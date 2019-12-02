Экономика
РИА НовостиПутин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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Происшествия
На пожаре в Петербурге работает химико-радиометрическая лаборатория
На месте пожара в ангаре в Санкт-Петербурге работают передвижная химико-радиометрическая лаборатория, дежурные службы комитета по природопользованию и Роспотребнадзора.
Общество
Ввоз автомобилей на Дальний Восток без ЭРА-ГЛОНАСС продлили на год
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому подержанные автомобили с правым рулем можно будет ввозить на Дальний Восток без системы ЭРА-ГЛОНАСС еще год.
Политика
США пригрозили Франции пошлинами на товары в размере $2,4 млрд
США заявили о намерении ввести в отношении французских товаров пошлины в размере $2,4 млрд, передает ТАСС со ссылкой на заявление аппарата представителя США на торговых переговорах.
Армия и оружие
Путин поручил нарастить боевые возможности ВМФ в ближайшие годы
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
Общество
Психолог посоветовала отложить украшение елки до 31 декабря
Спорт
Россия финишировала третьей на Чемпионате мира по пляжному футболу
В матче за третье место Россия в упорной борьбе обыграла команду Японии: 5:4.
Футбол
Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси
Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
Энергетика
«Золотому веку» сланцевой нефти в США предрекли конец, пишет Bloomberg
Министры Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) считают, что "золотой век" добычи сланцевой нефти в США закончился.
Политика
Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Происшествия
СКР впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО
Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО.
Политика
Предвыборный штаб Трампа лишил аккредитации журналистов Bloomberg
Предвыборный штаб Дональда Трампа объявил о том, что журналистам агентства Bloomberg будет в дальнейшем отказано в получении аккредитации на различные мероприятия, связанные с кампанией главы государства, сообщает Reuters.
Общество
В Китае ввели обязательное сканирование лиц при покупке сим-карт
Требование властей Китая к сотовым операторам проводить обязательное сканирование лиц покупателей новых сим-карт с воскресенья стало обязательным, согласно заявлению министерства промышленности и информатизации КНР, мера поможет обеспечить защиту прав граждан в киберпространстве и бороться с телекоммуникационным мошенничеством.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте
Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Экономика
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
Экономика
Western Union и Contact приостановили переводы в Таджикистан
Нацбанк Таджикистана (НБТ) заверил, что денежные переводы из России не будут остановлены, так как таджикский регулятор уже начал работу с системой «Юнистрим» и подписал соглашение с Western Union, а договор с Contact должен быть подписан в ближайшее время.
Армия и оружие
В Сети появилось фото, предположительно, российского «Урана-9» в Сирии
В Сети появилась фотография, предположительно, российского боевого роботизированного комплекса "Уран-9", сделанная в Сирии.
Политика
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии
Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил гражданство Германии, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
Здоровье
У американки с симптомами гриппа нашли пять опухолей мозга
Политика
Российские военные раздали гуманитарную помощь жителям Алеппо
Российские военные раздали более 500 пакетов с продуктами. В их состав в числе прочего входят рис, мука, сахар, чай и сгущеное молоко.
Политика
Зеленский пообещал бороться за жителей Донбасса
Киев будет бороться за "сбившихся с пути" жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил президент Украины Владимир Зеленский немецкому изданию Spiegel.
Происшествия
Появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге
Об обрушении моста в Оренбурге, который находился на ремонте, стало известно 2 декабря.
Происшествия
Суд в Екатеринбурге арестовал отца убитого сектантами мальчика
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал отца мальчика, который был найден мертвым в одном из районов города.
Кино
Фильм «Ван Гоги» завоевал «Золотого единорога» в Лондоне
Главный приз премии «Золотой единорог» в Лондоне в номинации «Лучший фильм» получил фильм «Ван Гоги» российского режиссера Сергея Ливнева.