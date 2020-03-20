Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПутин перечислил дополнительные меры поддержки бизнеса

Президент России Владимир Путин назвал ряд новых мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса. Об этом он заявил во вступительном слове перед совещанием с членами правительства.
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Рестораторы Москвы просят скорректировать условия помощи из бюджета России на зарплаты

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Владимир Путин пообещал, что малый и средний бизнес получит финансовую помощь от государства

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Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь

RT на русском12:35
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Индекс Мосбиржи упал более чем на 5%

Индекс Мосбиржи падает более чем на 5%, опускаясь ниже 2500 пунктов впервые со 2 апреля.
Коммерсантъ 10:46
Экономика

Путин предложил предприятиям новые льготные кредиты

Кроме зарплатных кредитов, глава государства предложил ввести для предприятий и льготные кредиты для пополнения оборотных средств.
Ридус 09:53
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Общество

Собянин отреагировал на очереди в московском метро

Мослента 04:39
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Политика

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

РБК 13:01
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Политика

Сергей Лавров признал ошибки во время вывоза граждан из-за рубежа

Беспрецедентность происходящей ситуации приводит к ошибкам во время вывоза граждан России, не успевших вернуться на родину до приостановки авиасообщения, сообщил глава МИД Сергей Лавров 15 апреля во время интервью газете «КоммерсантЪ».
ИА Красная Весна 14:33
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Общество

Власти Москвы отказали в выдаче почти миллиона цифровых пропусков

Власти Москвы за сутки отказали в оформлении 900 тыс. цифровых пропусков из-за неверных сведений, поданных заявителями.
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Кино

Сэм Рэйми подтвердил, что снимет «Доктора Стрэнджа 2»

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Саудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco открестилась от эскалации ценовой войны с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters.
Lenta.ru 13:57
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Авто

Стартовала сборка кроссоверов Byton c 48-дюймовой приборной панелью

Компания Byton выпустила в Китае пробную партию электрических кроссоверов M-Byte с 48-дюймовой приборной панелью.
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Общество

Алиханов прояснил порядок передвижения калининградцев на транспорте

Жители Калининградской области смогут передвигаться на личном автотранспорте и велосипедах, а для перемещения на автобусах и троллейбусов необходимо иметь справку для работы.
Невские Новости 12:35
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Шоу-бизнес

В Сети восхитились красотой сестер Гарика Харламова

Близняшкам Алине и Кате исполнилось по 21 году. В Сети восхитились красотой девушек и отметили, что они очень похожи с братом.
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Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах

Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
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Происшествия

В Петербурге после ДТП автомобиль сбил пешехода на остановке

REGNUM 12:14
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Политика

По подозрению в работе на ФСБ арестован генерал-майор Валерий Шайтанов

По подозрению в работе на ФСБ арестован генерал-майор Валерий Шайтанов Служба безопасности Украины (СБУ) заявила «о самом масштабном разоблачении» в истории страны.
Коммерсантъ вчера в 14:14
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Футбол

Зиньковский опроверг информацию в СМИ о своем переходе в «Зенит»

Напомним, что Зиньковский провел 20 матчей в этом сезоне РПЛ и отдал шесть голевых передач.
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Общество

Назван самый инфицированный коронавирусом округ в Подмосковье

В 55 округах Московской области выявлены случаи заражения кронавирусной инфекцией, самое большое количество больных в Люберцах – 106 человек, сообщает Evo-RUS.com.
Evo-rus.com 13 апреля в 01:55
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Политика

Борисов рассказал о закрытой встрече с Путиным по радиоэлектронике

Вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал, какие вопросы президент Владимир Путин обсудил в ходе закрытого совещания по теме развития радиоэлектронного комплекса, в частности - микроэлектроники.
РЕН ТВ 13:30
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Происшествия

СК завершил расследование крушения SSJ-100 в Шереметьево

Газета.Ru 07:21
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Авто

Фирма BMW запатентовала новый кроссовер

Баварский авто-мотопроизводитель запатентовал в Германии свой новый кроссовер BMW X8 M. Это будет купеобразная версия уже выпускающегося паркетника BMW X7, отличающаяся таже более мощным мотором.
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Общество

Генпрокуратура потребовала блокировки возмутившей Кадырова статьи «Новой газеты»

Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора блокировки статьи специального корреспондента «Новой газеты» Елены Милашиной о ситуации с коронавирусом в Чечне.
Lenta.ru 14:17
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

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Игры

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Напомним, что Rockstar Games оказалась в центре скандала после того, как соучредитель компании Дэн Хаузер заявил в октябре 2018 года журналистам, что разработчики Red Dead Redemption 2 работают по 100 часов в неделю, доделывая игру.
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Политика

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Первые зрители оценили сериал «Зулейха открывает глаза»

Сериал "Зулейха открывает глаза" с Чулпан Хаматовой в главной роли стартовал на канале "Россия 1". Первым зрителям сериал понравился.
Газета.Ru 04:43
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Общество

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Газета.Ru 08:17
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Общество

Песков объяснил введение пропусков в Москве слабой дисциплиной горожан

Жители и гости Москвы «не проявили дисциплинированности» во время режима самоизоляции и это вынудило городские власти ввести систему цифровых пропусков, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Общество

Случаи коронавируса выявлены в 19 районах и городах Нижегородской области

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 14 апреля подтверждено 68 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 06:33
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Общество

В Москве составили девять тысяч протоколов о нарушении самоизоляции

Полиция во вторник, 14 апреля, составила 2 тыс. протоколов о нарушении в Москве режима самоизоляции, а всего с субботы, 11 апреля, выписаны более 9 тыс. протоколов.
RT на русском 12:55
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Авто

Названы самые угоняемые автомобили в Петербурге

Компания «АльфаСтрахование» опубликовала список самых угоняемых автомобилей в Санкт-Петербурге по итогам 2019 года.
Тарантас Ньюс вчера в 08:21
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Гаджеты

Apple представила бюджетный iPhone SE

Газета.Ru 12:50
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