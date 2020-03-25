Президент России Владимир Путин считает, что голосование по поправке к конституции надо перенести, новая дата будет определена на основе рекомендаций врачей.

Путин призвал перенести голосование по поправке к Конституции

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