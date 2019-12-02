Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин перенес на год полную компенсацию советских вкладов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин подписал закон о переносе полной компенсации советских вкладов

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Путин подписал закон о переносе на год компенсации советских вкладов

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Компенсацию советских вкладов в России перенесли на 2023 год

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Путин перенес полную компенсацию советских вкладов на год

Аргументы и Фактывчера в 12:03

Россиян оставили без советских вкладов еще на несколько лет

URA.Ruвчера в 16:03

Компенсацию советских вкладов перенесли на 2023 год

АМИТЕЛвчера в 10:31

Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов

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Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Лондоне отметил, что Европа должна участвовать в создании нового договора о стратегических ядерных вооружениях, передает ТАСС.
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Главный арбитр Николай Волошин принял верное решение, засчитав гол тульского "Арсенала" в ворота ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам

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ФБР назвало российские приложения «контрразведывательной угрозой»

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Матчи элитного раунда ЧЕ-2020 U-19 с участием сборной России состоятся 25-31 марта 2020 года во Франции.
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Путин подписал закон о предустановке российского софта на гаджеты

Президент Владимир Путин подписал закон о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на гаджеты.
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