Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин перенес на год полную компенсацию советских вкладов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин подписал закон о переносе на год компенсации советских вкладов

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РИА Новостивчера в 09:56

Путин перенес полную компенсацию советских вкладов на год

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Путин подписал закон о переносе полной компенсации советских вкладов

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Путин перенес полную индексацию советских вкладов на год

Pravda.Ruвчера в 10:23

Компенсацию советских вкладов в России перенесли на 2023 год

ТК Звездавчера в 12:20
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Первый серийный кроссовер марки Genesis был запечатлен фотошпионами без камуфляжа.
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Первое место среди приложений для Apple TV заняло The Explorers, а игрой стала Wonder Boy: The Dragon’s Trap.
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Источник рассказал о сроках закладки в Керчи российских «Мистралей»

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Дальность полета Ми-38Т в транспортной конфигурации составляет до 1000 километров (с дополнительными топливными баками).
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Президент США Дональд Трамп прибыл в Лондон, где примет участие в саммите НАТО.
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