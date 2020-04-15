Президент России Владимир Путин в среду выступит в начале совещания с членами правительства. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков советует дождаться этого совещания, чтобы узнать о дополнительных мерах поддержки бизнеса, которые могут быть введены из-за коронавируса.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. По словам Пескова, совещание с членами кабмина по поводу ситуации с коронавирусом начнется около 15:00 мск.

Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

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