Экономика

Парламентская газетаПарламентская газетаПутин озвучил планы по росту производства СПГ до 2035 года

В ближайшие 15 лет Россия планирует увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) до 120-140 миллионов тонн, заявил президент страны Владимир Путин.
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