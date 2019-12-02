Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов

Политика США пригрозили Франции пошлинами на товары в размере $2,4 млрд США заявили о намерении ввести в отношении французских товаров пошлины в размере $2,4 млрд, передает ТАСС со ссылкой на заявление аппарата представителя США на торговых переговорах.

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Политика Российские военные раздали гуманитарную помощь жителям Алеппо Российские военные раздали более 500 пакетов с продуктами. В их состав в числе прочего входят рис, мука, сахар, чай и сгущеное молоко.