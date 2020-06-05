Политика
ВедомостиПутин передал Ростуризм в подчинение правительству
Президент Владимир Путин передал правительству управление Ростуризмом, самому агентству при этом — функции надзора за деятельностью туроператоров.
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Общество
Прохоров заступился за Потанина после ЧП в Норильске
Прохоров добавил, что глава «Норникеля» Владимир Потанин опытный руководитель и грамотный профессионал, который «найдет правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем».
Известия 06:18
Политика
Бразилия пригрозила выходом из ВОЗ
Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что страна рассматривает вариант выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вслед за США.
Коммерсантъ 20:46
Политика
Британия может уступить в вопросе пошлин ЕС для заключения соглашения
Издание не уточняет, какие именно товары каких экономических секторов планируют обложить пошлинами.
Газета.Ru 20:54
Энергетика
Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа
Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа.
Известия 18:04
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Здоровье
В Сахалинской области выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
Итого на 6 июня в Сахалинской области зарегистрировано 176 случаев заболевания, 70 человек выздоровело, 106 проходят лечение.
РИА Сахалин-Курилы 21:43
Киберспорт
VP.Prodigy вышли в финал верхней сетки ESL One Birmingham
Команда вышла в финал верхней сетки, где встретится с Alliance за право выйти в гранд-финал турнира, матч пройдет 5 июня, в 20:00 по московскому времени.
Inc-news.ru 03 июня в 17:49
Наука
На границе Мексики и Гватемалы найдено самое древнее сооружение майя
Ученые-археологи обнаружили самый древний и самый крупный храм индейцев майя. Об открытии написал научный журнал Nature.
Mockva.ru 03 июня в 18:34
Общество
В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса
Препарат против коронавируса "Авифавир" можно будет получить бесплатно по ОМС, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
РИА Новости 16:03
Религия
Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия 21:42
Энергетика
Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа
Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru 02:52
Происшествия
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 6,2
РИА Новости 21:28
Общество
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 11:48
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 19:08
Космос
В Роскосмосе оценили опасность приближающегося к Земле астероида
ИА Красная Весна 10:01
Политика
В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США
Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ru 13:43
Общество
Билл Гейтс назвал глупыми теории о чипировании людей
Американский предприниматель и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей являются слишком глупыми, чтобы их опровергать.
Известия вчера в 23:12
Армия и оружие
В Польше начались учения Defender-Europe 20 Plus с участием солдат США
Военные учения Defender-Europe 20 Plus с участием солдат США начались в Польше.
ТАСС вчера в 06:41
Общество
Еще 58 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
Еще 58 пациентов с коронавирусом умерли в Москве, сообщили в оперативном штабе. Накануне сообщалось о 57 умерших.
Эхо Москвы 22:04
Армия и оружие
Российские спутники взяли под контроль США
С выводом на орбиту четвертого космического аппарата типа "Тундра" космический сегмент российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) заработал в полном объеме.
Российская газета вчера в 05:55
Космос
Китай планирует разработать новую ракету-носитель
Китай уже имеет твердотопливную ракету-носитель "Чанчжэн-11",первый пуск которой состоялся в 2015 году, в прошлом году ракета впервые успешно стартовала с плавучей платформы в Желтом море.
РИА Новости 08:36
Киберспорт
Valve выпустили обновление Battle Pass
Сундук дают за 4 переработанных предмета.
Vprognoze.ru вчера в 20:39
Общество
Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей
Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
Московский Комсомолец вчера в 12:30
Общество
Суд отправил Николая Платошкина под домашний арест
Басманный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия и направил оппозиционера Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца.
СОРОКА вчера в 15:07
Происшествия
В дагестанском Кизляре обстреляли двух мужчин
РИА Новости 22:03
Политика
В Сети появилась петиция против обнуления сроков Владимира Путина
В интернете опубликовали петицию против обнуления сроков президента России Владимира Путина.
АМИТЕЛ 01:27
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр 03 июня в 07:48
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50