Политика

ВедомостиВедомостиПутин передал Ростуризм в подчинение правительству

Президент Владимир Путин передал правительству управление Ростуризмом, самому агентству при этом — функции надзора за деятельностью туроператоров.
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Путин вывел Ростуризм из подчинения Минэкономразвития

РБКвчера в 20:07

Ростуризм перейдет в подчинение правительству

ГТРК Нижний Новгород03 июня в 01:00

АТОР: передача Ростуризма кабмину говорит о росте значимости туристической отрасли

ТАССвчера в 19:22

Путин подчинил Ростуризм напрямую правительству

Коммерсантъвчера в 16:25

Ростуризм перешел в прямое подчинение правительству

РИА Новостивчера в 16:10

Ростуризм передан в прямое подчинение правительства РФ

Вести.Ruвчера в 16:08

Туроператоры оценили передачу Ростуризма кабмину

Московский Комсомолецвчера в 19:33
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Происшествия

Lie Shot: спецназовцы 7 раз выстрелили в екатеринбуржца при штурме

Телеграм-канал Life Shot сообщает, что Следственный комитет установил некоторые детали штурма квартиры, при котором был убит подозреваемый в краже нескольких рулонов обоев.
Московский Комсомолец вчера в 15:34
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Политика

В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США

Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ru вчера в 13:43
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Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости вчера в 05:44
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Музыка

Ольга Бузова выпустила новую песню «Орбит без сахара»

На фоне выхода нового трека Ольга Бузова даже открыла свой профиль в указанной соцсети.
Актуальные Новости 04 июня в 05:17
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Здоровье

Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах

Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК вчера в 04:20
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Шоу-бизнес

Пелагея сменила имидж и помолодела

Поклонники Пелагеи сразу отметили, что с чёлкой певица выглядит как девочка, помолодевшая и стильная.
Paparazzi.ru вчера в 02:36
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Общество

Активная фаза ликвидации последствий ЧП в Норильске займёт до 14 дней

Активная фаза ликвидации последствий разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске займёт около 14 дней, после чего продолжатся точечные работы по сбору нефтепродуктов, заявил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.
RT на русском 00:38
Энергетика

Польша повысила тариф на транзит российского газа

Польский регулятор добавил, что введение в действие тарифа на 2021 год увеличит средние платежи за услуги по транзиту газа на 16,5% относительно действующего на сегодня тарифа.
BFM.ru 01:30
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Кино

Скончался актер Михаил Кокшенов

Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
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Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
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Общество

Омичи ночью смогут увидеть полутеневое лунное затмение

Как сообщают «Известия» со ссылкой на телеканал «РЕН ТВ», жители всей земли смогут увидеть полутеневое затмение Луны в пятницу, 5 июня.
Омскрегион вчера в 03:00
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Общество

Выход России на плато по коронавирусу сравнили с другими странами

Выход России на плато по коронавирусу произошел медленнее, чем в других странах.
Lenta.ru вчера в 18:40
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Шоу-бизнес

Агата Муцениеце раскрыла реальные причины расставания с Прилучным

Агата Муцениеце раскрыла реальные причины расставания с Прилучным По словам звезды сериала "Закрытая школа", побоям предшествовали другие конфликты.
Экспресс газета 01:55
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Религия

Православные отмечают родительскую субботу

В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
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Армия и оружие

Министр обороны Греции заявил о готовности воевать с Турцией

Глава греческого МИДа Никос Дендиас заявил, что Турция пытается присвоить себе суверенные права Греции.
Коммерсантъ вчера в 06:13
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Общество

В Саратовской области выявили 94 новых случая заражения коронавирусом

Три четверти вновь выявленных пациентов с коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число заболевших этой инфекцией в регионе приближается к 3,5 тысячи, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 04 июня в 02:18
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Хоккей

Брагин стал главным тренером сборной России

"Большая честь и ответственность быть главным тренером национальной сборной, большое спасибо за доверие", - цитирует Брагина официальный сайт ФХР.
ProstoProSport вчера в 02:15
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Армия и оружие

Северный флот станет пятой военно-административной единицей России

RT на русском вчера в 18:14
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Шоу-бизнес

Красавица-внучка Никиты Михалкова отказалась работать моделью

17-летняя внучка Никиты Сергеевича Наташа окончила школу и планирует поступление в высшее учебное заведение.
Bimru.ru вчера в 07:20
Происшествия

В Иркутской области при пожаре погибли четверо детей

Четверо детей жили с ними, а еще пятеро были на воспитании у родственников.
Коммерсантъ вчера в 17:54
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Кино

Чей это крик: фанаты нашли «пасхалку» в мультфильме про Человека-паука

Как оказалось, этот звук был взят из фильма «Человек-паук» режиссёра Сэма Рейми.
REGNUM вчера в 07:29
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Политика

В МИД РФ ответили на призыв Госдепа США «убраться с Ближнего Востока»

В МИД РФ отреагировали на слова помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера о том, что Россия должна «убраться с Ближнего Востока», поскольку «играет деструктивную роль».
Наша версия вчера в 04:11
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Общество

Непродовольственные магазины заработают в Петербурге с 8 июня

Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге вернутся к работе с 8 июня.
Известия вчера в 12:40
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Общество

Шапошников ответил на обвинение Навального в незаконном заработке

Два года назад спикер Мосгордумы Алексей Шапошников действительно продал акции АО «Северянин», а полученные средства направил в уставный капитал собственной компании.
Компания 04 июня в 04:59
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Здоровье

На Алтае выявили два новых случая заражения коронавирусом

Горно-Алтайск, 4 июня 2020, 06:09 — REGNUM В Республике Алтай 3 июня выявили два новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03 июня в 23:09
25
Общество

Названы любимые алкогольные напитки россиян на самоизоляции

Пиво стало самым продаваемым алкогольным напитком в России в период самоизоляции.
BFM.ru 02:12
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Авто

ГАЗ планирует выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia

Горьковский автомобильный завод может выпустить новую «Волгу» на основе чешской Skoda Octavia A8.
Телеканал 360° вчера в 08:38
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Шоу-бизнес

Солист «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с Жанной Фриске

Солист российской группе «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с певицей Жанной Фриске. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:59
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Хоккей

Панарин: негодяи пытаются очернить меня, будто я не люблю свою родину

В нынешнем сезоне НХЛ Панарин принял участие в 95 играх, в которых записал в свой актив 32 гола и сделал 63 голевых паса.
Vprognoze.ru вчера в 22:23
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Политика

Минюст признал введённые из-за коронавируса меры обоснованными

Министерство юстиции России признало соразмерными и обоснованными введённые в стране ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 17:06
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