан России
Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.
Политика
Помпео пообещал Восточной Европе $1 млрд на энергобезопасность
Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что его страна выделит $1 млрд странам Центральной и Восточной Европы, которые входят в «Инициативу трех морей», сообщает AFP.
Спорт
Большунов финишировал пятым в индивидуальной гонке в Эстерсунде
Лидер общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов стал пятым в индивидуальной гонке на 15 километров.
Политика
Лавров проводит встречу с главой МИД Турции Чавушоглу
Главы внешнеполитических ведомств России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу проводят двустороннюю встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл изменились после ухода из королевской семьи
Отношения между принцем Гарри и Меган Маркл изменились после выхода из королевской семьи. Об этом People сообщил близкий к паре источник.