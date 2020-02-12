Политика
ТВ ЦентрПутин озвучил объемы финансовых резервов России
Фонд национального благосостояния превышает 125 миллиардов долларов, а международные резервы составляют 560 миллиардов долларов, передает "ТВ Центр".
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с чего всё началось
«Основная задача экономической повестки — запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже пяти, а лучше 5–7%, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых», — цитирует слова президента пресс-служба Кремля.РБК12 февраля в 06:07
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Путин: резервная система гарантирует прочность российской экономики
Экономика сегодня12 февраля в 06:24
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Происшествия
В результате стрельбы в центре Калининграда убита семейная пара
Погибшими в результате стрельбы возле центрального рынка в Калининграде оказалась семейная пара.
Политика
Глава МИД Белоруссии исключил «дружбу с США» против России
Белоруссия не находится под влиянием США, заявил в интервью «Известиям» глава МИД страны Владимир Макей.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Тимати впервые показала лицо маленького сына
Возлюбленная рэпера Анастасия Решетова 16 октября 2019 года подарила ему сына Ратмира. Модель часто делится моментами из жизни малыша.
Спорт
Брянский лыжник Большунов занял пятое место в гонке на «Ски Туре»
Армия и оружие
В России завершены испытания перспективной торпеды
Биатлон
Самуэльссон заявил, что не будет поздравлять Логинова с победой на ЧМ
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон не собирается поздравлять россиянина Александра Логинова с победой в спринтерской гонке на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Кино
Эксперты «прохладно» отреагировали на фильм «Соник в кино»
Эксперты восприняли данную экранизацию некогда популярной игры достаточно прохладно. Премьера ленты уже состоялась на территории США.
Политика
Польша попросила Россию помочь организовать визит в Смоленск и Катынь
Официальная Варшава просит МИД России помочь организовать польский государственный визит в Смоленск и Катынь 10 апреля, заявил журналистам глава МИД Польши Яцек Чапутович.
Биатлон
Губерниев назвал Россию неспортивной страной
Известный комментатор Дмитрий Губрениев в контексте победы Александра Логинова в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце (Италия) заявил, что не считает Россию спортивной страной.
Армия и оружие
«Уникальный» российский самолет попал в ИК-прицел истребителя F-16
Издание The Aviationist, обратившее внимание на изображение, называет российский самолет уникальным и отмечает, что его снимок в инфракрасном диапазоне, скорее всего, сделан прицелом Sniper Advanced Targeting Pod.
Политика
США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.
Общество
Ургант высмеял фитнес-тренера, накричавшую на таксиста
Телеведущий Иван Ургант спародировал фитнес-тренера и участницу конкурса "Мисс Томск — 2013" Яну Данькову, которая накричала на таксиста в Подмосковье.
Общество
Художник Павленский задержан во Франции
Музыка
Юрий Антонов отложил юбилейный концерт из-за перенесенной операции
Футбол
«Зенит» не может определиться с условиями аренды Кокорина в «Сочи»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с переходом нападающего Александр Кокорина в «Сочи» на правах аренды до конца сезона.
Общество
Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы
Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Шоу-бизнес
Собчак попозировала с голой грудью
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.
Экономика
Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке
Правительство поручило подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
Гаджеты
Стало известно, почему Samsung урезала возможности экрана в Galaxy S20
Редактор известного ресурса XDA Developers в социальной сети Twitter рассказал по какой причине компания отказалась добавлять 120 Гц при 2К.
Политика
Помпео пообещал Восточной Европе $1 млрд на энергобезопасность
Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что его страна выделит $1 млрд странам Центральной и Восточной Европы, которые входят в «Инициативу трех морей», сообщает AFP.
Общество
Киркоров не боится обвинений в оскорблении чувств верующих из-за клипа
Певец Филипп Киркоров, представивший в День святого Валентина новый клип на песню "Романы", заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих, свой клип он сравнил с сериалом "Молодой папа".
Футбол
УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от еврокубков на два года
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил английский клуб "Манчестер Сити" на два года от участия в еврокубках.
Политика
Эрдоган утверждает, что Россия руководит войной в Ливии
Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что Россия руководит войной в Ливии.
Политика
В Мюнхене началась встреча Никола Пашиняна и Ильхама Алиева
В Мюнхене началась встреча президентов Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева.
Автоспорт
Квят впервые вывел на трассу новый болид «Альфа Таури»
Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят провёл обкатку нового болида команды, получившего индекс AT01.
Общество
ВОЗ не берется прогнозировать развитие эпидемии
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о невозможности спрогнозировать, в каком направлении будет развиваться эпидемия, вызванная коронавирусом COVID-19.