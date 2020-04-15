Политика
РБКПутин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. По словам Пескова, совещание с членами кабмина по поводу ситуации с коронавирусом начнется около 15:00 мск.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин в среду выступит в начале совещания с членами правительства. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков советует дождаться этого совещания, чтобы узнать о дополнительных мерах поддержки бизнеса, которые могут быть введены из-за коронавируса.ТАСС05:48
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Сегодня ожидается новое выступление Владимира Путина по ситуации с коронавирусом
Газета Новгород07:10
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Политика
Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы
RT на русском 07:19
Здоровье
За сутки в Свердловской области коронавирусом заболели 12 человек
За минувшие сутки выздоровели и выписаны семь пациентов, общее число выздоровевших в регионе достигло 44 человек.
Kursk.com 04:24
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В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ
Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха».
RT на русском 02:55
Общество
Число заразившихся коронавирусом в РФ увеличилось на 3388 за сутки
По данным на 15 апреля, больше всего случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выявлено в Москве ― 1774 новых случаев, в Московской области за сутки зафиксировано 272 случая заражения коронавирусом.
ФАН 03:43
Кино
Lionsgate бесплатно покажет «Джона Уика» и «Ла-Ла Ленд» на YouTube
Студия предлагает к просмотру картины «Голодные игры» 17 апреля, «Грязные танцы» 24 апреля, «Ла-Ла Ленд» 1 мая и «Джон Уик» 8 мая.
News.ru вчера в 11:35
Происшествия
Жительница Кузбасса пыталась прикрыть запой карантином
В Кемеровской области 39-летняя жительница Ижморского района попросилась на карантин, чтобы не потерять работу после нескольких дней запоя, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс 06:53
Общество
В Москве оштрафовали владелицу салона красоты за работу в карантин
В понедельник по аналогичному делу суд впервые оштрафовал индивидуального предпринимателя, также на 50 тысяч рублей.
РИА Новости 06:36
Хоккей
Билл Питерс стал главным тренером «Автомобилиста»
Бывший тренер сборной Канады по хоккею Билл Питерс возглавил екатеринбургский "Автомобилист".
РИА Новости 07:20
Общество
Доктор Мясников станет главным спикером штаба по коронавирусу
Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», будет назначен главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 07:14
Происшествия
СК завершил дело о крушении Superjet в «Шереметьево»
Расследование дела о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в «Шереметьево» в мае 2019 года завершено, говорится в сообщении Следственного комитета.
BFM.ru 07:25
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Транспорт
Московские такси принимают пропуска пассажиров на веру
Департамент транспорта передал логины и пароли для перевозчиков, по которым водители смогут проверять цифровые пропуска пассажиров через приложение «Помощник Москвы», говорит представитель «Яндекс.Такси».
Ведомости 08:10
Политика
В МИД Турции назвали условие для закупки систем ПРО у США
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил о готовности Турции закупить американские зенитные ракетные комплексы Patriot на определённых условиях, но при этом отметил, что позиция Анкары по российским ЗРК С-400 не изменилась, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 13:00
Общество
На поддержку потерявших работу москвичей выделено 7 млрд рублей
Правительство Москвы выделило 7 млрд рублей на поддержку жителей города, которые потеряли работу из-за эпидемии коронавируса.
Известия 08:13
Общество
Василий Уткин вызвал на словесную дуэль Владимира Соловьева
В своем видеообращении к оппоненту Уткин пообещал в этом словесном бою унизить оппонента и поставить его на место, которого он заслуживает.
Millionaire.ru 05:11
Футбол
Сергей Кирьяков выступил за ужесточение мер самоизоляции
Спортсмен рассказал, как проводит время в период режима самоизоляции.
ГЛАС.RU 07:22
Общество
На Украине в десять раз выросло число безработных
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что число зарегистрированных безработных выросло почти в десять раз по сравнению с периодом перед введением карантина.
Lenta.ru 08:06
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Браслеты для слежки за заражёнными закупает Мурманская область
Мурманск, 15 апреля 2020, 14:24 — REGNUM Две тысячи трекер-браслетов закупит Мурманская область для отслеживания передвижений зараженных коронавирусом.
REGNUM 07:24
Технологии
Apple начала размещать данные о передвижении людей в мире
Указанная информация будет получена из осуществляемых пользователями запросов маршрутов. Все данные представлены в обезличенном виде.
REGNUM 00:23
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США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения
"Взносы приостанавливаем до проведения оценки роли ВОЗ в плохом управлении и сокрытии информации о распространении коронавируса", - цитирует американского лидера ТАСС.
Российская газета вчера в 19:58
Игры
Обновление движка и 8К-текстуры: для S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky вышел новый графический мод
Энтузиасты из команды Remaster Studio представили новую графическую модификацию для S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky.
3DNews 05:39
Здоровье
Врач из США дал советы российским медикам в борьбе с коронавирусом
Медикам необходимо предоставить достаточное количество средств индивидуальной защиты, а население должно знать правила дезинфекции и строго соблюдать режим самоизоляции, заявил специалист одной из нью-йоркских больниц Марлен Каплан.
Народные новости 04:40
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При употреблении имбиря имеются противопоказания
Именно белки доставляют в организм полезные компоненты имбиря. При их недостатке употребление продукта бессмысленно.
Live24 06:46
Общество
Песков объяснил введение пропусков в Москве слабой дисциплиной горожан
Жители и гости Москвы «не проявили дисциплинированности» во время режима самоизоляции и это вынудило городские власти ввести систему цифровых пропусков, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:20
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Академик РАН: коронавирус в России остановится в середине июня
Академик РАН, пульмонолог, заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, председатель Российского респираторного общества Александр Чучалин рассказал, когда можно ждать замедления распространения коронавируса в России.
Вестник Кавказа 05:43
Здоровье
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.
Газета.Ru 08:17
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Происшествия
В центре Тюмени горит крыша бизнес-центра
Горит крыша площадью 300 кв. м. О пострадавших на данный момент неизвестно. Люди, находившиеся в здании эвакуированы.
REGNUM 08:07