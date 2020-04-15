Коронавирус
ИзвестияПутин рассказал о дополнительных мерах поддержки бизнеса
Президент России Владимир Путин анонсировал дополнительные меры, направленные на поддержку бизнеса и экономики на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее заявление глава государства сделал во вступительном слове перед совещанием с членами правительства в среду, 15 апреля.
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В. Путин предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне распространения коронавируса
ГТРК Чита15 апреля в 23:19
Лидер объединения предпринимателей «Артель» Степанов прокомментировал новые меры по поддержке бизнеса
Эхо Севера15 апреля в 12:32
Президент Владимир Путин предложил предоставить дополнительные меры по поддержке экономики
ГТРК Волгоград-ТРВ15 апреля в 11:00
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 16:51, Ашберн
Общество
Сбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров
Сбербанк начал отображать в приложении ранее использовавшиеся номера клиентов, которые уже могут быть неактуальны, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кредитного учреждения.
RT на русском 15:10
Шоу-бизнес
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Глупые челленджи взбесили Ксению Собчак, о чем она сообщила в Instagram. В комментариях ей ответил Максим Галкин.
Lisa.ru 11:45
Общество
В Новой Москве открыли построенную за месяц инфекционную больницу
Говорит Москва 14:12
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
Общество
Университет Хопкинса сообщил о смерти 150 тыс. человек от коронавируса
Как следует из его последних данных, число зараженных в мире составляет 2 214 861, погибли от заболевания 150 948 человек, 564 525 выздоровели.
Известия 15:26
Космос
Извержение вулкана Анак Кракатау показали из космоса
В 1927 году остров поднялся из впадины, образовавшейся в результате разрушительного извержения Кракатау в 1883 году.
Популярная механика 11:11
Политика
Путин призвал губернатора Владимирской области работать активнее
Объективные трудности существуют, но надо работать активнее и быстрее, заявил президент РФ Владимир Путин после доклада губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, обращаясь к главам субъектов.
РИА Новости 09:40
Общество
В Москве умер ещё 21 пациент с коронавирусом
В Москве скончался ещё 21 пациент с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 16:44
Политика
Захарова заявила о задержании норвежцами российского траулера «Борей»
Российское Министерство иностранных дел направило в посольство Норвегии ноту в связи с задержанием российского рыболовецкого траулера «Борей», заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова.
РБК 09:26
Общество
Международный экипаж МКС вернулся на Землю
В Казахстане приземлился спускаемый аппарат корабля «Союз». Он вернул на Землю международный экипаж МКС.
НТВ 03:33
Политика
Чехия направила России ноту из-за демонстраций перед генконсульством
МИД Чехии направил в российское внешнеполитическое ведомство ноту из-за демонстрации, которая состоялась перед зданием генконсульства страны в Санкт-Петербурге.
RT на русском 16:34
Происшествия
В Тамбовской области подтверждено 50 случаев коронавируса
Тамбов, 16 апреля 2020, 11:09 — REGNUM 50 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Тамбовской области за последние сутки, говорится в сводке федерального оперштаба от 16 апреля.
REGNUM вчера в 04:09
Шоу-бизнес
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци официально отменили свадьбу
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци должны были пожениться уже в конце мая — однако планы отменились из-за пандемии коронавируса.
Salt Mag 03:54
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Здоровье
Власти Уханя скорректировали статистику по погибшим от коронавируса
В китайском мегаполисе Ухань, столице провинции Хубэй, откуда и начал свое шествие по миру новый коронавирус, власти обнародовали новые данные о количестве погибших.
Что происходит 06:26
Общество
Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
Транспорт
В Петербурге могут ввести пропускной режим
«Фонтанка» сообщает, что в Смольном обсуждают сценарий усиления контроля за горожанами. Речь идет о введении пропускного режима.
АиФ Санкт-Петербург 07:28
Политика
Лавров и Помпео обсудили вывоз российских школьников из США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили вывоз российских школьников домой из-за коронавируса, пишет российский МИД.
Газета.Ru 13:36
Политика
После Пасхи власти Украины спрогнозировали заражение до 4 миллионов граждан
Большая волна зараженных граждан ожидается властями Украины после празднования Пасхи, заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире шоу «Свобода слова с Савиком Шустером».
ИА Красная Весна 16:24
Шоу-бизнес
Анна Седокова снялась обнаженной вместе с Янисом Тиммой
Анна Седокова снялась обнаженной вместе с Янисом Тиммой Анна Седокова делает откровенные фотографии с возлюбленным.
Экспресс газета 01:47
Космос
США впервые за девять лет запустят в космос корабль Crew Dragon
Испытательный пилотируемый запуск корабля Crew Dragon впервые с 2011 года состоится 27 мая, сообщил директор НАСА Джим Брайденстайн.
Взгляд.ру 12:52
Армия и оружие
Новые фрегаты типа «Адмирал Горшков» смогут нести до 24 «Цирконов»
Усовершенствованные фрегаты проекта 22350, строящиеся в Санкт-Петербурге, смогут иметь на вооружении по 24 ударные ракеты, в том числе и гиперзвуковые "Цирконы".
Российская газета 03:29
Политика
Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников
Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах и расходах за 2019 год, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера.
РБК 16:05
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
Шоу-бизнес
Расслабившаяся на карантине Виктория Боня посетовала на лишний вес
Известная модель и бизнесвумен Виктория Боня всегда гордилась своей стройной и подтянутой фигурой, которую она поддерживает в форме регулярными физическими нагрузками.
Bimru.ru 06:12
Фигурное катание
Загитова показала фотографию с фотосессии для Cosmopolitan
Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова разместила в Stories на своей странице в Instagram фотографию, сделанную в ходе фотосессии, которую провели в Cosmopolitan Russia.
Вестник Кавказа 02:36
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Футбол
«Барселона» готова продать всех, кроме Месси, тер Стегена и Де Йонга
В трансферные сделки могут быть включены все игроки сине-гранатовых, за исключением Месси, тер Стегена и Де Йонга.
Вести.Ru 14:52