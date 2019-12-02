Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин перенес на год полную компенсацию советских вкладов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов

РИА Новости09:56

Путин подписал закон о переносе полной компенсации советских вкладов

Взгляд.ру10:41

Путин подписал закон о переносе на год компенсации советских вкладов

РБК15:37

Компенсацию советских вкладов в России перенесли на 2023 год

ТК Звезда12:20

Путин перенес полную компенсацию советских вкладов на год

Аргументы и Факты12:03

Компенсацию советских вкладов перенесли на 2023 год

АМИТЕЛ10:31

Россиян оставили без советских вкладов еще на несколько лет

URA.Ru16:03
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Происшествия

На пожаре в Петербурге работает химико-радиометрическая лаборатория

На месте пожара в ангаре в Санкт-Петербурге работают передвижная химико-радиометрическая лаборатория, дежурные службы комитета по природопользованию и Роспотребнадзора.
RT на русском 20:55
Общество

Ввоз автомобилей на Дальний Восток без ЭРА-ГЛОНАСС продлили на год

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому подержанные автомобили с правым рулем можно будет ввозить на Дальний Восток без системы ЭРА-ГЛОНАСС еще год.
Коммерсантъ 08:03
Политика

США пригрозили Франции пошлинами на товары в размере $2,4 млрд

США заявили о намерении ввести в отношении французских товаров пошлины в размере $2,4 млрд, передает ТАСС со ссылкой на заявление аппарата представителя США на торговых переговорах.
Газета.Ru 18:37
Армия и оружие

Путин поручил нарастить боевые возможности ВМФ в ближайшие годы

Общественное телевидение России 10:22
Происшествия

В Казахстане на трассе опрокинулся автобус с 50 пассажирами

Газета.Ru 21:19
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
REGNUM 04:34
Общество

Психолог посоветовала отложить украшение елки до 31 декабря

Агентство Москва 00:40
Спорт

Россия финишировала третьей на Чемпионате мира по пляжному футболу

В матче за третье место Россия в упорной борьбе обыграла команду Японии: 5:4.
ГЛАС.RU вчера в 22:21
Футбол

Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси

Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
REGNUM 15:49
Энергетика

«Золотому веку» сланцевой нефти в США предрекли конец, пишет Bloomberg

Министры Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) считают, что "золотой век" добычи сланцевой нефти в США закончился.
РИА Новости 20:56
Происшествия

Установлены личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

REGNUM 19:53
Политика

Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
РБК 14:10
Фигурное катание

Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
РИА Новости 12:38
Происшествия

СКР впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО

Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО.
РБК 01:00
Политика

Предвыборный штаб Трампа лишил аккредитации журналистов Bloomberg

Предвыборный штаб Дональда Трампа объявил о том, что журналистам агентства Bloomberg будет в дальнейшем отказано в получении аккредитации на различные мероприятия, связанные с кампанией главы государства, сообщает Reuters.
РБК 13:09
Общество

В Китае ввели обязательное сканирование лиц при покупке сим-карт

Требование властей Китая к сотовым операторам проводить обязательное сканирование лиц покупателей новых сим-карт с воскресенья стало обязательным, согласно заявлению министерства промышленности и информатизации КНР, мера поможет обеспечить защиту прав граждан в киберпространстве и бороться с телекоммуникационным мошенничеством.
РИА Новости вчера в 08:58
Шоу-бизнес

Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте

Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.
Актуальные Новости вчера в 05:47
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия 08:36
Экономика

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
REGNUM 15:58
Экономика

Western Union и Contact приостановили переводы в Таджикистан

Нацбанк Таджикистана (НБТ) заверил, что денежные переводы из России не будут остановлены, так как таджикский регулятор уже начал работу с системой «Юнистрим» и подписал соглашение с Western Union, а договор с Contact должен быть подписан в ближайшее время.
РБК 16:00
Армия и оружие

В Сети появилось фото, предположительно, российского «Урана-9» в Сирии

В Сети появилась фотография, предположительно, российского боевого роботизированного комплекса "Уран-9", сделанная в Сирии.
РИА Новости 12:56
Политика

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии

Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил гражданство Германии, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
Ведомости 07:07
Здоровье

У американки с симптомами гриппа нашли пять опухолей мозга

РИА Новости 07:16
Политика

Российские военные раздали гуманитарную помощь жителям Алеппо

Российские военные раздали более 500 пакетов с продуктами. В их состав в числе прочего входят рис, мука, сахар, чай и сгущеное молоко.
РИА Новости 21:16
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
Политика

Зеленский пообещал бороться за жителей Донбасса

Киев будет бороться за "сбившихся с пути" жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил президент Украины Владимир Зеленский немецкому изданию Spiegel.
РИА Новости 07:53
Происшествия

Появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге

Об обрушении моста в Оренбурге, который находился на ремонте, стало известно 2 декабря.
РБК 12:25
Культура

Первый виртуальный концертный зал открылся в Новосибирской области

Известия 04:58
Происшествия

Суд в Екатеринбурге арестовал отца убитого сектантами мальчика

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал отца мальчика, который был найден мертвым в одном из районов города.
Интерфакс 06:43
Кино

Фильм «Ван Гоги» завоевал «Золотого единорога» в Лондоне

Главный приз премии «Золотой единорог» в Лондоне в номинации «Лучший фильм» получил фильм «Ван Гоги» российского режиссера Сергея Ливнева.
Моя Москва.онлайн 04:53
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