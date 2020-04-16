с чего всё началось

Считаю, что в перечень наиболее пострадавших отраслей, а это напомню, предприятия малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела, следует добавить малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами. У них также хватает сейчас проблем.

Выступая в начале совещания, глава государства рассказал о новых мерах поддержки бизнеса и регионов. Во-первых, он отметил, что малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами, тоже необходимо поддержать, как и другие пострадавшие сферы.

Политика МВД разъяснило порядок замены паспортов с истекшим сроком действия В соответствии с указом президента, сегодня опубликованном на портале законодательных актов, для граждан России, у которых срок действия внутреннего паспорта истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, замена паспорта не требуется. 459

Религия РПЦ приравняла инопланетян к бесам В Русской православной церкви отказались признать существование иных цивилизаций за пределами Земли. 248

Происшествия В Кировской области нашли одного из напавших на врача скорой помощи Как рассказали РИА Новости в МВД по Кировской области, нападение произошло в ночь на 18 апреля, двое пьяных мужчин избили водителя и врача скорой помощи, которая приехала на вызов. 231

Транспорт В Москве продлили действие пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры. 3,1K

Авто Мировой авторынок в марте усилил падение до 38% Мировым лидером по продажам автомобилей в марте вновь стал Китай с показателем 1 млн 327 тыс. машин, что на 45,6% ниже показателя годичной давности. 1

Общество В Москве выросла доля бессимптомных носителей коронавируса У 60 процентов заразившихся коронавирусом москвичей заболевание протекает бессимптомно, заявил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в интервью программе "Время" на Первом канале. 365

Общество Патологоанатом усомнился в пневмонии у заболевших COVID-19 Москва, 16 апреля 2020, 13:22 — REGNUM Врач-патологоанатом Александр Эдигер заявил, что у больных COVID-19 развивается не пневмония в «чистом виде», а это нечто другое. 771

Политика Жириновский потребовал арестов коммунистов Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал арестовывать коммунистов, если те устроят акцию у мавзолея на Красной площади в честь 150-летия со дня рождения Владимира Ленина. 133

Экономика Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе. 914

Политика Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств вооружённых сил к борьбе с коронавирусом. 833

Общество Жителей Татарстана обязали носить маски в магазинах Ранее постановлением правительства Татарстана была запрещена перевозка пассажиров в такси без использования масок или респираторов водителем и всеми пассажирами. 216

Общество В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый май В центральной части России, Поволжье и Краснодарском крае температуры ожидаются чуть выше климатической нормы. 116

Политика Онищенко ответил на критику Лукашенко тест-систем из России Бывший главный санитарный врач РФ и депутат Госдумы Геннадий Онищенко, в России применяется десятки тест-систем на коронавирус COVID-19, со своей задачей они справляются. 395

Общество Всероссийские проверочные работы перенесли на начало учебного года Всероссийские проверочные работы для 4–8-х и 10–11-х классов переносятся на начало следующего учебного года, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. 576