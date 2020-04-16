Экономика
53 новостиВладимир Путин озвучил новые меры поддержки бизнеса и регионов
Президент проводит сегодня совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Выступая в начале совещания, глава государства рассказал о новых мерах поддержки бизнеса и регионов.
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Правительство объявило о новых мерах поддержки бизнеса на фоне пандемии коронавируса
Эхо Москвывчера в 07:00
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Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 15 апреля в 07:11
Гаджеты
Некоторые HDD Seagate и Western Digital тайно используют SMR
3DNews 15 апреля в 13:33
Общество
Работающие россияне старше 65 лет получат больничные до 30 апреля
Электронные больничные листы будут оформлены работающим россиянам старше 65 лет на период с 20 по 30 апреля в связи с распространением режима самоизоляции.
ТАСС 03:14
Общество
Все регионы России оказались заражены коронавирусом
Общественное телевидение России вчера в 13:08
Технологии
Сбербанк предложил меры против использующих социальную инженерию хакеров
Из материалов рабочей группы следует, что Сбербанк уже разработал «проект плана мероприятий по снижению киберпреступности и кибератак», который будет включать меры по противодействию мошенничеству в отношении граждан и бизнеса с использованием социальной инженерии, фишинга и вредоносного программного обеспечения.
РБК 00:00
Политика
В Минпросвещения высказались о ситуации со школьниками из России в США
Ранее в МИД РФ сообщили, что в посольство России в США обратились более 70 российских школьников, которые застряли в стране и не могут получить помощь.
РЕН ТВ 14 апреля в 12:52
Происшествия
В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31
Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться.
RT на русском вчера в 10:56
Общество
В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице
МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru вчера в 20:31
Армия и оружие
МИД России назвал условие диалога с США по гиперзвуковому оружию
Проекты США по гиперзвуку, проекты по созданию глобальной ПРО, размещению оружия в космосе крайне дестабилизируют стратегическую сферу, Россия не может их игнорировать, добавил Рябков.
REGNUM 03:38
Общество
Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл раздавали еду больным в Лос-Анджелесе
Принц Гарри вместе со своей супругой Меган Маркл стали волонтерами проекта Angel Food в Пасхальное воскресенье в Калифорнии.
Невские Новости 00:27
Происшествия
Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Карелии
Петрозаводск, 17 апреля 2020, 09:59 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки, 16 апреля, выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 02:59
Армия и оружие
Факти (Болгария): польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров при виде маневрирующего русского СУ-27 (Факти.бг)
Польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров при виде маневрирующего русского Су-27.
ИноСМИ вчера в 22:24
Экономика
Коронавирус превратит США во второстепенную державу
Пандемия может ухудшить положение США на мировой арене, считает президент Alan B. Lancz & Associates Алан Ланц, известный умением делать деньги там, где другие получают проблемы.
Ридус вчера в 17:24
Политика
Трамп объявил план по снятию карантина в США
Президент США Дональд Трамп разрешил губернаторам американских штатов самим снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 18:43
Общество
«Аэрофлот» приостанавливает продажу авиабилетов на международные рейсы
Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила продажи на международные авиарейсы до "тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения".
ТАСС 03:20
Религия
Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля
В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
Здоровье
Первый пациент с коронавирусом скончался в Кемеровской области
В Кемеровской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусной инфекцией.
Известия 02:17
Общество
ФНС России предложила вести реестр с доходами каждой семьи
Москва, 17 апреля 2020, 07:53 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует создать специальный реестр, в котором наряду со всеми официальными данными о гражданах будет собираться информация об их доходах.
REGNUM 00:53
Здоровье
Аспирин раз в неделю защищает от разных видов рака
Если же человек принимал аспирин раз в неделю в течение 10 лет, то это уменьшало риск рака поджелудочной железы на 44%.
MedikForum.ru вчера в 07:07
Политика
В Великобритании сомневаются в возможностях России спасти экономику Сирии
Читательница The Independent выразила беспокойство тем, что президент США проявляет равнодушие к бедственному положению в Сирии, пишет «Военное обозрение».
Кавказ Пост 03:18
Общество
В Бурятии 9 строителей военного медцентра заразились коронавирусом
Первым больным стал мужчина, прибывший из Тюмени через Москву В последние сутки в Бурятии появился новый очаг заболевания коронавирусной инфекции – заболели девять строителей, которые возводили военный инфекционный центр в Сосновом Бору.
Байкал-Daily 02:53
Общество
Власти Москвы восстановили 220 тысяч аннулированных пропусков ИП
В пресс-службе департамента информационных технологий сообщили, что восстановленные пропуска придут бизнесменам на номер телефона или электронную почту, указанные при оформлении.
Говорит Москва вчера в 11:51
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Финансы
Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро
Цена июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE на 9:44 составляла $29,4 за баррель (–0,68%).
Коммерсантъ 15 апреля в 03:09
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Минпросвещения России на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
Известия 03:43
Общество
В Крыму выявили три новых случая коронавируса
Три новых случая коронавируса выявлено в Крыму за последние сутки, общие число зараженных достигло 40, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:03
Происшествия
Офицеры МВД заступились за арестованных генералов
Около трех десятков сотрудников следственного департамента МВД обратились с письмом к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой (копия имеется у "Ъ").
Коммерсантъ вчера в 13:52
Происшествия
Число случаев COVID-19 в Брянской области за сутки выросло на 22
Число заболевших коронавирусной инфекцией в Брянской области за сутки выросло со 142 до 164, часть людей контактировала с заболевшими ранее протестантами, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.
РИА Новости 15 апреля в 05:29
Общество
Дерипаска просит раскрыть обоснования США для отказа от снятия санкций
Вашингтон, 17 апреля 2020, 08:38 — REGNUM Российский бизнесмен Олег Дерипаска обратился в суд Вашингтона, попросив обязать американский минфин полностью раскрыть содержание доказательного меморандума, который обосновывает отказ от снятия санкций.
REGNUM 01:38