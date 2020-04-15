Политика

РБКРБКПутин перед заседанием правительства выступит с обращением

Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. По словам Пескова, совещание с членами кабмина по поводу ситуации с коронавирусом начнется около 15:00 мск.
Читать в источнике
Комментировать2,6K
с чего всё началось

Песков предложил дождаться совещания у Путина, чтобы узнать о новых мерах поддержки

Президент России Владимир Путин в среду выступит в начале совещания с членами правительства. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков советует дождаться этого совещания, чтобы узнать о дополнительных мерах поддержки бизнеса, которые могут быть введены из-за коронавируса.
ТАСС05:48

Подробнее о событии

Выступление Владимир Путина перед совещанием с правительством. Видеотрансляция

Sputnik Абхазия08:28

Обращения Путина к россиянам не планируется, заявил Песков

РИА Новости06:47

Путин выступит с новым заявлением по ситуации с коронавирусом

Время Н07:19

Сегодня ожидается новое выступление Владимира Путина по ситуации с коронавирусом

Газета Новгород07:10

Владимир Путин обратится к россиянами 15 апреля

Открытый Нижний06:55

Кремль сообщил о работе над мерами поддержки бизнеса

РБК08:08

Путин выступит с новым обращением к россиянам перед совещанием с правительством

БИЗНЕС Online06:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 08:37, Ашберн
Политика

Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы

RT на русском 07:19
628
Общество

Собянин отреагировал на очереди в московском метро

Мослента 04:39
966
Здоровье

За сутки в Свердловской области коронавирусом заболели 12 человек

За минувшие сутки выздоровели и выписаны семь пациентов, общее число выздоровевших в регионе достигло 44 человек.
Kursk.com 04:24
13
Политика

В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ

Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха».
RT на русском 02:55
3,7K
Общество

Число заразившихся коронавирусом в РФ увеличилось на 3388 за сутки

По данным на 15 апреля, больше всего случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выявлено в Москве ― 1774 новых случаев, в Московской области за сутки зафиксировано 272 случая заражения коронавирусом.
ФАН 03:43
110
Кино

Lionsgate бесплатно покажет «Джона Уика» и «Ла-Ла Ленд» на YouTube

Студия предлагает к просмотру картины «Голодные игры» 17 апреля, «Грязные танцы» 24 апреля, «Ла-Ла Ленд» 1 мая и «Джон Уик» 8 мая.
News.ru вчера в 11:35
3
Происшествия

Жительница Кузбасса пыталась прикрыть запой карантином

В Кемеровской области 39-летняя жительница Ижморского района попросилась на карантин, чтобы не потерять работу после нескольких дней запоя, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс 06:53
Общество

В Москве оштрафовали владелицу салона красоты за работу в карантин

В понедельник по аналогичному делу суд впервые оштрафовал индивидуального предпринимателя, также на 50 тысяч рублей.
РИА Новости 06:36
3
Хоккей

Билл Питерс стал главным тренером «Автомобилиста»

Бывший тренер сборной Канады по хоккею Билл Питерс возглавил екатеринбургский "Автомобилист".
РИА Новости 07:20
Общество

Доктор Мясников станет главным спикером штаба по коронавирусу

Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», будет назначен главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 07:14
59
Происшествия

СК завершил дело о крушении Superjet в «Шереметьево»

Расследование дела о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в «Шереметьево» в мае 2019 года завершено, говорится в сообщении Следственного комитета.
BFM.ru 07:25
208
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
4,1K
Транспорт

Московские такси принимают пропуска пассажиров на веру

Департамент транспорта передал логины и пароли для перевозчиков, по которым водители смогут проверять цифровые пропуска пассажиров через приложение «Помощник Москвы», говорит представитель «Яндекс.Такси».
Ведомости 08:10
1
Политика

В МИД Турции назвали условие для закупки систем ПРО у США

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил о готовности Турции закупить американские зенитные ракетные комплексы Patriot на определённых условиях, но при этом отметил, что позиция Анкары по российским ЗРК С-400 не изменилась, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 13:00
5
Общество

На поддержку потерявших работу москвичей выделено 7 млрд рублей

Правительство Москвы выделило 7 млрд рублей на поддержку жителей города, которые потеряли работу из-за эпидемии коронавируса.
Известия 08:13
Общество

Василий Уткин вызвал на словесную дуэль Владимира Соловьева

В своем видеообращении к оппоненту Уткин пообещал в этом словесном бою унизить оппонента и поставить его на место, которого он заслуживает.
Millionaire.ru 05:11
636
Футбол

Сергей Кирьяков выступил за ужесточение мер самоизоляции

Спортсмен рассказал, как проводит время в период режима самоизоляции.
ГЛАС.RU 07:22
Общество

На Украине в десять раз выросло число безработных

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что число зарегистрированных безработных выросло почти в десять раз по сравнению с периодом перед введением карантина.
Lenta.ru 08:06
2
Общество

Браслеты для слежки за заражёнными закупает Мурманская область

Мурманск, 15 апреля 2020, 14:24 — REGNUM Две тысячи трекер-браслетов закупит Мурманская область для отслеживания передвижений зараженных коронавирусом.
REGNUM 07:24
260
Технологии

Apple начала размещать данные о передвижении людей в мире

Указанная информация будет получена из осуществляемых пользователями запросов маршрутов. Все данные представлены в обезличенном виде.
REGNUM 00:23
21
Политика

США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения

"Взносы приостанавливаем до проведения оценки роли ВОЗ в плохом управлении и сокрытии информации о распространении коронавируса", - цитирует американского лидера ТАСС.
Российская газета вчера в 19:58
334
Игры

Обновление движка и 8К-текстуры: для S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky вышел новый графический мод

Энтузиасты из команды Remaster Studio представили новую графическую модификацию для S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky.
3DNews 05:39
1
Здоровье

Врач из США дал советы российским медикам в борьбе с коронавирусом

Медикам необходимо предоставить достаточное количество средств индивидуальной защиты, а население должно знать правила дезинфекции и строго соблюдать режим самоизоляции, заявил специалист одной из нью-йоркских больниц Марлен Каплан.
Народные новости 04:40
14
Здоровье

В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19

REGNUM 04:27
170
Здоровье

При употреблении имбиря имеются противопоказания

Именно белки доставляют в организм полезные компоненты имбиря. При их недостатке употребление продукта бессмысленно.
Live24 06:46
1
Общество

Песков объяснил введение пропусков в Москве слабой дисциплиной горожан

Жители и гости Москвы «не проявили дисциплинированности» во время режима самоизоляции и это вынудило городские власти ввести систему цифровых пропусков, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:20
411
Общество

Академик РАН: коронавирус в России остановится в середине июня

Академик РАН, пульмонолог, заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, председатель Российского респираторного общества Александр Чучалин рассказал, когда можно ждать замедления распространения коронавируса в России.
Вестник Кавказа 05:43
11
Здоровье

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.
Газета.Ru 08:17
322
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах

Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
14
Происшествия

В центре Тюмени горит крыша бизнес-центра

Горит крыша площадью 300 кв. м. О пострадавших на данный момент неизвестно. Люди, находившиеся в здании эвакуированы.
REGNUM 08:07
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное