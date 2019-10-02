Экономика
Парламентская газетаПутин озвучил планы по росту производства СПГ до 2035 года
В ближайшие 15 лет Россия планирует увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) до 120-140 миллионов тонн, заявил президент страны Владимир Путин.
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Путин заявил, что Россия к 2035 году планирует производить 140 млн тонн СПГ в год
Народные новости07:30
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