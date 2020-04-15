Политика
РБКПутин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. По словам Пескова, совещание с членами кабмина по поводу ситуации с коронавирусом начнется около 15:00 мск.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин в среду выступит в начале совещания с членами правительства. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков советует дождаться этого совещания, чтобы узнать о дополнительных мерах поддержки бизнеса, которые могут быть введены из-за коронавируса.ТАСС05:48
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Сегодня ожидается новое выступление Владимира Путина по ситуации с коронавирусом
Газета Новгород07:10
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Экономика
Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты
Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам.
RT на русском 09:43
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
Транспорт
Стало известно о проблемах при проверке пропусков москвичей в такси
Московская система проверки цифровых пропусков, при помощи которой c 15 апреля водитель такси должен проверять подлинность пропуска пассажира перед поездкой, работает со сбоями.
Lenta.ru 10:50
Экономика
Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%
Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
RT на русском вчера в 07:03
Происшествия
Из-за убийства женщины, зарезанной мужем у суда Первоуральска, завели дело на участкового
По факту убийства матери троих детей, 27-летней Полины Драницы, которую 18 марта у здания мирового суда в Первоуральске зарезал гражданский муж 35-летний Вячеслав Попов, завели новое уголовное дело.
Znak.com 10:23
Политика
Обмен пленными между ДНР и Украиной может состояться 16 апреля
Донецк, 15 апреля 2020, 17:39 — REGNUM ДНР и Украина могут провести очередной обмен пленными 16 апреля, заявила уполномоченный ДНР по правам человека Дарья Морозова, сообщило 15 апреля «Донецкое агентство новостей».
REGNUM 10:39
Происшествия
В Чувашии умерла первая пациентка с коронавирусом
Первая пациентка с коронавирусом умерла в Чувашии, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы республики.
ТАСС 11:08
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Армия и оружие
На Украине заказали видеоролики против Черноморского флота в Крыму
SM News 13 апреля в 10:33
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов
Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
Экономика
Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты
Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции.
РБК 01:42
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Кино
Lionsgate бесплатно покажет «Джона Уика» и «Ла-Ла Ленд» на YouTube
Студия предлагает к просмотру картины «Голодные игры» 17 апреля, «Грязные танцы» 24 апреля, «Ла-Ла Ленд» 1 мая и «Джон Уик» 8 мая.
News.ru вчера в 11:35
Хоккей
«Авангард» продлил контракт с Гариповым
Газета.Ru 10:38
Политика
ФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму
«На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан»,— сообщили в пресс-службе ФСБ.
Коммерсантъ 09:21
Гаджеты
Apple представила дешевый iPhone SE
Apple представила iPhone SE — первый смартфон компании в 2020 году. Аппарат стал преемником одноименного девайса, выпущенного в 2016 году.
Lenta.ru 11:09
Общество
Собянин предупредил, что контроль за пропусками усилится
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что контроль за цифровыми пропусками, разрешающими передвижение по городу, будет усиливаться с каждым днем, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 11:12
Энергетика
Саудовская Аравия нашла способ выдавить Россию с рынка
В продолжающейся ценовой войне Саудовская Аравия нашла новый способ выдавить Россию с европейского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Lenta.ru 10:28
Экономика
В Ростуризме оценили потери российской туротрасли в 1,5 трлн рублей
Российская туристическая отрасль из-за коронавируса недополучит, по предварительным данным, около 1,5 трлн рублей доходов только в первом полугодии 2020 года, говорится в письме руководителя Ростуризма Зарины Догузовой вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко (есть в распоряжении ТАСС).
ТАСС 11:00
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17
Общество
ВОЗ: в России продолжится рост числа зараженных коронавирусом
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что в России все еще продолжается рост зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 08:35
Культура
В Сети появились первые отзывы о сериале «Зулейха открывает глаза»
В понедельник вечером на телеканале "Россия 1" состоялась премьера сериала "Зулейха открывает глаза", основанного на одноименном романе Гузель Яхиной.
РИА Новости вчера в 07:54
Происшествия
СК завершил расследование крушения SSJ100 в Шереметьево
Следственный комитет завершил расследование дела о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево в мае 2019 года, под суд пойдет командир экипажа Денис Евдокимов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 06:06
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК 10:57
Здоровье
Ученые: вспышка коронавируса в Петербурге продержится до июня
Вспышка заражения коронавирусом в Петербурге продлится до июня-июля этого года — таковы результаты прогноза, составленного с помощью математической модели учеными Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) и экспертами Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ и НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева.
Петербургский дневник 11:11
Общество
Главврач больницы в Коммунарке излечился от коронавируса
Главный врач столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что вылечился от коронавируса и начал полноценно работать.
РИАМО 02:14
Общество
Доктор Комаровский рассказал о риске заражения коронавирусом
Знаменитый врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, почему не все люди заражаются COVID-19 после тесного контакта с больными.
Волга-Медиа вчера в 22:18