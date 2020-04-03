Энергетика

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineПутин озвучил основные причины падения цен на нефть

Основными причинами резкого падения цен на нефть стали распространение коронавируса, выход Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+, наращивание добычи черного золота. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на глобальных энергорынках.
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Дубнов о ситуации с ценами на нефть: «Путин снова сказал неправду. Или полуправду»

FreeNews-Volga02:34

Путин озвучил основные причины падения цен на нефть

БИЗНЕС Onlineвчера в 15:23

Путин: Саудовская Аравия пытается избавиться от добывающих сланцевую нефть конкурентов

Газета.Ruвчера в 13:31

Путин назвал причину обрушения цены нефти

Телеканал 360°вчера в 14:05

Путин назвал причину обвала цен на нефть

ТК Звездавчера в 13:19

Путин: выход Эр-Рияда из ОПЕК+ обвалил цены на нефть

ИА Красная Веснавчера в 15:08

Владимир Путин не исключил дефицита нефти и роста цен на неё в перспективе

Говорит Москвавчера в 12:40
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Комментарии

Общество

Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом

По данным Минздрава Испании, по меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в стране с начала распространения инфекции, погибли 10 935 человек, выздоровели – 30 513 пациентов.
Инфорос вчера в 09:30
Политика

Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением.
ГТРК Марий Эл 02 апреля в 06:16
Происшествия

В Мурманске ликвидировали боевика, планировавшего совершить теракт

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в Мурманске боевика, планировавшего теракт.
ТАСС 06:08
Общество

Глава Кузбасса назвал условие для отмена ограничений из-за COVID-19

Кузбасс постепенно будет отменять введенные из-за коронавируса ограничительные меры в работе магазинов и транспорта, если в течение следующей недели ситуация останется стабильной, сообщил в своем обращении к жителям региона губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
РИА Новости 04:46
Кино

Сценарий «Человека-муравья 3» напишет автор «Рика и Морти»

Как заявил ранее актер Майкл Пенья, съемки третьей части приключенческого фильма могут начаться в начале 2021 года, однако в Marvel официально пока не анонсировали выход новой картины про супергероя.
RuNews24.ru 05:17
Общество

Россия в борьбе с коронавирусом идет по оптимистичному сценарию

Россия в борьбе с коронавирусом сегодня идет по оптимистичному сценарию, заявила главный санитарный врач России Анна Попова 4 апреля в фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия-1».
ИА Красная Весна 04:59
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Общество

Глава Минпросвещения допустил продление занятий в школах до 8 июня

Уроки в школах будут длиться до 8 июня, то есть до старта основной волны ЕГЭ, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Интерфакс 05:29
Происшествия

В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина

Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания в возрасте 93 лет, сообщает в субботу правительство региона.
РИА Новости 03:28
Общество

В Брянске для передвижения по городу дадут пропуска

По сообщениям Брянской городской администрации, на территории областного центра будет введен пропускной режим для тех, которые вынужден продолжать работать.
Газета "Авангард" Климовского района Брянской области 03:46
Общество

Губернатор Новосибирской области разрешил работать учителям

На сайте правительства Новосибирской области появилось постановление губернатора Андрея Травникова, где указано, какие предприятия и организации могут работать с 6 апреля.
АиФ Новосибирск 04:31
Наука

Разработан новый метод для повышения эффективности светодиодных ламп

Discover24 05:46
Общество

В России выявлены 582 новых случая коронавируса

За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 04:44
Общество

Reuters сообщил о переносе экстренной встречи ОПЕК+

Страны ОПЕК+ перенесли экстренный саммит, который был запланирован на 6 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.
РБК 04:44
Экономика

Путин подписал закон о кредитных каникулах для россиян

Президент Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах, которые устанавливаются для граждан, субъектов малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, которые пострадали от распространения коронавирусной инфекции и оказались в сложной финансовой ситуации.
Профиль вчера в 15:33
Политика

В Иркутской области режим самоизоляции продлили до 12 апреля

Режим самоизоляции, действующий в Иркутской области с 31 марта по 5 апреля, продлен еще на неделю, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 05:47
Шоу-бизнес

Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Lenta.ru вчера в 19:49
Общество

Губернатор Усс лично установит флаг Красноярского края на Эльбрусе

Взгляд.Инфо 01 апреля в 09:51
Происшествия

У жительницы Забайкалья выявили коронавирус

Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
RT на русском вчера в 22:57
Спорт

Главный тренер сборной России Родионенко заболел коронавирусом

Наставник российской команды по спортгимнастики Андрей Родионенко заболел коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера сборной по художественной гимнастике Ирину Винер.
ProstoProSport вчера в 01:11
Общество

Завершены основные работы по строительству инфекционного центра в ТиНАО

Москва 24 05:46
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ вчера в 04:38
Общество

Еще четыре пациента с подтвержденным коронавирусом умерли в Москве

В столице скончались четыре пациента с подтвержденным коронавирусом.
Вечерняя Москва вчера в 14:40
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Российская газета вчера в 09:21
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК вчера в 09:14
Кино

У «Мосфильма» появится свой телеканал

С недавнего времени компания является обладателем эксклюзивных прав на показ фильмов, созданных на киностудии «Мосфильм».
Inc-news.ru вчера в 09:02
Общество

Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице

Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Российская газета 01:05
Наука

Эксперты выяснили, как хронический стресс влияет на мозг

Как стало известно 15-news.ru, по утверждению экспертов, постоянный стресс оказывает большое влияние на человеческий мозг и способен вызвать физиологические и психические болезни, а также подтолкнуть человека к необдуманным поступкам.
15-news.ru 02 апреля в 15:50
Общество

В Челябинской области выросло до 23 число зараженных коронавирусом

В Челябинской области выросло число граждан, у которых подтверждено заражение коронавирусом нового типа, – больны 23 человека, условно подтвержденных случаев – пять, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на губернатора.
Доступ1 вчера в 01:49
Общество

Посольство назвало число россиян, которые не смогли покинуть США

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в Соединённых Штатах остаётся более 2 тыс. россиян, желающих вернуться в Россию.
RT на русском вчера в 22:28
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