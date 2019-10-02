В ближайшие 15 лет Россия планирует увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) до 120-140 миллионов тонн, заявил президент страны Владимир Путин.

Путин озвучил планы по росту производства СПГ до 2035 года

Культура Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ, став лучшей ведущей развлекательного ток-шоу прайм-тайма, передает ТАСС.

ЖКХ Названы способы сэкономить на оплате отопления Российские эксперты рассказали, как избежать переплаты за отопление и сэкономить на оплате услуг ЖКХ.

Политика Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам Министр здравоохранения России Вероника Скворцова предложила принять акт правительства, которым была бы закреплена доля гарантированных выплат по окладам в структуре зарплаты медицинских работников на уровне не менее 55% с учетом обеспечения средней зарплаты не ниже закрепленного в майском указе стандарта.

Происшествия Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов Сбербанк проводит расследование в связи с утечкой в сеть персональных данных клиентов. Об этом сообщается в пресс-релизе банка на сайте.

Политика Путин оценил выступление Греты Тунберг Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.

Экономика Пенсии россиян отберут на строительство дорог Российский эмигрант пояснил, зачем власти страны повысили пенсионный возраст и куда пойдут накопления россиян на «старую» пенсию.

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.

Происшествия Суд арестовал напавшего на полковника СКР в Москве Накануне житель Санкт-Петербурга Сергей Григорьев ранил ножом полковника Владислава Капустина около входа в здание СКР в Техническом переулке.

Общество Алибасов в суде объяснил претензии к производителю «Крота» Красочная упаковка средства для прочистки труб «Крот» вводит в заблуждение, так как похожа на упаковку сока, заявил музыкальный продюсер Бари Алибасов, подавший иск против торговой сети «Ашан» и производителя средства после отравления им. Об этом сообщил корреспондент РБК из зала суда.