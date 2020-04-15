Президент России Владимир Путин анонсировал дополнительные меры, направленные на поддержку бизнеса и экономики на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее заявление глава государства сделал во вступительном слове перед совещанием с членами правительства в среду, 15 апреля.

Общество Президентом АФК «Система» назначен Владимир Чирахов Ранее занимавший пост президента и генерального директора Андрей Дубовсков избран заместителем председателя совета директоров АФК «Система».

Наука Темпы технологического прогресса прошли свой пик Исследователи из НИУ ВШЭ, Института востоковедения РАН и Института социально-гуманитарного образования МПГУ проанализировали долговременную динамику технологического прогресса с 40 000 года до нашей эры и до сегодняшнего времени, а также составили прогноз его темпов до начала XXII века. 2

Общество Доктор Мясников рассказал о будущем развитии коронавируса Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о будущем нового коронавируса после завершения пандемии в России. 17

Наука Новый индекс указал на наиболее важные виды морской мегафауны В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, авторы предложили новый индекс FUSE, который позволит точнее учесть экологические функции морских видов и расставить приоритеты в их охране.

Общество В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта. 551

Политика В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля. 679

Политика «Повод разъяснить». Постпред ответил США на об освобождение Вены Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал пресс-секретаря посольства США Ребекку Росс разъяснить твит касаемо освободительной операции советских войск в апреле 1945 года, свой ответ он разместил на странице в Twitter.

Общество Умер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Иван Жуков Депутат Московской областной думы Иван Жуков скончался в возрасте 63 лет после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. 1,5K

Общество Гидрометцентр пообещал россиянам теплый май В пределах нормы температура ожидается на западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. 92

Гаджеты Названа дата выхода недорогих плат с поддержкой PCIe Gen 4 для процессоров AMD Ryzen 3000 и Ryzen 4000 В настоящее время подавляющее большинство производителей ПК на базе AMD Ryzen 3000 либо рассматривают возможность перехода на новые, но дорогие платы на чипсете X570, либо используют свои старые платы с сокетом AM4, теряя при этом некоторые возможности, доступные только на новом чипсете. 1

Происшествия Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы Медики, сбежавшие из Республиканской больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись результатов анализов на коронавирус, поступили неэтично, заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин. 16

Общество В Ростовской области зарегистрировали 29 новых случаев коронавируса По информации Роспотребнадзора на 10:30, субботы, 18 апреля на территории Ростовской области подтверждено 29 новых случаев заражения COVID-19. 30

Политика Путин не поедет в храм Христа Спасителя на пасхальную службу Президент России Владимир Путин останется дома на Пасху и не поедет на службу в храм Христа Спасителя 19 апреля, а поставит свечку в часовне на территории своей резиденции. 158

Общество В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти. 427

Общество Нобелевский лауреат заявил об искусственном происхождении коронавируса Лауреат Нобелевской премии 2008 го года, французский вирусолог Люк Монтанье заявил, что коронавирус имеет лабораторное происхождение. 876