Коронавирус

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Президент России Владимир Путин считает, что голосование по поправке к конституции надо перенести, новая дата будет определена на основе рекомендаций врачей.
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Владимир Путин перенес голосование по поправкам

Коммерсантъ16:17

Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию

РБК09:25

Путин подписал указ о переносе даты голосования по поправкам в конституцию

ТАСС12:17

Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию

Lenta.ru12:16

В движении «Голос» выразили сомнения, что Владимир Путин вправе перенести голосование по Конституции

Эхо Москвы15:30

В Чили отменили референдум по внесению изменений в конституцию

Красная весна14:18

Досрочное голосование по поправкам в Конституцию могут продлить на 7 дней

MariMedia22 марта в 10:22
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 18:11, Ашберн
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Общество

Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса

Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
РИА Новости 15:56
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Все пособия и льготы в России продлят автоматически

Сегодня, 25 марта, президент России Владимир Путин, выступая с обращением к жителям страны, сообщил, что в целях противодействия угрозе распространения коронавируса, чтобы избавить людей от необходимости приходить в социальные учреждения для подтверждения права на получение социальных пособий и льгот, выплаты будут продлевать автоматически на предстоящие шесть месяцев.
Новгородские ведомости 09:41
Экономика

Путин предложил обложить проценты по крупным вкладам налогом в 13%

«Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги превышает миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», – сказал президент.
Профиль 10:34
Общество

Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
RT на русском 12:29
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском 08:19
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Лев Лещенко с женой госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус.
Московский Комсомолец вчера в 08:29
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Собянин обратился к старшему поколению в связи с коронавирусом

Газета.Ru 23 марта в 04:55
Игры

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 показали скриншот новой игры

Студия GSC Game World опубликовала в официальной группе проекта в Facebook первый скриншот новой игры S.T.A.L.K.E.R. 2, после чего заинтриговала заявлением по поводу ее выхода.
NewInform вчера в 04:39
Политика

Эрдоган предсказал переустройство мира после пандемии коронавируса

Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что после пандемии нового коронавируса COVID-19 во всем мире будет построена новая политическая, экономическая и социальная система.
Взгляд.ру 15:59
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Ведомости 12:21
Гаджеты

Google, LG и Nokia устроили бойкот самому мощному процессору в мире

Флагманские смартфоны без флагманского процессора Компания Google отказалась встраивать в будущие флагманские смартфоны серии Pixel 5 процессор Qualcomm Snapdragon 865, самого производительного мобильного чипа в мире на 25 марта 2020 г. Свою позицию она аргументировала тем, что чип стоит непомерно дорого, в результате чего ей придется завышать итоговую цену новых мобильников на его основе.
CNews 09:39
Общество

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

Вести.Ru 06:52
Армия и оружие

Французские военные выведены из Ирака

По данным командования иракских вооружённых сил, французские войска ушли с территории Ирака, эвакуировав авиабазу международной коалиции.
REGNUM 09:10
Общество

В ГД внесены поправки об ужесточении наказания за нарушение карантина

В Госдуму России внесли законопроект об ужесточении ответственности за нарушение режима самоизоляции в связи с эпидемией инфекции COVID-19.
Капитал страны 07:13
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Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

BFM.ru 15:37
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«Эксперт РА» предсказал рост ипотечных ставок выше 10%

Выдачи ипотеки из-за роста ставок и снижения реальных доходов населения могут сократиться на 10–12% к прошлому году до 2,5–2,6 трлн руб.
Ведомости 17:00
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В Москве установили схему лечения пациентов с коронавирусом на дому

Медики установили лечение для легкой формы коронавируса в Москве, соответствующий приказ опубликован на сайте столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости вчера в 17:23
Общество

Названа еще одна причина высокой смертности в Италии от коронавируса

Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 23 марта в 12:54
Технологии

В Лаборатории Касперского назвали способы дезинфекции смартфонов

Справиться с вирусом на поверхности смартфона может не только этиловый и изопропиловый спирт, но и обычная перекись водорода и гипохлорит натрия.
Astera 12:24
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В Москве ограничат посещение церквей и мечетей из-за вируса

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве на следующей неделе коснутся не только ресторанов, кафе и парков, но и религиозных учреждений.
РБК 15:59
Общество

Вирусолог развеял популярный миф о распространении коронавируса

Как говорят вирусологи, миф о пользе тепла для борьбы с коронавирусом возник из-за сравнения заболевания с типичной пневмонией.
Вечерний курьер 17:34
Политика

Страны G7 обсудили ситуацию на Украине

Страны G7 призвали РФ соблюдать обязательства по минским соглашениям, заявил в среду на брифинге госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 13:25
Общество

На Украине зафиксированы 113 случаев заражения коронавирусом

По данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, по состоянию на утро 25 марта в 13 областях страны выявлены 113 случаев заболевания COVID-19, пишет "Интерфакс-Украина".
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Домогаров со скандалом покинул МХАТ им. Горького

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Зловещий тизер новой игры выпустили создатели Generation Zero и Rage 2

REGNUM 17:30
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Известный педиатр посоветовал поднимать иммунитет вином

Врач-педиатр Евгений Комаровский дал россиянам советы по формированию аптечки, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 15:45
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Глава ВОЗ призвал страны мира «атаковать коронавирус»

Женева, Швейцария, 25 марта 2020, 22:23 — REGNUM Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что странам мира не стоит ограничиваться карантином для граждан, 25 марта сообщает пресс-центр ВОЗ.
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Скончался сценарист Илья Рубинштейн

Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
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Россиянку оштрафовали за распространение фейков о коронавирусе

Суд оштрафовал жительницу Липецка за то, что она в мессенджере WhatsApp распространяла ложную информацию о коронавирусной инфекции.
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Как работают Яндекс.Новости?
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