Президент России Владимир Путин назвал ряд новых мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса. Об этом он заявил во вступительном слове перед совещанием с членами правительства.

Наша Газета (г. Екатеринбург)

Общество Собянин допустил ужесточение пропускного режима Столичные власти могут ужесточить пропускной режим, если увеличится количество нарушений со стороны жителей и предприятий, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1". 561

Общество В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал средний возраст умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в медучреждении. 30

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 502

Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 1,9K

Общество ЕДС усиливают для выдачи пропусков липчанам К 8 утра, как сообщал LipetskMedia, почти шесть тысяч липчан смогли получить код для пропуска практически без задержек. 6

Здоровье В Ленобласти коронавирус подтвердился у 6% больных с внебольничной пневмонией В Ленинградской области коронавирус подтвердился у 71 человека из 1258 пациентов с внебольничной пневмонией.

Политика Путин объяснил появление новых очагов коронавируса Президент России Владимир Путин объяснил, что новые очаги коронавируса возникают из-за недоработок властей, пишет ТАСС. 7

Происшествия Два работника Роскосмоса с коронавирусом умерли в больнице Три специалиста Роскосмоса умерли в больнице, у двоих из них был подтвержден коронавирус, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора госкорпорации Олега Фролова. 232

Общество Принц Гарри и Меган Маркл раздали еду нуждающимся в Лос-Анджелесе Принц Гарри и Меган Маркл, которые недавно сложили с себя королевские полномочия и переехали в Лос-Анджелес, посетили дома нескольких местных жителей и выдали им продуктовые наборы. 8

Общество Воробьев пообещал возобновить стройки при первой возможности Строительство в Московской области будет возобновлено при первой же возможности, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Instagram. 12

Здоровье Врач рассказала о течении коронавируса у молодежи Многие молодые люди, зараженные COVID-19, очень тяжело переносят заболевание, рассказала 16 апреля главный врач больницы №52 в Москве, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко. 36

Экономика ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции. 697

Здоровье В России опробовали новейший способ лечения коронавируса Врачи Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна опробовали способ лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в барокамере. 76

Общество В Италии за сутки выздоровело рекордное число больных коронавирусом 12 апреля сообщалось, что в Италии зафиксировано самое низкое число смертей от коронавируса с 19 марта, за сутки тогда скончался 431 человек. 3

Общество ФНС предложила внести доходы россиян в специальный реестр Замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Витайлий Колесников заявил, что сведение всех официальных данных о человеке в специальный реестр позволит определять доходы каждого домохозяйства. 2,1K