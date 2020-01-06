Религия

Lenta.ruLenta.ruПутин передал собору в Санкт-Петербурге икону

Президент России Владимир Путин передал Спасо-Преображенскому собору в Санкт-Петербурге Тихвинскую икону Божией Матери.
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В эфире телепередачи «О самом главном» ведущий доктор Мясников озвучил самые бесполезные методы народной медицины.
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Люди, пришедшие на прощание, держат в руках портреты Сулеймани и плакаты с требованием отомстить США за смерть генерала.
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По меньшей мере 30 человек погибли в северо-восточном нигерийском штате Борно после взрыва самодельного устройства на мосту, сообщает во вторник, 7 января, Reuters.
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Компания Lamborghini намерена использовать при создании гибридных автомобилей новую технологию.
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Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара взяла под контроль город Сирт на западе Ливии, а также аэропорт и прибрежный порт, передает телеканал Sky News Arabia.
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Образ Дженнифер Лопес на кинопремии раскритиковали в Сети

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