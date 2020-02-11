Экономика

ГородовойГородовойПутин озвучил основную задачу экономической повестки

Президент Владимир Путин призвал запустить новый инвестиционный цикл — так он обозначил приоритеты на совещании по экономическим вопросам. По словам Путина, государство уже накопило достаточный финансовый резерв, чтобы экономика была стабильной. Теперь нужен более качественный рост.
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с чего всё началось
«Основная задача экономической повестки — запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже пяти, а лучше 5–7%, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых», — цитирует
 слова президента пресс-служба Кремля.
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