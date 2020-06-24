Политика
Политика СегодняПутин перед парадом Победы пообщался с президентом Казахстана Токаевым
Перед началом торжественных мероприятий на Красной площади, приуроченных к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, глава РФ Владимир Путин пообщался с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Токаев прибыл на парад Победы в российскую столицу накануне торжественных мероприятий.
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Президент России Владимир Путин пообщался с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Кремле перед парадом на Красной площади, трансляция общения велась в пресс-центре в Манеже. Токаев прибыл в Москву для участия в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.РИА Новости03:14
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