Президент России Владимир Путин пообщался с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Кремле перед парадом на Красной площади, трансляция общения велась в пресс-центре в Манеже. Токаев прибыл в Москву для участия в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

с чего всё началось

Перед началом торжественных мероприятий на Красной площади, приуроченных к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, глава РФ Владимир Путин пообщался с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Токаев прибыл на парад Победы в российскую столицу накануне торжественных мероприятий.

Путин перед парадом Победы пообщался с президентом Казахстана Токаевым

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