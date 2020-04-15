Экономика
Газета.RuПутин перечислил дополнительные меры поддержки бизнеса
Президент России Владимир Путин назвал ряд новых мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса. Об этом он заявил во вступительном слове перед совещанием с членами правительства.
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Путин предложил предоставить МСП из пострадавших отраслей финпомощь для выплаты зарплат
Интерфакс15 апреля в 09:33
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 15:18, Ашберн
Общество
Собянин допустил ужесточение пропускного режима
Столичные власти могут ужесточить пропускной режим, если увеличится количество нарушений со стороны жителей и предприятий, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 14:38
Общество
Власти Японии решили раздать деньги всем жителям страны из-за эпидемии
Власти Японии решили с мая начать прямые выплаты всем жителям страны в качестве меры поддержки во время кризиса.
РБК 05:53
Общество
В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса
Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал средний возраст умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в медучреждении.
RT на русском 13:44
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии после реанимации
Ранее концертный директор Татьяны Булановой заявлял, что певице удалось предотвратить инсульт.
АБН вчера в 10:29
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Общество
ЕДС усиливают для выдачи пропусков липчанам
К 8 утра, как сообщал LipetskMedia, почти шесть тысяч липчан смогли получить код для пропуска практически без задержек.
LipetskMedia.ru 03:41
Общество
В США зафиксировали тяжелейшую засуху в истории
Lenta.ru 10:58
Шоу-бизнес
Прикованная к кровати Надежда Бабкина питается через зонд
Звезду планово лечат антибиотиками и капельницами, питается она по-прежнему через зонд, ходит в памперс, потому что физически прикована к кровати.
НТВ 10:54
Здоровье
В Ленобласти коронавирус подтвердился у 6% больных с внебольничной пневмонией
В Ленинградской области коронавирус подтвердился у 71 человека из 1258 пациентов с внебольничной пневмонией.
Neva.Today 14:15
Политика
Путин объяснил появление новых очагов коронавируса
Президент России Владимир Путин объяснил, что новые очаги коронавируса возникают из-за недоработок властей, пишет ТАСС.
Газета.Ru 10:25
Происшествия
Два работника Роскосмоса с коронавирусом умерли в больнице
Три специалиста Роскосмоса умерли в больнице, у двоих из них был подтвержден коронавирус, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора госкорпорации Олега Фролова.
Газета.Ru 10:47
Авто
В Сети рассекретили Nissan X-Trail нового поколения
Компания Nissan готовит к дебюту новое поколение популярного кроссовера Nissan X-Trail (Rogue).
Новые автомобили вчера в 23:16
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл раздали еду нуждающимся в Лос-Анджелесе
Принц Гарри и Меган Маркл, которые недавно сложили с себя королевские полномочия и переехали в Лос-Анджелес, посетили дома нескольких местных жителей и выдали им продуктовые наборы.
Pravda.Ru 05:03
Армия и оружие
США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты
Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата.
Вести.Ru вчера в 04:45
Общество
Воробьев пообещал возобновить стройки при первой возможности
Строительство в Московской области будет возобновлено при первой же возможности, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Instagram.
РБК 14:56
Общество
Мишустин передал регионам коечный фонд более 60 больниц
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин передал регионам коечный фонд более 60 больниц, пишут «Известия».
Мой Брянск 13:19
Здоровье
Врач рассказала о течении коронавируса у молодежи
Многие молодые люди, зараженные COVID-19, очень тяжело переносят заболевание, рассказала 16 апреля главный врач больницы №52 в Москве, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко.
Известия вчера в 20:28
Здоровье
Россияне не доверяют информации блогеров о коронавирусе
По данным экспертов организации, больше половины жителей России не доверяют информации о COVID-19, публикуемой блогерами.
OAnews 12:49
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
Технологии
НАСА заявило о рекордном истощении слоя озона над Арктикой
Московский Комсомолец 11:37
Здоровье
В России опробовали новейший способ лечения коронавируса
Врачи Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна опробовали способ лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в барокамере.
РИА Новости 12:31
Армия и оружие
Новые фрегаты типа «Адмирал Горшков» смогут нести до 24 «Цирконов»
Усовершенствованные фрегаты проекта 22350, строящиеся в Санкт-Петербурге, смогут иметь на вооружении по 24 ударные ракеты, в том числе и гиперзвуковые "Цирконы".
Российская газета 03:29
Общество
В Италии за сутки выздоровело рекордное число больных коронавирусом
12 апреля сообщалось, что в Италии зафиксировано самое низкое число смертей от коронавируса с 19 марта, за сутки тогда скончался 431 человек.
НТВ 13:59
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в специальный реестр
Замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Витайлий Колесников заявил, что сведение всех официальных данных о человеке в специальный реестр позволит определять доходы каждого домохозяйства.
Парламентская газета 01:40
Здоровье
Роспотребнадзор заявил о росте бессимптомных заражений коронавирусом
В России зафиксирован рост числа людей, болеющих коронавирусной инфекцией COVID-19 бессимптомно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 10:55
Транспорт
РЖД отменили дополнительные поезда на лето и майские праздники
Из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса РЖД отменят дополнительные поезда, назначенные на лето и майские праздники, сообщается на сайте холдинга.
РБК 13:34
Политика
Лукашенко ответил на критику мер борьбы с коронавирусом в Белоруссии
По данным Worldometer на 17 апреля, в Белоруссии коронавирус диагностирован у свыше 4,7 тыс. человек, в том числе 575 — за последние сутки.
Известия 08:14