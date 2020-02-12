Политика

ТВ ЦентрТВ ЦентрПутин озвучил объемы финансовых резервов России

Фонд национального благосостояния превышает 125 миллиардов долларов, а международные резервы составляют 560 миллиардов долларов, передает "ТВ Центр".
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«Основная задача экономической повестки — запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже пяти, а лучше 5–7%, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых», — цитирует
 слова президента пресс-служба Кремля.
РБК12 февраля в 06:07

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Путин: резервная система гарантирует прочность российской экономики

Экономика сегодня12 февраля в 06:24

Путин рассказал о финансовых резервах России

Lenta.ru12 февраля в 06:44

Путин назвал главные задачи властей в экономике

РБК12 февраля в 06:38

Путин назвал резервы России в $560 млрд гарантом прочности экономики

SM News12 февраля в 06:26

Парадоксальный Путин: президент запускает новый инвестиционный цикл

News.ru12 февраля в 12:35

Путин рассказал о финансовых резервах России

RT на русском12 февраля в 06:19

Путин: динамика ВВП России увеличилась до 2,3%

REGNUM12 февраля в 06:14
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Происшествия

В результате стрельбы в центре Калининграда убита семейная пара

Погибшими в результате стрельбы возле центрального рынка в Калининграде оказалась семейная пара.
Российская газета 13:58
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Андрей Ургант сравнил размер своей пенсии с ежедневными тратами

News.ru 15:12
Политика

Глава МИД Белоруссии исключил «дружбу с США» против России

Белоруссия не находится под влиянием США, заявил в интервью «Известиям» глава МИД страны Владимир Макей.
РБК вчера в 18:25
Шоу-бизнес

Возлюбленная Тимати впервые показала лицо маленького сына

Возлюбленная рэпера Анастасия Решетова 16 октября 2019 года подарила ему сына Ратмира. Модель часто делится моментами из жизни малыша.
Летидор 13 февраля в 10:43
Спорт

Брянский лыжник Большунов занял пятое место в гонке на «Ски Туре»

Городской телеканал (Брянск) 14:07
Армия и оружие

В России завершены испытания перспективной торпеды

Аргументы и Факты вчера в 03:43
Биатлон

Самуэльссон заявил, что не будет поздравлять Логинова с победой на ЧМ

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон не собирается поздравлять россиянина Александра Логинова с победой в спринтерской гонке на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
News.ru 10:31
Кино

Эксперты «прохладно» отреагировали на фильм «Соник в кино»

Эксперты восприняли данную экранизацию некогда популярной игры достаточно прохладно. Премьера ленты уже состоялась на территории США.
Актуальные Новости 13:46
Авто

«КамАЗ» и Sollers обсуждают возможность создания альянса

ТАСС 15:50
Политика

Польша попросила Россию помочь организовать визит в Смоленск и Катынь

Официальная Варшава просит МИД России помочь организовать польский государственный визит в Смоленск и Катынь 10 апреля, заявил журналистам глава МИД Польши Яцек Чапутович.
РИА Новости 11:53
Биатлон

Губерниев назвал Россию неспортивной страной

Известный комментатор Дмитрий Губрениев в контексте победы Александра Логинова в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце (Италия) заявил, что не считает Россию спортивной страной.
Чемпионат 15:56
Армия и оружие

«Уникальный» российский самолет попал в ИК-прицел истребителя F-16

Издание The Aviationist, обратившее внимание на изображение, называет российский самолет уникальным и отмечает, что его снимок в инфракрасном диапазоне, скорее всего, сделан прицелом Sniper Advanced Targeting Pod.
Lenta.ru 16:01
Политика

США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»

Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.
Lenta.ru 15:31
Общество

Ургант высмеял фитнес-тренера, накричавшую на таксиста

Телеведущий Иван Ургант спародировал фитнес-тренера и участницу конкурса "Мисс Томск — 2013" Яну Данькову, которая накричала на таксиста в Подмосковье.
РИА Новости 13 февраля в 20:50
Общество

Художник Павленский задержан во Франции

Интерфакс 12:41
Музыка

Юрий Антонов отложил юбилейный концерт из-за перенесенной операции

Аргументы и Факты вчера в 02:14
Футбол

«Зенит» не может определиться с условиями аренды Кокорина в «Сочи»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с переходом нападающего Александр Кокорина в «Сочи» на правах аренды до конца сезона.
NewInform 15:36
Общество

Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы

Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Российская газета вчера в 01:11
Шоу-бизнес

Собчак попозировала с голой грудью

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.
Lenta.ru вчера в 07:44
Экономика

Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке

Правительство поручило подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
РИА Новости 03:27
Гаджеты

Стало известно, почему Samsung урезала возможности экрана в Galaxy S20

Редактор известного ресурса XDA Developers в социальной сети Twitter рассказал по какой причине компания отказалась добавлять 120 Гц при 2К.
Astera 13:21
Политика

Помпео пообещал Восточной Европе $1 млрд на энергобезопасность

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что его страна выделит $1 млрд странам Центральной и Восточной Европы, которые входят в «Инициативу трех морей», сообщает AFP.
РБК 07:02
Футбол

«Барселона» переиграла «Хетафе» в матче чемпионата Испании

Газета.Ru 11:56
Общество

Киркоров не боится обвинений в оскорблении чувств верующих из-за клипа

Певец Филипп Киркоров, представивший в День святого Валентина новый клип на песню "Романы", заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих, свой клип он сравнил с сериалом "Молодой папа".
РИА Новости вчера в 09:42
Футбол

УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от еврокубков на два года

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил английский клуб "Манчестер Сити" на два года от участия в еврокубках.
РИА Новости вчера в 13:42
Политика

Эрдоган утверждает, что Россия руководит войной в Ливии

Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что Россия руководит войной в Ливии.
ТАСС 11:15
Политика

В Мюнхене началась встреча Никола Пашиняна и Ильхама Алиева

В Мюнхене началась встреча президентов Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева.
Sputnik Армения 11:15
Спорт

Конькобежка Воронина с мировым рекордом победила на 5000 м на ЧМ в США

РИА Новости 15:26
Автоспорт

Квят впервые вывел на трассу новый болид «Альфа Таури»

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят провёл обкатку нового болида команды, получившего индекс AT01.
Чемпионат 05:02
Общество

ВОЗ не берется прогнозировать развитие эпидемии

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о невозможности спрогнозировать, в каком направлении будет развиваться эпидемия, вызванная коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 10:09
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