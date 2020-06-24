Президент России Владимир Путин пообщался с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Кремле перед парадом на Красной площади, трансляция общения велась в пресс-центре в Манеже. Токаев прибыл в Москву для участия в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

с чего всё началось

Перед началом торжественных мероприятий на Красной площади, приуроченных к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, глава РФ Владимир Путин пообщался с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Токаев прибыл на парад Победы в российскую столицу накануне торжественных мероприятий.

Путин перед парадом Победы пообщался с президентом Казахстана Токаевым

Экономика «Газпром» разместил евробонды на $1 млрд «Газпром» разметил еврооблигации на сумму $1 млрд со сроком обращения 7 лет, сообщил журналистам первый вице-президент Газпромбанка, одного из организаторов размещения, Денис Шулаков. 1

Общество Семьи с детьми до 16 лет получат дополнительные выплаты Справка Более 270, 2 миллиардов рублей уже получили семьи, где есть дети до 16 лет.

Политика На Красной площади проходит парад в честь 75-летия Победы На Красной площади проходит парад в честь 75-летия Победы. Он приурочен к дате исторического парада Победы на главной площади нашей страны.

Происшествия Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной. 661

Футбол «Барселона» поздравила Месси с днем рождения Ранее бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поздравил Месси с 33-летием.

Общество ФПА обеспокоена поведением адвокатов по делу Ефремова Совет ФПА подготовил заявление, в котором выразил обеспокоенность поведением адвокатов, которые комментируют уголовное дело о ДТП с участием Михаила Ефремова. 8

Шоу-бизнес Харламов и Асмус объявили о разводе Актриса Кристина Асмус и шоумен, комик Гарик Харламов объявили о разводе после восьми лет брака, решение не было спонтанным, сообщает Газета.ru. 961

Общество Видео с парада Победы отметилось уникальным пролетом камеры через ствол танка Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины. 2

Происшествия В Болгарии обрушился строящийся тоннель Строящийся на автомагистрали "Струма" в Болгарии тоннель "Железница" частично обрушился, пострадали три человека.

Политика В Москве прошел юбилейный, 75-й Парад Победы В Москве прошел главный Парад Победы, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Общество Грандиозный парад Победы прошел в Волгограде В городе-герое на Волге состоялся военный парад, посвященный 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 17

Общество В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. 2,6K

Политика Онищенко назвал Красную площадь самым безопасным местом Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко назвал самым безопасным местом в России и в мире Красную площадь, где в среду проходит парад Победы, все присутствовавшие ветераны перед мероприятием выдержали карантин. 190

Авто Рассекретили новый трековый суперкар Lamborghini Новый трековый гиперкар Lamborghini, в создании которого принимали участие специалисты подразделения Squadra Соrsе рассекретили до премьеры.

Общество Лукашенко расплакался на параде Победы Президент Белоруссии Александр Лукашенко расплакался во время парада Победы на Красной площади в Москве. 3