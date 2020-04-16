Президент проводит сегодня совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Выступая в начале совещания, глава государства рассказал о новых мерах поддержки бизнеса и регионов.

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