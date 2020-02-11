с чего всё началось

Президент Владимир Путин призвал запустить новый инвестиционный цикл — так он обозначил приоритеты на совещании по экономическим вопросам. По словам Путина, государство уже накопило достаточный финансовый резерв, чтобы экономика была стабильной. Теперь нужен более качественный рост.

Происшествия В ДТП под Псковом погибли 8 человек В Пустошкинском районе Псковской области в результате столкновения микроавтобуса и большегрузной автомашины погибли восемь человек.

Экономика Россияне стали покупать больше алкоголя в маленькой таре Алкоголь стал единственной категорией товаров повседневного спроса (FMCG), которая показала в прошлом году рост как в натуральном, так и в денежном выражении, отмечают в Nielsen: продажи других групп (к ним помимо алкоголя относятся табак, продовольственные и непродовольственные товары) выросли в основном за счет повышения цены.

Экономика Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.

Политика Небензя объяснил позицию России по резолюции Совбеза ООН по Ливии Россия не смогла поддержать резолюцию Совета Безопасности ООН по Ливии из-за неготовности ее выполнения самими ливийцами, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Происшествия На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.

Общество Продавцы электроники попросили снизить «налог на болванки» Продавцы и импортеры электроники попросили снизить платежи, которые идут в пользу авторов музыки, рассказал «Ведомостям» представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов.

Происшествия Полиция закрыла дело против жительницы Химок, ранившей насильника Уголовное дело против жительницы подмосковного города Химки Дарьи Агений, которую обвинили в нанесении ран ножом мужчине, пытавшемуся ее изнасиловать в Туапсе, прекратили за отсутствием состава преступления, сообщил РИА Новости ее адвокат Евгений Саломатов.

Общество В России предложили запретить шуметь днем В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.

Общество Министр спорта прокомментировал обыски в красноярском ФК «Енисей» Министр спорта края Павел Ростовцев, который официально находится в отпуске, прокомментировал информацию о визите силовиков в офис красноярского ФК Енисей.

Политика Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу о крушении MH17 Россия предлагала сама судить своих граждан, которых подозревают в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщает Reuters со ссылкой на письмо минюста Нидерландов Ферда Грапперхауса в парламент.

Экономика На российском рынке пива сменился лидер За 2019 год на российском рынке пива сменился лидер: первое место заняла компания AB InBev Efes, сместив на второе место "Балтику" (входит в Carlsberg Group), пишут "Ведомости" со ссылкой на сотрудников двух пивоваренных компаний.