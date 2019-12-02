Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин перенес на год полную компенсацию советских вкладов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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РБКвчера в 15:37

Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов

РИА Новостивчера в 09:56

Путин перенес полную компенсацию советских вкладов на год

Аргументы и Фактывчера в 12:03

Путин подписал закон о переносе полной компенсации советских вкладов

Взгляд.рувчера в 10:41

Компенсацию советских вкладов перенесли на 2023 год

АМИТЕЛвчера в 10:31

Компенсацию советских вкладов в России перенесли на 2023 год

ТК Звездавчера в 12:20
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