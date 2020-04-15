Коронавирус
ИзвестияПутин рассказал о дополнительных мерах поддержки бизнеса
Президент России Владимир Путин анонсировал дополнительные меры, направленные на поддержку бизнеса и экономики на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее заявление глава государства сделал во вступительном слове перед совещанием с членами правительства в среду, 15 апреля.
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В. Путин предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне распространения коронавируса
ГТРК Чита15 апреля в 23:19
Лидер объединения предпринимателей «Артель» Степанов прокомментировал новые меры по поддержке бизнеса
Эхо Севера15 апреля в 12:32
Президент Владимир Путин предложил предоставить дополнительные меры по поддержке экономики
ГТРК Волгоград-ТРВ15 апреля в 11:00
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 10:19, Ашберн
Общество
Вирусолог научил россиян правильно вести себя на улице и дома
Вирусолог Владимир Макаров из РУДН научил россиян правилам поведения на улице и дома.
Дни24 08:42
Происшествия
Замглавы Хакасии задержан по делу о крупной взятке
В Хакасии задержан исполняющий обязанности замглавы республики Сергей Новиков.
BFM.ru 01:25
Транспорт
Собянин продлил до мая действие пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая действие пропускного режима в столице.
Ведомости 03:30
Общество
Президентом АФК «Система» назначен Владимир Чирахов
Ранее занимавший пост президента и генерального директора Андрей Дубовсков избран заместителем председателя совета директоров АФК «Система».
RT на русском 09:08
Наука
Темпы технологического прогресса прошли свой пик
Исследователи из НИУ ВШЭ, Института востоковедения РАН и Института социально-гуманитарного образования МПГУ проанализировали долговременную динамику технологического прогресса с 40 000 года до нашей эры и до сегодняшнего времени, а также составили прогноз его темпов до начала XXII века.
Индикатор 16 апреля в 13:10
Общество
Доктор Мясников рассказал о будущем развитии коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о будущем нового коронавируса после завершения пандемии в России.
Аргументы недели 06:28
Общество
Воробьев заявил о снижении роста случаев COVID-19 в Подмосковье
Рост выявленных случаев COVID-19 снижается в Подмосковье, заявил глава региона Андрей Воробьев в прямом эфире телеканала "360".
РИА Новости 05:46
Общество
Правительство РФ расширило список пострадавших от коронавируса сфер
Правительство России включило в список пострадавших от коронавируса отраслей экономики розничную торговлю одеждой, обувью и автомобилями.
Известия 08:37
Наука
Новый индекс указал на наиболее важные виды морской мегафауны
В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, авторы предложили новый индекс FUSE, который позволит точнее учесть экологические функции морских видов и расставить приоритеты в их охране.
N+1 вчера в 15:08
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости вчера в 11:01
Политика
Захарова осудила «Би-Би-Си» за предвзятое отношение к России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британская телерадиовещательная корпорация "Би-Би-Си" предвзято освещает события в России.
Газета.Ru 08:50
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
Политика
«Повод разъяснить». Постпред ответил США на об освобождение Вены
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал пресс-секретаря посольства США Ребекку Росс разъяснить твит касаемо освободительной операции советских войск в апреле 1945 года, свой ответ он разместил на странице в Twitter.
Радио Sputnik 10:09
Общество
Сезон для внутреннего туризма в Турции может начаться в конце мая
Туристический сезон в Турции для жителей республики может начаться в конце мая.
ТАСС 09:24
Общество
Умер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Иван Жуков
Депутат Московской областной думы Иван Жуков скончался в возрасте 63 лет после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 08:52
Общество
Гидрометцентр пообещал россиянам теплый май
В пределах нормы температура ожидается на западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.
Российская газета вчера в 22:00
Гаджеты
Названа дата выхода недорогих плат с поддержкой PCIe Gen 4 для процессоров AMD Ryzen 3000 и Ryzen 4000
В настоящее время подавляющее большинство производителей ПК на базе AMD Ryzen 3000 либо рассматривают возможность перехода на новые, но дорогие платы на чипсете X570, либо используют свои старые платы с сокетом AM4, теряя при этом некоторые возможности, доступные только на новом чипсете.
iXBT.com 05:34
Происшествия
Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы
Медики, сбежавшие из Республиканской больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись результатов анализов на коронавирус, поступили неэтично, заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
РИА Новости 08:20
Здоровье
В Удмуртии выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом
Александр Бречалов рассказал журналистам о 30 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в республике.
Моя Удмуртия 08:44
Общество
В Ростовской области зарегистрировали 29 новых случаев коронавируса
По информации Роспотребнадзора на 10:30, субботы, 18 апреля на территории Ростовской области подтверждено 29 новых случаев заражения COVID-19.
Kursk.com 04:35
Политика
Путин не поедет в храм Христа Спасителя на пасхальную службу
Президент России Владимир Путин останется дома на Пасху и не поедет на службу в храм Христа Спасителя 19 апреля, а поставит свечку в часовне на территории своей резиденции.
Известия 06:53
Здоровье
Главный врач Англии назвал три смертельно опасных фактора при COVID-19
Главный врач Англии Крис Уитти перечислил факторы, которые однозначно повышают риск заражения и смерти при коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 14:17
Общество
Доктор Комаровский объяснил, как следует дезинфицировать маски
Врач и телеведущий Евгений Комаровский пояснил, как правильно нужно дезинфицировать медицинские маски.
Газета.Ru 08:31
Автоспорт
Квят объяснил, почему не участвует в виртуальных гонках «Формулы-1»
Пилот "Альфа Таури" Даниил Квят объяснил, почему не участвует в виртуальных гонках "Формулы-1".
Газета.Ru 06:21
Общество
В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге
Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru вчера в 13:39
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК 16 апреля в 10:05
Политика
Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета вчера в 06:31
Общество
Нобелевский лауреат заявил об искусственном происхождении коронавируса
Лауреат Нобелевской премии 2008 го года, французский вирусолог Люк Монтанье заявил, что коронавирус имеет лабораторное происхождение.
Портал Поиск 06:26
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33